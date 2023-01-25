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УЕФА внёс изменения в формат отбора к Евро и ЧМ

вчера, 20:45

Сегодня в Ньоне прошло собрание исполнительного комитета УЕФА, на котором были утверждены новые форматы международных мужских соревнований. Изменения вступят в силу в сентябре 2024 года.

В отборочном турнире на чемпионат Европы и чемпионат мира будет 12 групп по четыре-пять команд в каждой. Победители групп напрямую попадут на Евро или ЧМ. Сборные, занявшие вторые места, отправятся в основную стадию турнира автоматически, либо примут участие в стыковых матчах вместе с командами из Лиги Наций, которые получат право претендовать на попадание на Евро.

Изменения также коснутся Лиги Наций, где будет введён дополнительный раунд плей-офф, а также стыковые матчи между лигами.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 08:50
где-то далеко происходят какие-то события ...
Шуnя771
Шуnя771 ответ Димон Булыкин (раскрыть)
сегодня в 00:06
Мну в основном не согласен с не четным количеством команд. При некоторых ситуациях могут нарушать спортивный принцип. например в последнем туре.
Димон Булыкин
Димон Булыкин ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 23:37
Нельзя обделять вниманием даже Андорру. В 60е, например, сборная Голландии была ни о чём. Зато потом стала топом. Тот же Люксембург раньше всем сливал, а теперь крепкий орешек. Гибралтар перестал вынимать по 10 в каждом матче. Футбол развивается и будет развиваться во всех странах, на всех уровнях!
Шуnя771
Шуnя771 ответ Димон Булыкин (раскрыть)
вчера в 22:36
Мну написал обобщённо, но первое "приглашать"!?)
dok66
dok66
вчера в 22:35
Даже не интересно
Димон Булыкин
Димон Булыкин ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 22:11
Не понял, так мы же говорим как раз про отборочный турнир. На него не надо отбираться!
shur
shur
вчера в 22:04
...а что по России? Труба! Тогда на х-ена на это всё???!!!
Carl Lewis
Carl Lewis
вчера в 22:04
Все равно России там нет и все равно
Шуnя771
Шуnя771 ответ Димон Булыкин (раскрыть)
вчера в 22:04
И тогда по времени растягивалось и сейчас. А смысл приглашать Андорру и прочих, даже если отобрались?
Димон Булыкин
Димон Булыкин ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 21:58
Так и сейчас в какой-то группе 5, а в какой-то 6 команд. Там где больше команд в группе, нужно сыграть на 2 игры больше с условными Сан-Марино или Андоррой. Сложности это не добавляет, наоборот, возможность лишний раз набить статистику.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 21:42
"В отборочном турнире на чемпионат Европы и чемпионат мира будет 12 групп по четыре-пять команд в каждой..."


Вот это настораживает. А определиться четыре или шесть команд слабо?
Нормально так, выйти из группы где 4 команды или 5...?
Ironigor
Ironigor
вчера в 21:29
Нам уже как-то всё равно !((
Варвар7
Варвар7
вчера в 20:46
Тот же формат - только в профиль...
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