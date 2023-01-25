УЕФА планирует возвращение клубов РПЛ в еврокубки. Дюков поедет на исполком, могут начать с молодёжки

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сегодня, 00:12

Важные встречи пройдут в конце января.

Ждать клубы РПЛ в еврокубках, а сборную в турнирах УЕФА и ФИФА в ближайшее время вряд ли стоит. Но во взаимоотношениях организаций все же происходят изменения. Как минимум диалог они поддерживают. Так, европейская организация сегодня уже провела встречу с Российским футбольным союзом. А на ближайшем заседании исполкома УЕФА будут обсуждать ситуацию с российскими командами.

Суперкубок УЕФА -2023 – не в Казани

Победители Лиги чемпионов и Лиги Европы по итогам текущего сезона летом 2023 года должны будут определить нового обладателя Суперкубка. После проведения матча в Венгрии, Англии и Финляндии его планировалось провести в Казани.

Но шансы на его организацию изначально были малы – достаточно вспомнить, что до этого у Санкт-Петербурга отобрали финал ЛЧ в сезоне 2021/22, национальную команду отстранили от стыков к ЧМ -2022, а Универсиаду-2023, которая бы прошла в Екатеринбурге, отложили.

По последним инсайдам, УЕФА планирует придерживаться выбранного курса – клубы и сборные до сих пор не принимают участие в турнирах организации, поэтому сообщается, что и Суперкубок пройдет в другом месте.

Решение важное – встреча открывает новый сезон. По нему можно будет судить, какой вектор во взаимоотношениях с РФС выберет УЕФА на предстоящую кампанию.

Есть и позитивные предпосылки

УЕФА поддерживает диалог с российской стороной – об этом говорят сразу несколько факторов. Представители организации вынесут вопрос о положении РФС на обсуждение в ходе заседания исполкома 25 января (об этом ниже). А за день до этого, сегодня, они провели встречу с членами Российского футбольного союза. По данным СМИ , ее участниками с российской стороны стали генсек Максим Митрофанов и вице-президент Александр Алаев.

Экс-футболист сборной России Андрей Канчельскис, говоря о ней, отметил, что на международную арену могут вернуть российскую молодежку:

Насколько я слышал, может быть, придут к такому решению, что наши молодежную и юношеские сборные вернут. А вот национальную сборную, судя по этой информации, думаю, будут пока тормозить. Я думаю, уже будет какой-то маленький прогресс, если наши молодежную и юношеские сборные пустят в Европу, разрешат играть. В Европе я слышал об этом. Я, разумеется, не могу это на сто процентов утверждать. Говорят о том, что на первом этапе хотят сделать такие послабления, а потом двигаться дальше.

Уже по итогам встречи РФС опубликовал заявление:

Ключевой была тема необходимости возврата российских сборных и клубов к международным соревнованиям. Стороны согласовали порядок дальнейшего взаимодействия и договорились продолжить контакты. Следующая очная встреча с участием представителей РФС и УЕФА состоится в феврале.

На исполкоме будут обсуждать состояние российского футбола

Информацию о внутренней ситуации УЕФА узнала из общения с представителями РФС . Следующий шаг – анализ данных в ходе исполкома. Уже известно, что на нем будет присутствовать и президент союза Александр Дюков.

По последним данным, таким образом подготавливается почва на случай, если возникнут предпосылки для возвращения клубов Российской Премьер-Лиги в еврокубковые турниры.

При этом отмечается, что к таким предпосылкам в УЕФА относят ситуацию на Украине. По информации источника, в ближайшей перспективе резкого возвращения клубов и сборных России в международные соревнования ждать не стоит. Это будет происходить в несколько этапов.

Как и говорил ранее Канчельскис, первым шагом, вероятно, станет возвращение юношеских и женских команд. По этому шагу можно будет судить о реакции от других членов европейской ассоциации. Уже на ее основе возможны дальнейшие действия.

Запугали переходом в АФК

О возможности такого решения президент РФС Александр Дюков говорил еще в ноябре – все сводилось к вердикту исполкома организации в конце декабря. «За», среди прочих, высказывался главный тренер сборной России Валерий Карпин. Подробно ситуацию описал вице-президент союза Денис Соловьев:

Решение будет принято до 31 декабря 2022 года. Дело в том, что если мы не подаем заявление о выходе из УЕФА до последнего дня финансового года, то они могут сказать, что станут рассматривать наш вопрос в июле 2024-го. Так мы теряем полтора года. Если мы принимаем решение о выходе, то до 31-го числа их надо уведомить. Тогда УЕФА должен рассмотреть наш вопрос за полгода.

При этом голосование переносили дважды, а перед самим Новым годом сообщили, что возможность перехода в Азиатскую конфедерацию рассмотрит рабочая группа. Остается только гадать, был ли это блеф, чтобы добиться реакции со стороны УЕФА , или уход из организации обсуждался из расчета, что за этим последуют реальные действия. Но плюсы в таких решениях очевидны.