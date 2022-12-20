Президент ФИФА хочет, чтобы чемпионат мира проводили каждые 3 года

Президент ФИФА Джанни Инфантино впечатлён успехом чемпионата мира в Катаре.
Инфантино считает, что проведение ЧМ зимой показало, что у футбола есть потенциал для роста. На чемпионате мира в Катаре ФИФА получила 6,2 млрд фунтов – это на 840 млн фунтов больше, чем на ЧМ-2018 в России.
Инфантино хочет ввести инновацию, чтобы чемпионат мира проходил каждые три года. Клубный чемпионат мира и континентальные турниры будут проходить в годы между ЧМ. Такие изменения возможны только после ЧМ-2030, потому что переговоры о международном футбольном календаре с 2024 по 2030 год уже почти завершены.
Ладно еслиб небыло-бы ЧЕ, хоть каждые 2 года... А так с учётом всех этих отборов очень будет сложно именно топ игрокам которые попадают на свои национальные команды.
Ладно еслиб небыло-бы ЧЕ, хоть каждые 2 года... А так с учётом всех этих отборов очень будет сложно именно топ игрокам которые попадают на свои национальные команды.