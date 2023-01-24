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Рамос продал свою лучшую лошадь королевской семье Саудовской Аравии

вчера, 10:59

Защитник ПСЖ Серхио Рамос продал свою лучшую лошадь королевской семье Саудовской Аравии.

Футболист увлекается лошадьми, животное, признанное «лучшей лошадью Испании», было приобретено Федерацией конного спорта Саудовской Аравии в преддверии Олимпийских игр 2024 года. Стоимость покупки составила 1,3 млн евро.

Кобыла по кличке Аламо была совместной собственностью Рамоса и жокея Серхио Альвареса Мойи. Под управлением Мойи Аламо занял восьмое место в Longines Global Champions Tour (LGCT), выиграв призовой фонд в размере примерно 440 000 фунтов стерлингов, а также множество других призов, включая Гран-при Берлина в июле 2021 года.

Ранее сообщалось, что Рамос может перейти в клуб из Саудовской Аравии.

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Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771 ответ Рыжик-Мурыжик (раскрыть)
вчера в 20:33
Модрич тоже призадумался...
Это ещё жена его не знает и трое детей , что на кону 40 лямов...
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 13:00
Я уж грешным делом подумал, что речь снова про Роналду.
dikalot
dikalot
вчера в 12:40
Рамос уже давно футболом не занимается, это не новость.
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 12:28
Кобыла в шоке.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 12:03
Он предатель,он болван,33а-
поменял кобылу на верблюда.
Шуnя771
Шуnя771 ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 12:02, ред.
Добрый день Уважаемый!

Да очень просто всё объясняется...

По порядку.

1. У Рамоса есть его, известный не только в Испании но и за её пределами конезавод, воспитанники и воспитанницы) которого занимали и занимают многочисленные призовые места в различных соревнованиях.
2. Мне кажется ответ на Ваш вопрос находится в последнем предложении статьи:
"Ранее сообщалось, что Рамос может перейти в клуб из Саудовской Аравии."

Почему?
На фоне баснословных контрактов (Роналду 200 млн.) и слухов по другим персонам кожаного мяча, Рамос, будучи в обойме ТОП футболистов) почувствовал, как борзая, по запаху крови, дичь, свежую краску с долларовых банкнот приготовленных аравийцами для покупки "опытных" игроков из Европы, для популяризации игры у себя в песках..
Восток дело тонкое... Напомнил о себе продажей любимой кобылы (хорошо, что не жены)
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 11:36, ред.
Чёт как то не клеится.
Сам увлекается лошадьми, но продаёт лучшую. Тут одно из двух: либо не сильно увлекается, либо она у него далеко не лучшая.
Гость
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