32 участника плей-офф и серии пенальти перед матчами. ФИФА готовится к ЧМ-2026

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вчера, 16:47

Безумные планы и нагрузки для футболистов.

Венгер придумал серии пенальти до матчей

Инфантино продавливает идею ЧМ раз в три года. Еще посмотрим на реакцию клубов весной, если начнутся эпидемии травм после турнира за 29 дней в Катаре посреди сезона. Но Джанни выдумал новый клубный ЧМ на 32 участника. А еще увеличил квоты в финальную часть мундиаля для сборных. В Канаде, США и Мексике сыграет 48 сборных. По логистике турнир безумный, ведь надо вместо 64 матчей сыграть 104 поединка (или 80 в другом формате), а уложиться в тридцать два дня.

Основная часть игр пройдет в городах США . Канаду представляют всего два – Торонто и Ванкувер, между которыми более 4 000 километров, а Мексику — три. Фанаты не смогут посмотреть матчи разных групп вживую, хотя пока непонятно даже их общее количество. И поскольку думали о 16 группах по три команды, то Венгер выдумал серию пенальти до начала матча. В противном случае, как на ЧМ , где уже были трио команд, будут договорные поединки в последних турах.

Честно говоря, ситуация глупейшая. Турниры из 48 участников нельзя провести по классической формуле без оговорок. Выбрали 16 городов-хозяев, а теперь, скорее всего, каждому по одной группе не достанется.

Лучше сделать двенадцать обычных квартетов

В ФИФА склоняются к варианту с 12 квартетами, ведь любая фокус-группа экспертов уничтожит защитников идеи выделить 16 групп, отправив лишь победителей дальше. У Европы будет 16 путевок, достаточно настроиться на два классных матча, чтобы в плей-офф оказались одни европейцы, разбавленные Аргентиной и Бразилией. А если делать 12 групп, то каким образом найти недостающих участников плей-офф? Снова бить пенальти перед матчами, начисляя за победу 0.5 виртуальных пункта?

Допускают, что в плей-офф попадет 24 команды, первые и вторые места в квартетах. Тогда нужно еще восемь, половина от тех, кто занял третьи места. В таком случае только групповой этап растянется на 72 поединка. Как выбрать лучших в таблице из двенадцати коллективов, где надо отсеять всего четыре? Дополнительные показатели могут быть одинаковыми, придется считать «баллы честной игры», а это крайне субъективная оценка, Кто нарвется на Матеу Лаоса – нахватает карточек.

Конечно, 12 квартетов лучше 16 трио. Вот только нельзя сократить плей-офф до 16 сборных, ведь в таком случае вылетит восемь из двенадцати составов, занявших вторые места. Надо дать каждому наиграться на ЧМ .

Выберут максимальный доход вместо футбола

Если выпускать из каждого из 12 квартетов по две команды, а потом добавлять еще восемь, то получится, что на первом этапе отсеют лишь 16 сборных, треть. Это добавит перца плей-офф, появится еще один массированный раунд – 1/32 финала. Семьдесят два матча на групповом этапе, тридцать два поединка плей-офф – уже 104 игры, на сорок больше, чем было на турнире в Катаре. Вроде бы перебор, но вспомните о географии.

Для болельщиков из США , в отличие от катарцев, живой просмотр спортивного соревнования – будничное времяпровождение. Ходят даже на бейсбол, который непросто выдержать. Сан-Франциско и Лос-Анджелес, Бостон и Нью-Йорк, Атланта и Майами разных размеров, но достаточно большие, чтобы собрать полные арены, даже если будет 104 поединка и по пять матчей в день на групповом этапе в разных часовых поясах.

Зато дополнительный раунд плей-офф это еще 16 шансов на сюрприз, зависит от состава пар и логистики. Перелет из Хьюстона в Мехико после сложного группового раунда может убить шансы хоть Бразилии, хоть Франции.

Турнир получится насыщенным и вряд ли слабым

Инфантино притащил Кубок на Ближний Восток, рискуя остатками репутации, но заработал много денег и получил турнир, который было интересно смотреть, особенно благодаря финальному аккорду. Также Джанни теперь диктатор, он будет единственным кандидатом на выборах президента ФИФА . Подружившись с американцами, избежит расследования финансовых дел ФИФА минимум до чемпионата мира 2030 года.

Швейцарцу нужны были голоса африканских и азиатских федераций. Хотя Хакими орал на Джанни из-за судейства, сборная Марокко первой из Африки пробилась в полуфинал. Остались без медалей, но в США , Канаде и Мексике попробуют очаровать снова. У Азии был полуфинал ранее, скандальный успех Хиддинка и Южной Кореи, но японцы в Катаре сыграли достойно без помощи рефери, как и многие африканцы.

Азия и Африка получают по плюс четыре участника, Европа – плюс три, Южная Америка – плюс два, Северной и Центральной Америке компенсируют места, которые автоматически отходят организаторам кубка, а Океания получит гарантированное место. Но главное, чтобы не утвердили серии пенальти до матчей и не делали 16 групп. Пусть лучше будет групповое безумие и невероятно насыщенный турнир.

Кастрация Кубка, который дорог сотням миллионов людей на планете, не нужна. Ведь рядом с алчными реформами есть радостный вывод. Легко набирается 48 приличных сборных. Египет и Нигерия из Африки. ОАЭ и, возможно, Россия из Азии. Не только итальянцы из Европы, а Колумбия и Чили из Южной Америки. На турнире в Катаре были слабые хозяева и 31 сильная команда, но США , Канада и Мексика сильнее.

Фавориты обязательно провалятся, но в мире, где Германия оказалась ниже Японии, а Бельгия – Марокко, стоит признать, что европейцам пора доказывать превосходство на поле, а не жаловаться после поражения, как французы.