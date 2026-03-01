Top.Mail.Ru
Роналду травмировался в игре саудовской лиги

сегодня, 07:49
Аль-ФейхаЛоготип футбольный клуб Аль-Фейха (Аль-Маджмаа)1 : 3Логотип футбольный клуб Аль-Наср (Эр-Рияд)Аль-НасрМатч завершен

Португальский форвард Криштиану Роналду, выступающий за саудовский клуб «Аль-Наср», получил повреждение в гостевом поединке 24-го тура Про-лиги против «Аль-Фейхи».

На 81-й минуте матча Роналду, прихрамывая, покинул поле. Медицинский персонал клуба приложил лед к его подколенному сухожилию. Ранее в этой встрече 41-летний нападающий не сумел реализовать пенальти. Несмотря на это, с 21 голом он занимает третье место в списке лучших бомбардиров чемпионата Саудовской Аравии.

В феврале этого года Роналду бойкотировал три матча «Аль-Насра». По информации португальской газеты A Bola, причиной недовольства футболиста стало управление клубом со стороны Государственного инвестиционного фонда Саудовской Аравии. По мнению Роналду, команда не получила достаточного усиления в зимнем трансферном окне. Позже португалец заявил, что не планирует покидать Саудовскую Аравию.

Роналду — пятикратный обладатель «Золотого мяча», чемпион Европы, двукратный победитель Лиги наций, а также лучший бомбардир в истории национальных сборных, чемпионатов Европы, Лиги чемпионов и клубных чемпионатов мира. В декабре 2022 года он перешёл в «Аль-Наср», а ранее выступал за «Спортинг» (Лиссабон), «Манчестер Юнайтед», «Ювентус» и «Реал Мадрид».

На данный момент «Аль-Наср» лидирует в турнирной таблице Про-лиги, набрав 61 очко после 24 туров.

Варвар7
Варвар7
сегодня в 08:43
"В феврале этого года Роналду бойкотировал три матча Аль-Насра" - а в этом матче по инерции "байкотировал" пенальти...)))
A.S.A
A.S.A ответ sv_1969 (раскрыть)
сегодня в 08:40
Здравствуйте, Володя! Спасибо за поздравления! Если чесно, думал группу выиграл ХавбекЪ, даже поздравил его, а утром приятно удивился
Жаль, что не удалось собрать группу без призов, надеюсь в апреле соберемся снова
