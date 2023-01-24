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«Эвертон» может возглавить бывший тренер сборной Англии

вчера, 18:32

Бывшего тренера «Лидса» Марсело Бьелсу не убедил проект «Эвертона». Об этом сообщил журналист Николо Шира.

Отмечается, что «ириски» рассматривают других кандидатов на пост главного тренера. В шорт-листе находится экс-наставник сборной Англии Сэм Эллардайс, последним местом работы которого был «Вест Бромвич».

В понедельник «Эвертон» объявил об отставке Фрэнка Лэмпарда.

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Все комментарии
la-respect0
la-respect0 ответ Rafael Benitez (раскрыть)
вчера в 23:32
Так Вэст Бром вроде вместе с ним и вылетел , не?Или я что-то путаю...
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 20:59
Надо брать дядюшку Сэма!)
Rafael Benitez
Rafael Benitez
вчера в 19:45, ред.
Эллардайсу сильно помог Уолкотт, также был доступен Сигурдссон который уже не играет за Эвертон.
И все таки Эллардайс известен тем, что спасает клубы от вылета, среди них были Сандерленд и Кристал Пэлас, но Хаддерсфилд, который вылетал в Шип, Эллардайс отказался возглавить.
Наверное у Эллардайса есть чуйка которая подсказывает ему какую команду стоит возглавлять, чтобы команду можно было спасти, а может гадает на кофейной гуще.
Что теперь Эллардайсу подсказывает чутье, остается гадать нам.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 19:22
В Эвертон никто не верит. Чампионшип не за горами.
Minamino
Minamino
вчера в 18:56
Сэм Эллардайс в АПЛ известен, но не всегда у него был успех. Даже не помню когда.
Ironigor
Ironigor
вчера в 18:45
Было бы интересно посмотреть что из этого получится.
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