«Шахтёр» из ДНР планирует заявиться в чемпионат России

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вчера, 16:31

«Шахтёр», представляющий Донецкую Народную Республику, планирует заявиться в чемпионат России. Об этом сегодня сообщил исполняющий обязанности министра молодёжи, спорта и туризма ДНР Александр Громаков.

«Шахтёр» ( ДНР ) был и остаётся в Донецке. В планах есть принять участие в чемпионате России. У команды в Донецкой Народной Республике сохранена тренировочная база, а основной состав игроков и тренеров состоит из жителей ДНР .

В данный момент клуб плотно интегрируется в чемпионаты Ростовской области, принимая участие в местных турнирах. Сейчас команда участвует в открытом зимнем первенстве Ростовской области.