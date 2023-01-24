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Пять клубов хотят купить Беллингема

вчера, 09:23

Полузащитник Джуд Беллингем отклонил предложение «Боруссии» Дортмунд по новому контракту.

Немецкий клуб предлагал игроку 180 тысяч фунтов в неделю. Известно, что на футболиста претендуют «Манчестер Сити», «Челси», «Манчестер Юнайтед», «Реал» и «Ливерпуль».

Ранее сообщалось, что легендарный игрок «красных» готов обсудить трансфер Беллингема.

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A
вчера в 14:28, ред.
Ну давайте поразмышляем кому он нужнее и кому стилестически он подойдет...
Джуд отлично продвигает мяч вперед, раздает умные передачи, отлично работает с мячем на скорости, сам может протащить мяч и пробить
МС сейчас за это отвечает КДБ и при всем моем восхищении к молодому англичанину, но бельгиец в разы сильнее и опытнее, плюс в МС имеется Грилиш и Фоден, так что конкуренция большая
В Челси сейчас такой бардак что даже непонятно какую команду к следующему сезону Поттер будет готовить, там и чистка будет знатная, и подписаний еще будет много, но лично я не вижу его в составе синих...
А вот варианты с МЮ, Ливерпуль и Мадридский Реал это самое то для Джуда, но даже МЮ можно откинуть, т.к там сейчас Бруно и Эриксен играют отлично, но если к примеру продать Эриксена и взять Джуда, то тут уже Беллингем должен вписаться как родной!
Вариант с Ливерпулем кажется куда идеальнее, все видели как отлично он играл на ЧМ в паре с Хендерсеном в центре поля сборной Англии, так что и в клубе может вме сработать на ура, плюс отличный конкурент для Алькантары будет, а скоростные игроки атаки Ливерпуля будут вмегда готовы получить пас он Джуда и убежать в отрыв....
А вот в Мадридском клубе место для Джуда точно будет, т.к и Модрич и Кроос максимум год еще будут радовать болельщиков сливочных своей игрой, а после их место займет Джуд ! Как то так я вижу всё это.
Кайзеркрюгер
Кайзеркрюгер
вчера в 12:37
В Сити нужно, в Реале перебор игроков центра поля
Neuron0015
Neuron0015
вчера в 12:36
В Ливерпуле мог бы сотворить чудеса, если этот трансфер состоится.
Live_r_pool
Live_r_pool
вчера в 11:37
Тут объективно либо в Ливерпуль или Реал
v4dvb62zb67d
v4dvb62zb67d
вчера в 10:43
galem72
galem72 ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 10:16
"...если уже в 19 лет такие клубы интересует..."

Что здесь можно сказать с уверенностью, так это то, что интересует он только пока утиный таблоид Дайлистар, который и Месси в Шинник отравит безо всякой задней мысли.
Lewa2708
Lewa2708
вчера в 10:00
Отличная возможность идти в Реал и успеть сыграть с такими мастерами как Кроос и Модрич, заменив потом их
Варвар7
Варвар7
вчера в 09:54
Перспективная карьера может быть у этого парня, если уже в 19 лет такие клубы интересует.
Ironigor
Ironigor
вчера в 09:53
Большой выбор, можно и по выпендриваться !)
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