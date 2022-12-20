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Президент ФИФА хочет, чтобы чемпионат мира проводили каждые 3 года

сегодня, 13:56

Президент ФИФА Джанни Инфантино впечатлён успехом чемпионата мира в Катаре.

Инфантино считает, что проведение ЧМ зимой показало, что у футбола есть потенциал для роста. На чемпионате мира в Катаре ФИФА получила 6,2 млрд фунтов – это на 840 млн фунтов больше, чем на ЧМ-2018 в России.

Инфантино хочет ввести инновацию, чтобы чемпионат мира проходил каждые три года. Клубный чемпионат мира и континентальные турниры будут проходить в годы между ЧМ. Такие изменения возможны только после ЧМ-2030, потому что переговоры о международном футбольном календаре с 2024 по 2030 год уже почти завершены.

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Все комментарии
Beka_byaka
Beka_byaka
сегодня в 14:56
Футбол станет изнурительным для топ игроков. Уже вроде была статья что этот ЧМ сбил столку многих игроков так как они не смогли подготовить свой организм к ЧМ зимой.
Ладно еслиб небыло-бы ЧЕ, хоть каждые 2 года... А так с учётом всех этих отборов очень будет сложно именно топ игрокам которые попадают на свои национальные команды.
vitechechek
vitechechek ответ Знатог (раскрыть)
сегодня в 14:34
А можно и три раза в год ЧМ и полтора ЧЕ
pomor45
pomor45
сегодня в 14:31
Аппетит приходит во время еды.
ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ
сегодня в 14:29
Нужно больше золота...
drug01
drug01 ответ lotsman (раскрыть)
сегодня в 14:15
Просто ищют доходы вот и выдумывают
Знатог
Знатог
сегодня в 14:11
правильно, раз в 4 года это мало. Во всех видах спорта чемпионаты проводятся каждый год. Можно раз в 2 года. Год ЧЕ, год ЧМ.
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 14:09
...и всегда разом на всех континентах,включая Антарктику.Как грится,"сумасшедшим нет покоя!".
Ballon dOr1984
Ballon dOr1984
сегодня в 14:03
это долго, вот увидите скатятся до 1 года
lotsman
lotsman
сегодня в 14:01
Всё стараются что то придумать. Мало им.
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