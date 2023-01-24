Защитник ПСЖ Серхио Рамос продал свою лучшую лошадь королевской семье Саудовской Аравии.
Футболист увлекается лошадьми, животное, признанное «лучшей лошадью Испании», было приобретено Федерацией конного спорта Саудовской Аравии в преддверии Олимпийских игр 2024 года. Стоимость покупки составила 1,3 млн евро.
Кобыла по кличке Аламо была совместной собственностью Рамоса и жокея Серхио Альвареса Мойи. Под управлением Мойи Аламо занял восьмое место в Longines Global Champions Tour (LGCT), выиграв призовой фонд в размере примерно 440 000 фунтов стерлингов, а также множество других призов, включая Гран-при Берлина в июле 2021 года.
Ранее сообщалось, что Рамос может перейти в клуб из Саудовской Аравии.
Да очень просто всё объясняется...
По порядку.
1. У Рамоса есть его, известный не только в Испании но и за её пределами конезавод, воспитанники и воспитанницы) которого занимали и занимают многочисленные призовые места в различных соревнованиях.
2. Мне кажется ответ на Ваш вопрос находится в последнем предложении статьи:
"Ранее сообщалось, что Рамос может перейти в клуб из Саудовской Аравии."
Почему?
На фоне баснословных контрактов (Роналду 200 млн.) и слухов по другим персонам кожаного мяча, Рамос, будучи в обойме ТОП футболистов) почувствовал, как борзая, по запаху крови, дичь, свежую краску с долларовых банкнот приготовленных аравийцами для покупки "опытных" игроков из Европы, для популяризации игры у себя в песках..
Восток дело тонкое... Напомнил о себе продажей любимой кобылы (хорошо, что не жены)
Да очень просто всё объясняется...
По порядку.
1. У Рамоса есть его, известный не только в Испании но и за её пределами конезавод, воспитанники и воспитанницы) которого занимали и занимают многочисленные призовые места в различных соревнованиях.
2. Мне кажется ответ на Ваш вопрос находится в последнем предложении статьи:
"Ранее сообщалось, что Рамос может перейти в клуб из Саудовской Аравии."
Почему?
На фоне баснословных контрактов (Роналду 200 млн.) и слухов по другим персонам кожаного мяча, Рамос, будучи в обойме ТОП футболистов) почувствовал, как борзая, по запаху крови, дичь, свежую краску с долларовых банкнот приготовленных аравийцами для покупки "опытных" игроков из Европы, для популяризации игры у себя в песках..
Восток дело тонкое... Напомнил о себе продажей любимой кобылы (хорошо, что не жены)