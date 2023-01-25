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РФС запретил «Химкам» регистрировать новых игроков

вчера, 14:34

Российский футбольный союз применил санкции к «Химкам». В заявлении организации говорится:

Удовлетворить заявление аккредитованного посредника Joint Industries Limited Partnership в отношении ФК «Химки» о применении запрета на регистрацию новых футболистов по делу. Применить к ФК «Химки» запрет на регистрацию новых футболистов в качестве обеспечительной меры. Данный запрет может быть снят палатой РФС по разрешению споров по заявлению клуба в случае исполнения обязательств перед аккредитованным посредником Joint Industries Limited Partnership, установленных решением палаты.

Удовлетворить заявления посредника Joint Industries Limited Partnership о применении санкций в отношении ФК «Химки» в связи с неисполнением решений палаты. В связи с неисполнением решений палаты применить к ФК «Химки» санкции в виде штрафов в соответствии с пп. 6, 11 ст. 54 регламента РФС по разрешению споров.

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Химки
Источник: rfs.ru
В «Химках» сообщили, когда будет снят запрет на регистрацию игроков
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Сп62
Сп62
вчера в 21:49
А конкретно за что, я так и не понял. Понял, что Химкам труба.
Gahi
Gahi
вчера в 18:51
С таким партнёром как Partnership, можно опуститься в отечественную лигу Чемпионшип, то есть ФНЛ.
протон
протон
вчера в 18:13
Ну главное , что бы 11 человек на матч сумели найти.
112910415
112910415
вчера в 17:29
это занавес
zwczcyd2xaw2
zwczcyd2xaw2 ответ VeniaminS (раскрыть)
вчера в 17:20
Всё это очень жалко выглядит
Wolverine Beast
Wolverine Beast
вчера в 17:06
Так могут и закрыть клуб вовсе.
nubom
nubom
вчера в 16:45
Коротко о "палате РФС":

vfthg11
vfthg11
вчера в 15:22
ну и 3 нужны эти химки ?!?
еще педо и спам расформировать ...
lotsman
lotsman
вчера в 15:04
Новых запретил, а старые разбегаются. Исход ясен.
shlomo
shlomo
вчера в 14:53
Ну вот и второй клуб определился для выхода в Пердив
Варвар7
Варвар7
вчера в 14:40
Химки не добивать надо, а помочь чем возможно, а то выискали какого то не понятного посредника с непонятным названием!
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 14:36
Как все грозно прозвучало.
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