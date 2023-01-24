«Эвертон» может возглавить бывший тренер сборной Англии

1674574358

вчера, 18:32

Бывшего тренера «Лидса» не убедил проект «Эвертона». Об этом сообщил журналист Николо Шира.

Отмечается, что «ириски» рассматривают других кандидатов на пост главного тренера. В шорт-листе находится экс-наставник сборной Англии , последним местом работы которого был «Вест Бромвич».

В понедельник «Эвертон» объявил об отставке Фрэнка Лэмпарда.