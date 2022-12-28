Попытка устроить прорыв. Африканская Суперлига постарается стартовать

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вчера, 10:13

Многие настроены скептически.

Чемпионат мира, прошедший в Катаре, привлек особое внимание к африканскому футболу, представители которого в целом выступили успешно, а сборная Марокко вовсе проявила себя рекордным образом, став первой африканской командой, сыгравшей в полуфинале ЧМ . Но этот успех кто-то считает разовым – все-таки чемпионаты мира проводятся редко. И пространство между ними в основном заполняется клубным футболом. С ним у Африки есть проблемы. Чтобы их решить, Конфедерация африканского футбола (КАФ) запустила необычный проект, о котором в Европе пока только мечтают отдельные деятели – Суперлигу.

Молочные реки, кисельные берега

Президент КАФ Патрис Мотсепе считает, что запуск Африканской Суперлиги в следующем году позволит изменить ситуацию в клубном футболе. Южноафриканец называл новый турнир одним из самых захватывающих событий в истории африканского футбола. Причем заявления он делал в присутствии президента ФИФА Джанни Инфантино. Мотсепе подчеркнул, что все ради необходимости влить в клубный футбол в Африке дополнительные деньги. Якобы призовой фонд составит 100 миллионов долларов, а победитель получит 11,5 миллиона.

Старт турнира планировался на август 2023 года. Предполагалось, что в нем примут участие 24 команды из 16 стран. Хотя сейчас все указывает, что там пока будет лишь восемь клубов. Согласитесь, есть что-то похожее с европейским аналогичным проектом. Хотя конъюнктура иная. Завершить турнир планируется в мае 2024 года. Как говорят создатели, финал будет чем-то наподобие Супербоула. Замашки царские.

Предполагается, что Африканская Суперлига будет проводить матчи параллельно с существующей Лигой чемпионов Африки, где на групповом этапе участвуют 16 команд, а в последнее десятилетие явно доминируют североафриканские клубы. Для стимулирования Суперлиги КАФ обещает инвестировать 200 миллионов долларов. Причем не только для клубов-участников, но и для развития женских команд и молодежных академий в 54 странах-членах Конфедерации. Но некоторые эксперты считают, что это все – слишком хорошо, чтобы быть правдой.

Непрозрачный выбор клубов

«С нами ни разу не посоветовались!» — сетует Джон Комитис, владелец клуба «Кейптаун Сити», который выступает в Премьер-Лиге ЮАР . Бывший нападающий занимается африканским футболом почти 40 лет и недоволен тем, что он называет «непрозрачным процессом отбора» клубов для новой Суперлиги.

Комитис рассказал, что у него на руках было несколько списков клубов, которые якобы будут включены в Суперлигу. По его мнению, выбранные клубы имеют определенную политическую ориентацию или принадлежат конкретным богатым людям и государствам. В Африке государственные клубы очень распространены, хотя, например, в ЮАР – в меньшей степени.

Комитиса больше всего беспокоит возможное влияние Суперлиги на чемпионат ЮАР , который он описывает как очень эффективный и профессиональный с точки зрения финансовой зрелости и продажи прав на телетрансляции. Он привел один яркий пример того, что однажды его команде пришлось добираться на игру в ДР Конго – на путь туда и обратно пришлось потратить больше пяти дней. Этот инфраструктурный кошмар не позволит четко совместить новый турнир с домашними лигами.

Финансовый вопрос

По мнению Комитиса, матчи Суперлиги будет почти невозможно вписать в существующий график игр. При этом национальные лиги могут потерять деньги от трансляций, если лучшие клубы решат выставлять резервные составы на игры чемпионатов, предпочитая вроде бы более прибыльную Суперлигу.

В то же время эксперты задаются вопросом о том, откуда возьмутся обещанные 200 миллионов долларов инвестиций и так называемый фонд развития. Особенно после того, как КАФ заявила об убытках в 40 миллионов долларов в последних финансовых отчетах. Мотсепе постоянно говорит о каком-то значительном интересе со стороны спонсоров. Но пока ничего конкретного.

Тут можно лишь отметить, что миллиардер Мотсепе вложил немало своих личных денег в африканский футбол в качестве владельца одного из лидеров ЮАР «Мамелоди Сандаунс». Негативные слова в адрес его инициативы со стороны того же Комитиса кто-то назовет завистью и желанием очернить конкурента.

Кстати, именно «Мамелоди Сандаунс» стал последним победителем Лиги чемпионов Африки не с севера континента. Он завоевал трофей в 2016 году, обыграв в финале «Замалек». Сможет ли аналогичное противостояние, но в рамках Суперлиги и с большими финансовыми бонусами конкурировать по интересу, например, с недавним финалом Кубка Африки между Сенегалом с Садио Мане и Египтом с Мохамедом Салахом? Есть сомнения.

Влияние извне

Известный в Африке футбольный журналист Осасу Обайювана из Нигерии считает, что концепция нового клубного турнира была разработана вовсе не в Африке, а фактически является еще одним детищем Инфантино, который стремится насыщать турнирами все свободное пространство и монетизировать их по максимуму.

За пределами Африки бытует убеждение, что африканцев нужно вести как младенцев. Я нахожу это крайне оскорбительным. Представьте, какая нагрузка ляжет на игроков, если добавится еще один турнир. Плюс сложная логистика по всему континенту, огромные тяжелые переезды.

Новые перспективы

КАФ утверждает, что детали Суперлиги еще прорабатываются. Несмотря на критику и множество вопросов без ответов, у нового турнира есть и сторонники. Например, известный южноафриканский бомбардир Бенни Маккарти, который поиграл и в Африке, и в Европе, где выигрывал Лигу чемпионов с «Порту» Жозе Моуриньо в 2004 году.

Он считает, что новая Суперлига предоставит клубам больше возможностей для заработка, даст более яркую площадку для игроков, чтобы они могли заявить о себе.

Я хотел бы увидеть, как африканский футболист соревнуется с лучшими игроками мира. Слишком много времени прошло с тех пор, как африканец (Джордж Веа) брал «Золотой мяч». Африканский футбол великолепен, но он не на том же уровне, что европейский. Скорость и техника в Европе совсем иные. Думаю, что Суперлига устранит этот барьер, сделав африканский футбол более конкурентоспособным.

Если даже КАФ удастся найти первоначальные финансы для раскрутки турнира, ему жизненно необходимо завоевывать телевизионный рынок, который стал источником силы футбола в Европе и сделал АПЛ доминирующей финансово лигой. Но те же африканские вещатели тратят больше денег на закупку европейских матчей, чем игр в Африке. Продукт на родном континенте их не устраивает.

Ходьба по кругу

И получается замкнутый круг. Без телевизионных денег не будет развития спонсорства, не будет дополнительных средств на развитие команд, упадет интерес клубов к турниру – еще больше снизится его привлекательность для телекомпаний.

По мнению того же Обайюваны, КАФ нужно более тщательно и внимательно продвигать национальные лиги, развивать их и превращать в бренды. Когда отдельные клубы и игроки будут узнаваемы, станут вызывать интерес, тогда и инвестиции появятся. И вот уже на этой базе следует создавать Суперлигу, если уж очень захочется. Но это длительный процесс, и уровень организации во всех сферах жизни в африканских странах очень различный, местами откровенно плохой.

Мне легче посмотреть матч Лиги Европы, находясь в Лагосе, чем найти матч между «Эсперансом» и «Касабланкой» в Лиге чемпионов Африки.

Несмотря на прогресс африканских сборных на чемпионате мира, улучшение клубной игры и выведение ее на новый уровень может оказаться гораздо более тяжелой задачей для КАФ. И даже в успехе Марокко, как мы помним, силен европейский след. Все же слишком сильны финансовые и иные миграционные факторы, которые заставляют любого мало-мальски проявившего себя в Африке игрока рвануть даже в самый захудалый клуб в Европе.