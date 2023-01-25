РФС запретил «Химкам» регистрировать новых игроков

Российский футбольный союз применил санкции к «Химкам». В заявлении организации говорится:

Удовлетворить заявление аккредитованного посредника Joint Industries Limited Partnership в отношении ФК «Химки» о применении запрета на регистрацию новых футболистов по делу. Применить к ФК «Химки» запрет на регистрацию новых футболистов в качестве обеспечительной меры. Данный запрет может быть снят палатой РФС по разрешению споров по заявлению клуба в случае исполнения обязательств перед аккредитованным посредником Joint Industries Limited Partnership, установленных решением палаты.