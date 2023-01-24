Пять клубов хотят купить Беллингема

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вчера, 09:23

Полузащитник отклонил предложение «Боруссии» Дортмунд по новому контракту.

Немецкий клуб предлагал игроку 180 тысяч фунтов в неделю. Известно, что на футболиста претендуют «Манчестер Сити», «Челси», «Манчестер Юнайтед», «Реал» и «Ливерпуль».

Ранее сообщалось, что легендарный игрок «красных» готов обсудить трансфер Беллингема.