32 участника плей-офф и серии пенальти перед матчами. ФИФА готовится к ЧМ-2026

Безумные планы и нагрузки для футболистов.
Венгер придумал серии пенальти до матчей
Инфантино продавливает идею ЧМ раз в три года. Еще посмотрим на реакцию клубов весной, если начнутся эпидемии травм после турнира за 29 дней в Катаре посреди сезона. Но Джанни выдумал новый клубный ЧМ на 32 участника. А еще увеличил квоты в финальную часть мундиаля для сборных. В Канаде, США и Мексике сыграет 48 сборных. По логистике турнир безумный, ведь надо вместо 64 матчей сыграть 104 поединка (или 80 в другом формате), а уложиться в тридцать два дня.
Основная часть игр пройдет в городах США. Канаду представляют всего два – Торонто и Ванкувер, между которыми более 4 000 километров, а Мексику — три. Фанаты не смогут посмотреть матчи разных групп вживую, хотя пока непонятно даже их общее количество. И поскольку думали о 16 группах по три команды, то Венгер выдумал серию пенальти до начала матча. В противном случае, как на ЧМ, где уже были трио команд, будут договорные поединки в последних турах.
Честно говоря, ситуация глупейшая. Турниры из 48 участников нельзя провести по классической формуле без оговорок. Выбрали 16 городов-хозяев, а теперь, скорее всего, каждому по одной группе не достанется.
Лучше сделать двенадцать обычных квартетов
В ФИФА склоняются к варианту с 12 квартетами, ведь любая фокус-группа экспертов уничтожит защитников идеи выделить 16 групп, отправив лишь победителей дальше. У Европы будет 16 путевок, достаточно настроиться на два классных матча, чтобы в плей-офф оказались одни европейцы, разбавленные Аргентиной и Бразилией. А если делать 12 групп, то каким образом найти недостающих участников плей-офф? Снова бить пенальти перед матчами, начисляя за победу 0.5 виртуальных пункта?
Допускают, что в плей-офф попадет 24 команды, первые и вторые места в квартетах. Тогда нужно еще восемь, половина от тех, кто занял третьи места. В таком случае только групповой этап растянется на 72 поединка. Как выбрать лучших в таблице из двенадцати коллективов, где надо отсеять всего четыре? Дополнительные показатели могут быть одинаковыми, придется считать «баллы честной игры», а это крайне субъективная оценка, Кто нарвется на Матеу Лаоса – нахватает карточек.
Конечно, 12 квартетов лучше 16 трио. Вот только нельзя сократить плей-офф до 16 сборных, ведь в таком случае вылетит восемь из двенадцати составов, занявших вторые места. Надо дать каждому наиграться на ЧМ.
Выберут максимальный доход вместо футбола
Если выпускать из каждого из 12 квартетов по две команды, а потом добавлять еще восемь, то получится, что на первом этапе отсеют лишь 16 сборных, треть. Это добавит перца плей-офф, появится еще один массированный раунд – 1/32 финала. Семьдесят два матча на групповом этапе, тридцать два поединка плей-офф – уже 104 игры, на сорок больше, чем было на турнире в Катаре. Вроде бы перебор, но вспомните о географии.
Для болельщиков из США, в отличие от катарцев, живой просмотр спортивного соревнования – будничное времяпровождение. Ходят даже на бейсбол, который непросто выдержать. Сан-Франциско и Лос-Анджелес, Бостон и Нью-Йорк, Атланта и Майами разных размеров, но достаточно большие, чтобы собрать полные арены, даже если будет 104 поединка и по пять матчей в день на групповом этапе в разных часовых поясах.
Зато дополнительный раунд плей-офф это еще 16 шансов на сюрприз, зависит от состава пар и логистики. Перелет из Хьюстона в Мехико после сложного группового раунда может убить шансы хоть Бразилии, хоть Франции.
Турнир получится насыщенным и вряд ли слабым
Инфантино притащил Кубок на Ближний Восток, рискуя остатками репутации, но заработал много денег и получил турнир, который было интересно смотреть, особенно благодаря финальному аккорду. Также Джанни теперь диктатор, он будет единственным кандидатом на выборах президента ФИФА. Подружившись с американцами, избежит расследования финансовых дел ФИФА минимум до чемпионата мира 2030 года.
Швейцарцу нужны были голоса африканских и азиатских федераций. Хотя Хакими орал на Джанни из-за судейства, сборная Марокко первой из Африки пробилась в полуфинал. Остались без медалей, но в США, Канаде и Мексике попробуют очаровать снова. У Азии был полуфинал ранее, скандальный успех Хиддинка и Южной Кореи, но японцы в Катаре сыграли достойно без помощи рефери, как и многие африканцы.
Азия и Африка получают по плюс четыре участника, Европа – плюс три, Южная Америка – плюс два, Северной и Центральной Америке компенсируют места, которые автоматически отходят организаторам кубка, а Океания получит гарантированное место. Но главное, чтобы не утвердили серии пенальти до матчей и не делали 16 групп. Пусть лучше будет групповое безумие и невероятно насыщенный турнир.
Кастрация Кубка, который дорог сотням миллионов людей на планете, не нужна. Ведь рядом с алчными реформами есть радостный вывод. Легко набирается 48 приличных сборных. Египет и Нигерия из Африки. ОАЭ и, возможно, Россия из Азии. Не только итальянцы из Европы, а Колумбия и Чили из Южной Америки. На турнире в Катаре были слабые хозяева и 31 сильная команда, но США, Канада и Мексика сильнее.
Фавориты обязательно провалятся, но в мире, где Германия оказалась ниже Японии, а Бельгия – Марокко, стоит признать, что европейцам пора доказывать превосходство на поле, а не жаловаться после поражения, как французы.
Вот, только не надо за всех расписываться!
И предсказывать будущее.
Ужасная статья.
Вот, только не надо за всех расписываться!
И предсказывать будущее.
Ужасная статья.