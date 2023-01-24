Рамос продал свою лучшую лошадь королевской семье Саудовской Аравии

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вчера, 10:59

Защитник ПСЖ продал свою лучшую лошадь королевской семье Саудовской Аравии.

Футболист увлекается лошадьми, животное, признанное «лучшей лошадью Испании», было приобретено Федерацией конного спорта Саудовской Аравии в преддверии Олимпийских игр 2024 года. Стоимость покупки составила 1,3 млн евро.

Кобыла по кличке Аламо была совместной собственностью Рамоса и жокея Серхио Альвареса Мойи. Под управлением Мойи Аламо занял восьмое место в Longines Global Champions Tour (LGCT), выиграв призовой фонд в размере примерно 440 000 фунтов стерлингов, а также множество других призов, включая Гран-при Берлина в июле 2021 года.

Ранее сообщалось, что Рамос может перейти в клуб из Саудовской Аравии.