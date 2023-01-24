«Эвертон» может возглавить бывший тренер сборной Англии

Бывшего тренера «Лидса» Марсело Бьелсу не убедил проект «Эвертона». Об этом сообщил журналист Николо Шира.
Отмечается, что «ириски» рассматривают других кандидатов на пост главного тренера. В шорт-листе находится экс-наставник сборной Англии Сэм Эллардайс, последним местом работы которого был «Вест Бромвич».
В понедельник «Эвертон» объявил об отставке Фрэнка Лэмпарда.
И все таки Эллардайс известен тем, что спасает клубы от вылета, среди них были Сандерленд и Кристал Пэлас, но Хаддерсфилд, который вылетал в Шип, Эллардайс отказался возглавить.
Наверное у Эллардайса есть чуйка которая подсказывает ему какую команду стоит возглавлять, чтобы команду можно было спасти, а может гадает на кофейной гуще.
Что теперь Эллардайсу подсказывает чутье, остается гадать нам.
И все таки Эллардайс известен тем, что спасает клубы от вылета, среди них были Сандерленд и Кристал Пэлас, но Хаддерсфилд, который вылетал в Шип, Эллардайс отказался возглавить.
Наверное у Эллардайса есть чуйка которая подсказывает ему какую команду стоит возглавлять, чтобы команду можно было спасти, а может гадает на кофейной гуще.
Что теперь Эллардайсу подсказывает чутье, остается гадать нам.