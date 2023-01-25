УЕФА планирует возвращение клубов РПЛ в еврокубки. Дюков поедет на исполком, могут начать с молодёжки

Важные встречи пройдут в конце января.
Ждать клубы РПЛ в еврокубках, а сборную в турнирах УЕФА и ФИФА в ближайшее время вряд ли стоит. Но во взаимоотношениях организаций все же происходят изменения. Как минимум диалог они поддерживают. Так, европейская организация сегодня уже провела встречу с Российским футбольным союзом. А на ближайшем заседании исполкома УЕФА будут обсуждать ситуацию с российскими командами.
Суперкубок УЕФА-2023 – не в Казани
Победители Лиги чемпионов и Лиги Европы по итогам текущего сезона летом 2023 года должны будут определить нового обладателя Суперкубка. После проведения матча в Венгрии, Англии и Финляндии его планировалось провести в Казани.
Но шансы на его организацию изначально были малы – достаточно вспомнить, что до этого у Санкт-Петербурга отобрали финал ЛЧ в сезоне 2021/22, национальную команду отстранили от стыков к ЧМ-2022, а Универсиаду-2023, которая бы прошла в Екатеринбурге, отложили.
По последним инсайдам, УЕФА планирует придерживаться выбранного курса – клубы и сборные до сих пор не принимают участие в турнирах организации, поэтому сообщается, что и Суперкубок пройдет в другом месте.
Решение важное – встреча открывает новый сезон. По нему можно будет судить, какой вектор во взаимоотношениях с РФС выберет УЕФА на предстоящую кампанию.
Есть и позитивные предпосылки
УЕФА поддерживает диалог с российской стороной – об этом говорят сразу несколько факторов. Представители организации вынесут вопрос о положении РФС на обсуждение в ходе заседания исполкома 25 января (об этом ниже). А за день до этого, сегодня, они провели встречу с членами Российского футбольного союза. По данным СМИ, ее участниками с российской стороны стали генсек Максим Митрофанов и вице-президент Александр Алаев.
Экс-футболист сборной России Андрей Канчельскис, говоря о ней, отметил, что на международную арену могут вернуть российскую молодежку:
Насколько я слышал, может быть, придут к такому решению, что наши молодежную и юношеские сборные вернут. А вот национальную сборную, судя по этой информации, думаю, будут пока тормозить. Я думаю, уже будет какой-то маленький прогресс, если наши молодежную и юношеские сборные пустят в Европу, разрешат играть. В Европе я слышал об этом. Я, разумеется, не могу это на сто процентов утверждать. Говорят о том, что на первом этапе хотят сделать такие послабления, а потом двигаться дальше.
Уже по итогам встречи РФС опубликовал заявление:
Ключевой была тема необходимости возврата российских сборных и клубов к международным соревнованиям. Стороны согласовали порядок дальнейшего взаимодействия и договорились продолжить контакты. Следующая очная встреча с участием представителей РФС и УЕФА состоится в феврале.
На исполкоме будут обсуждать состояние российского футбола
Информацию о внутренней ситуации УЕФА узнала из общения с представителями РФС. Следующий шаг – анализ данных в ходе исполкома. Уже известно, что на нем будет присутствовать и президент союза Александр Дюков.
По последним данным, таким образом подготавливается почва на случай, если возникнут предпосылки для возвращения клубов Российской Премьер-Лиги в еврокубковые турниры.
При этом отмечается, что к таким предпосылкам в УЕФА относят ситуацию на Украине. По информации источника, в ближайшей перспективе резкого возвращения клубов и сборных России в международные соревнования ждать не стоит. Это будет происходить в несколько этапов.
Как и говорил ранее Канчельскис, первым шагом, вероятно, станет возвращение юношеских и женских команд. По этому шагу можно будет судить о реакции от других членов европейской ассоциации. Уже на ее основе возможны дальнейшие действия.
Запугали переходом в АФК
О возможности такого решения президент РФС Александр Дюков говорил еще в ноябре – все сводилось к вердикту исполкома организации в конце декабря. «За», среди прочих, высказывался главный тренер сборной России Валерий Карпин. Подробно ситуацию описал вице-президент союза Денис Соловьев:
Решение будет принято до 31 декабря 2022 года. Дело в том, что если мы не подаем заявление о выходе из УЕФА до последнего дня финансового года, то они могут сказать, что станут рассматривать наш вопрос в июле 2024-го. Так мы теряем полтора года. Если мы принимаем решение о выходе, то до 31-го числа их надо уведомить. Тогда УЕФА должен рассмотреть наш вопрос за полгода.
При этом голосование переносили дважды, а перед самим Новым годом сообщили, что возможность перехода в Азиатскую конфедерацию рассмотрит рабочая группа. Остается только гадать, был ли это блеф, чтобы добиться реакции со стороны УЕФА, или уход из организации обсуждался из расчета, что за этим последуют реальные действия. Но плюсы в таких решениях очевидны.
Во-первых, функционеры проследили реакцию со стороны клубов и болельщиков. По-прежнему понятно, что в еврокубках конкуренция, выгода и медийность в разы выше – от возвращения в ЛЧ, ЛЕ и ЛК все будут в плюсе. Во-вторых, создание рабочей группы позволило отсрочить неизбежное – рано или поздно решение придется принять. Сейчас хотя бы появилось время – российской стороне не придется преждевременно сжигать мосты, заодно можно посмотреть, какие шаги предпримет УЕФА.