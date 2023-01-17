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IFAB в среду обсудит возможность перехода футбола на «чистое» игровое время

вчера, 22:23

Международный Совет футбольных ассоциаций (IFAB) в среду проведет заседание, на котором обсудит проблему потерь игровых минут в футбольных матчах.

Ожидается, что в качестве контрмеры IFAB рассмотрит возможность использования «чистого» игрового времени. Таким образом, если это предложение в итоге будет принято, секундомер будет останавливаться каждый раз, когда мяч находится вне игры. При этом общее время матча уменьшат, и оно уже не будет составлять 90 минут.

Принятия окончательного решения в среду не ожидается. IFAB лишь проведет предварительные консультации, чтобы заложить базис для возможных реформ правил в будущем.

Не исключено, что в конце концов выбор будет сделан просто в пользу увеличения добавленных минут к матчам (как на ЧМ в Катаре) или же и вовсе будет решено оставить текущую систему.

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Перевод с as.com Фото: Антон Зайцев - Soccer.ru
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Все комментарии
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 12:24, ред.
90 минут Чистого Времени придумано не просто так. Это время для полноценного и полного раскрытия команды, в котором взаимоувязаны многие аспекты игры, начиная с площади поля, среднем игровым временем на атаки команд, их репрезентативное количество для взятия ворот...,....,...., и кончая физическими возможностями организма во время матча, восстановление кондиций в 15-ти минутном перерыве и т.д.
Поэтому проблема игрового времени высосана из пальца. Судья, как показывает современная практика, сам в состоянии остановить свой секундомер, пока симулирующий или травмированный в себя толком не придёт. Добавил к тайму 5 минут - играйте! Десять - тоже самое. Поэтому до симулянтов и хитро*опых, вбрасывающих из аута по пол минуты, и так дойдёт ( а в АПЛ уже лет как 7 дошло!!!) - сколько корчились или тянули резину, на столько (а то и больше!) время и добавят.

P.S. Люди занимаются чем угодно, но только не насущным и не на пользу футболу. Имитация деятельности, не более. Лучше бы занялись переработкой сводом правил по пенальти, жёлтым, красным карточкам, которые имеют на сегодняшний момент множественные официальные толкования; совершенствовали систему ВАР и компетентность работников в ней занятых и т.д.
Владимир Коробов
Владимир Коробов
сегодня в 10:44, ред.
Чистое время не спасет от рваного темпа. Как и увеличение добавленного времени. Нкжно как то пересмотреть отношение к задержке времени игроками. Но валяться после легкого тычка, как будто тебе все переломали - этого у игроков никто не отнимет. Но прежде чем вводить те или иные изменения их следует протестировать на каком нибудь турнире, как например это было в Катаре.
lobsterdam
lobsterdam
сегодня в 10:20
игроки будут в этом случае просто жить на поле, обедать, ужинать, жениться (выходить замуж), ну а мы вместо отдыха у экрана теперь станем до утра смотреть на "чистое время".
Кьянти
Кьянти
сегодня в 09:12
Я конечно не специалист в вопросах материального измерения параметров длительности и схемы времени матча, но мне кажется, что по масштабу для футбола чистое время совсем не подходит. Чистое время в 90 минут очень тяжело, надо сокращать. А это ну вот совсем не по духу этой игры. Баскет, хоккей, фут зал, другое дело, а вот большой футбол, это иное бытие. Метафизика у футбола другая.
Ну, как по мне)))
Союзник противников
Союзник противников ответ ApTeMDzyuba (раскрыть)
сегодня в 08:52
Ага,ещё и легально время выделить-для честных драк...
Николай Жунин
Николай Жунин
сегодня в 07:24
Не надо вводить чистое время , следует засекать время на незапланированные остановки и в конце тайма добавлять.
112910415
112910415
сегодня в 06:13
больной помрёт в результате лечения )
Over 9000
Over 9000
сегодня в 05:47
давно пора. бесят все эти валяния и затяжки.
а также выдать по матюгальнюку судье чтоб каждое своё решение озвучивал на весь стадион
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 05:00
Пора играть по 50 минут тайм и без добавлений.
adekvat
adekvat
сегодня в 04:54
Останется только переименовать в хоккей.
ApTeMDzyuba
ApTeMDzyuba
сегодня в 03:20, ред.
Всё правильно, нех. валяться на газоне изображая муки, хоккеисты вам в пример!
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 02:48
Футбола станет меньше. Остановки, остановки, остановки, а болельщики будут пассажирами в ожидании. Время игры увеличится, как и трансляция. Не будет темпа, рваный матч и ещё больше желание игроками перекурить).
Рыцарь Маг
Рыцарь Маг
сегодня в 00:38
Как тогда побеждать, забивая на 90+15?
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 00:21
Нормальная тема, но требует дальнейшего усовершенствования, а именно: пока будут выявлять симулянта или оказывать помощь действительно травмированному игроку, на поле выпускать девиц - чирлидерши пусть решают вопрос с водопоем, заодно и потанцуют, задействовать цирковых клоунов....
Little Caprice
Little Caprice
вчера в 23:54
Давно пора. Надоели кривляния и симуляции по полчаса.
Ironigor
Ironigor
вчера в 23:25
IFAB в среду обсудит возможность перехода футбола на «чистое» игровое время .
Это сродни поговорки, - "Когда коту делать нечего, он яйца лижет " или зачем придумывать велосипед 🚲 !?!
Уж лучше бы заняться симулянтами на поле, которые и затягивают время и сбивают ритм самой игры , тем самым убивают само футбольное шоу . Коль внедрили систему VAR , так пусть дадут возможность вот этих симулянтов наказывать жёстко, тем самым искоренить этот цирк и дельфинарий из футбола совсем . А то футбол как спортивное состязание начинает напоминать балет . А вот смена на чистое время, это значит больше нагрузки и соответственно больше процент травмотичности , отсюда и вытикающие последствия. Даже не беру в счёт финансовую состовляющюю, телевидение, рекламы и т.д , хотя эта может быть одна из самых больших проблема. Ну вот если в кратце, как-то так на мой субъективный взгляд .
Mark Luik
Mark Luik
вчера в 23:25
Я поддерживаю, давно пора, и это обсолютно верное решение, даже в футзале мячь каждую секунду покидает поле, и остановкой времени не каких проблем, футболисты не будут стимулировать и тянуть время, не будет вопросов с добавленным времени,
Elliada
Elliada
вчера в 23:19, ред.
Уже не знают, как денег поднять. "Чистое" время? Время можно тянуть не только вне игры. Скорее всего сделают матчи по 60 минут. 3 игры в неделю. По-моему, Перес так предлагал. Через несколько лет Суперлигу одобрят. Жажда наживы убивает футбол.
minai
minai
вчера в 23:14, ред.
Логично. Это для того, чтобы поменьше корчились на газоне, изображая предсмертные муки, вратари не тянули вола за яйца, и т.д. Короче, "маленькие футбольные хитрости" уходят в небытие.
Futurista
Futurista ответ ЮГ РОССИИ (раскрыть)
вчера в 23:08
Силовые приёмы надо разрешить...весело будет)...
ЮГ РОССИИ
ЮГ РОССИИ
вчера в 22:57
Осталось мяч поменять на шайбу
DaslerU
DaslerU
вчера в 22:55
Да так часами может длится матч, если каждый раз секундомер будет останавливаться. А он будет останавливаться сотни раз, как в баскетболе. Полный бред, сивой кобылы.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 22:38
Начальники дурдома продолжают фонтанировать идеями в направлении ;"Как бороться с шоуменами от футбола".Так долго поддерживали нефутбольные страсти на поле,симуляции и пр.,вместо того,чтобы бороться с ними,и вот...А как прореагирует на "безразмерное" время один из главных хозяев нынешнего футбола-ТВ???ПРоще 90 минут и жестокие наказания за всё творящееся на поле,но не относящееся к спорту.Но руки коротки...
Gahi
Gahi
вчера в 22:37
Возможно после такой поправки меньше будет желание затягивать время футболистами на поле. А судья добавлять время на своё усмотрение, пусть будет сирена об окончания чистого игрового времени для каждого тайма.
Igo0rek
Igo0rek
вчера в 22:26
Неужели до них дошло
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