Роналду травмировался в игре саудовской лиги

1772340594

сегодня, 07:49

Португальский форвард , выступающий за саудовский клуб «Аль-Наср», получил повреждение в гостевом поединке 24-го тура Про-лиги против «Аль-Фейхи».

На 81-й минуте матча Роналду, прихрамывая, покинул поле. Медицинский персонал клуба приложил лед к его подколенному сухожилию. Ранее в этой встрече 41-летний нападающий не сумел реализовать пенальти. Несмотря на это, с 21 голом он занимает третье место в списке лучших бомбардиров чемпионата Саудовской Аравии.

В феврале этого года Роналду бойкотировал три матча «Аль-Насра». По информации португальской газеты A Bola, причиной недовольства футболиста стало управление клубом со стороны Государственного инвестиционного фонда Саудовской Аравии. По мнению Роналду, команда не получила достаточного усиления в зимнем трансферном окне. Позже португалец заявил, что не планирует покидать Саудовскую Аравию.

Роналду — пятикратный обладатель «Золотого мяча», чемпион Европы, двукратный победитель Лиги наций, а также лучший бомбардир в истории национальных сборных, чемпионатов Европы, Лиги чемпионов и клубных чемпионатов мира. В декабре 2022 года он перешёл в «Аль-Наср», а ранее выступал за «Спортинг» (Лиссабон), «Манчестер Юнайтед», «Ювентус» и «Реал Мадрид».

На данный момент «Аль-Наср» лидирует в турнирной таблице Про-лиги, набрав 61 очко после 24 туров.