Президент ФИФА хочет, чтобы чемпионат мира проводили каждые 3 года

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сегодня, 13:56

Президент ФИФА впечатлён успехом чемпионата мира в Катаре.

Инфантино считает, что проведение ЧМ зимой показало, что у футбола есть потенциал для роста. На чемпионате мира в Катаре ФИФА получила 6,2 млрд фунтов – это на 840 млн фунтов больше, чем на ЧМ -2018 в России.