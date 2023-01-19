Судья за всё ответит, а дополнительного времени станет больше. IFAB провёл заседание

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вчера, 09:34

Решения повлияют на то, как будет выглядеть футбол.

Обычно заседания Международного совета футбольных ассоциаций ( IFAB ) проходят без лишнего пафоса и шума, остаются зачастую без внимания. Хотя именно решения, принимаемые на таких собраниях, определяют облик футбола, поскольку там утверждаются изменения в правилах.

Можно представить, что футбол одна из самых консервативных игр, которые остаются неизменными десятилетиями. Однако как быстро, например, в нашей жизни появился ВАР, а также пять замен вместо трех. Мелкими шагами футбол видоизменяется. Поэтому на новое заседание IFAB стоит обратить особое внимание. К тому же там были приняты кое-какие интересные решения.

Временная замена игрока не поддержана

Сразу несколько топовых лиг на заседание прибыли с нововведением, принятие которого казалось очевидным – это разрешение на временные замены футболистов, у которых есть подозрения на сотрясение мозга. К этому виду травм относятся особенно внимательно. Нынешние протоколы позволяют проводить дополнительную замену, если у игрока случилось сотрясение мозга.

Но такой формат, принятый в 2020 году, был раскритикован из-за неоднозначности трактовки и требуемого дополнительного времени на диагностику. Сразу несколько участников IFAB предложили решение в виде временной замены. Во главе сторонников этой идеи находилась Футбольная ассоциация Англии (FA), являющаяся влиятельной силой.

Планировалось, что в тестовом режиме такие временные замены опробуют в АПЛ , во французской Лиге 1 и в североамериканской МЛС . Споры по поводу этой идеи оказались самыми горячими и продолжительными на заседании. И все же IFAB пришел к выводу, что необходимости в такой мере нет и достаточно нынешних обычных замен, включая дополнительную на случай сотрясения мозга.

Соавтор идеи исполнительный директор FA Марк Буллингем отметил, что работа над этой проблемой будет продолжена и он надеется, что в той или иной редакции обновление правил с временной заменой можно будет увидеть уже в следующем сезоне.

«Мы считаем, что нужно опробовать временные замены после сотрясений мозга, потому что нам кажется, что бывают случаи, когда есть ощущение, будто у игрока сотрясение, но тренер рискует и не делает замену, — сказал Буллингем. – Аргумент в том, чтобы дать минут 15 на точную диагностику состояния. Трех минут явно недостаточно. Однако IFAB решил, что нужно сохранить нынешнюю модель, чтобы собрать больше доказательств и идей, как реформировать это. В любом случае пока вариант с постоянной заменой кажется самым безопасным, поскольку при первом подозрении тренер может заменить игрока».

Кстати, можно изучить реакцию английской прессы, которая откликается, как известно, на все подряд с позиции абсолютной правды. Видимо, ее очень задел тот факт, что идея FA, которую уже все считали принятой, была отвергнута. Со стороны кажется, что нюансы во временной и постоянной замене слишком тонки, чтобы раздувать из этого скандал. Но, например, Крис Саттон, обозреватель Daily Mail, посчитал этот повод достаточным для серьезной тирады.

«Это совершенно идиотское решение, — заявил он. – Безмозглое. Эти люди глупы? Это же не ракетостроение. Разве эти люди не видели чемпионат мира? Вратарь сборной Ирана в игре с Англией чуть не теряет голову и остается на поле. Они идиоты. Игроки должны сами выступить за эту инициативу. Ведь их семьи пострадают первыми и будут задавать вопросы о том, почему правила их не защитили. Игроки много говорят о разных проблемах. А об этой – нет. Ты можешь выиграть все деньги мира, но это не отменит ущерб, который ты понесешь при травмах головы».

IFAB в своем решении сохранить постоянные замены и не вводить пока временные также опирается на исследование ФИФА , которая провела опрос врачей различных сборных и клубов. 71 процент опрошенных высказался за модель постоянной замены при подозрении на сотрясение мозга.

Обсуждение решений ВАР

Зато было принято решение о 12-месячном тестировании в рамках турниров ФИФА открытого озвучивания вердикта ВАР. Это напрямую взято из НФЛ, где судьи уже давно в микрофон объясняют свои ключевые действия. Первые тесты пройдут в Марокко на Клубном чемпионате мира в начале февраля. Еще нет понимания, на каком языке последуют объявления. Рассматриваются английский, французский и арабский.

Если в Марокко все пройдет гладко, то подход используют на чемпионате мира до 20 лет в Индонезии в мае и на женском чемпионате мира в Австралии и Новой Зеландии. Судьи будут озвучивать решения после вмешательства ВАР и для телезрителей, и для посетителей стадиона.

Больше добавленного времени

IFAB также признала успешной практику, опробованную на чемпионате мира в Катаре, которая многих удивила своей внезапностью. Это рекомендация судьям добавлять реальное потерянное из-за различных остановок время к матчу. Так получилось, что редкая игра имела меньше ста минут.

По ходу ЧМ -2022 такой подход вызывал споры и обсуждения, однако острой критики, пожалуй, не было, если не считать отдельных эпизодов и вечно недовольных тех, кому забили в компенсированное время. Но так бывает всегда. Причем IFAB обсуждал альтернативные варианты, например, обратный отсчет времени с остановкой таймера в паузах. Однако такой шаг, как посчитали, окажет слишком большое влияние на структуру игры. А простое компенсирование судьей минут на этом не скажется.

Офсайдные правила

Пресловутые обновленные правила трактовки офсайда, в том числе с помощью ВАР, которые неоднократно вызывали споры, особенно в части определения «активности» позиции футболиста, не сыгравшего в мяч, IFAB не смутили. (Тут все вспомнили гол Фернандеша в матче «Манчестер Юнайтед» с «Манчестер Сити»).

Теперь те моменты, которые были прописаны как рекомендации для судей, закреплены в виде законов. Дискуссия состояла в том, есть ли какая-то лазейка в правилах, которая допускает неоднозначную трактовку. В результате пришли к выводу, что таких лазеек нет и в правилах прописано все достаточно четко, чтобы судьи могли не ошибаться, принимая решения, особенно с ВАР.