Пять клубов хотят купить Беллингема

Полузащитник Джуд Беллингем отклонил предложение «Боруссии» Дортмунд по новому контракту.
Немецкий клуб предлагал игроку 180 тысяч фунтов в неделю. Известно, что на футболиста претендуют «Манчестер Сити», «Челси», «Манчестер Юнайтед», «Реал» и «Ливерпуль».
Ранее сообщалось, что легендарный игрок «красных» готов обсудить трансфер Беллингема.
Джуд отлично продвигает мяч вперед, раздает умные передачи, отлично работает с мячем на скорости, сам может протащить мяч и пробить
МС сейчас за это отвечает КДБ и при всем моем восхищении к молодому англичанину, но бельгиец в разы сильнее и опытнее, плюс в МС имеется Грилиш и Фоден, так что конкуренция большая
В Челси сейчас такой бардак что даже непонятно какую команду к следующему сезону Поттер будет готовить, там и чистка будет знатная, и подписаний еще будет много, но лично я не вижу его в составе синих...
А вот варианты с МЮ, Ливерпуль и Мадридский Реал это самое то для Джуда, но даже МЮ можно откинуть, т.к там сейчас Бруно и Эриксен играют отлично, но если к примеру продать Эриксена и взять Джуда, то тут уже Беллингем должен вписаться как родной!
Вариант с Ливерпулем кажется куда идеальнее, все видели как отлично он играл на ЧМ в паре с Хендерсеном в центре поля сборной Англии, так что и в клубе может вме сработать на ура, плюс отличный конкурент для Алькантары будет, а скоростные игроки атаки Ливерпуля будут вмегда готовы получить пас он Джуда и убежать в отрыв....
А вот в Мадридском клубе место для Джуда точно будет, т.к и Модрич и Кроос максимум год еще будут радовать болельщиков сливочных своей игрой, а после их место займет Джуд ! Как то так я вижу всё это.
Джуд отлично продвигает мяч вперед, раздает умные передачи, отлично работает с мячем на скорости, сам может протащить мяч и пробить
МС сейчас за это отвечает КДБ и при всем моем восхищении к молодому англичанину, но бельгиец в разы сильнее и опытнее, плюс в МС имеется Грилиш и Фоден, так что конкуренция большая
В Челси сейчас такой бардак что даже непонятно какую команду к следующему сезону Поттер будет готовить, там и чистка будет знатная, и подписаний еще будет много, но лично я не вижу его в составе синих...
А вот варианты с МЮ, Ливерпуль и Мадридский Реал это самое то для Джуда, но даже МЮ можно откинуть, т.к там сейчас Бруно и Эриксен играют отлично, но если к примеру продать Эриксена и взять Джуда, то тут уже Беллингем должен вписаться как родной!
Вариант с Ливерпулем кажется куда идеальнее, все видели как отлично он играл на ЧМ в паре с Хендерсеном в центре поля сборной Англии, так что и в клубе может вме сработать на ура, плюс отличный конкурент для Алькантары будет, а скоростные игроки атаки Ливерпуля будут вмегда готовы получить пас он Джуда и убежать в отрыв....
А вот в Мадридском клубе место для Джуда точно будет, т.к и Модрич и Кроос максимум год еще будут радовать болельщиков сливочных своей игрой, а после их место займет Джуд ! Как то так я вижу всё это.