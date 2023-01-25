УЕФА внёс изменения в формат отбора к Евро и ЧМ

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вчера, 20:45

Сегодня в Ньоне прошло собрание исполнительного комитета УЕФА , на котором были утверждены новые форматы международных мужских соревнований. Изменения вступят в силу в сентябре 2024 года.

В отборочном турнире на чемпионат Европы и чемпионат мира будет 12 групп по четыре-пять команд в каждой. Победители групп напрямую попадут на Евро или ЧМ . Сборные, занявшие вторые места, отправятся в основную стадию турнира автоматически, либо примут участие в стыковых матчах вместе с командами из Лиги Наций, которые получат право претендовать на попадание на Евро.

Изменения также коснутся Лиги Наций, где будет введён дополнительный раунд плей-офф, а также стыковые матчи между лигами.