IFAB в среду обсудит возможность перехода футбола на «чистое» игровое время .

Международный Совет футбольных ассоциаций (IFAB) в среду проведет заседание, на котором обсудит проблему потерь игровых минут в футбольных матчах.
Ожидается, что в качестве контрмеры IFAB рассмотрит возможность использования «чистого» игрового времени. Таким образом, если это предложение в итоге будет принято, секундомер будет останавливаться каждый раз, когда мяч находится вне игры. При этом общее время матча уменьшат, и оно уже не будет составлять 90 минут.
Принятия окончательного решения в среду не ожидается. IFAB лишь проведет предварительные консультации, чтобы заложить базис для возможных реформ правил в будущем.
Не исключено, что в конце концов выбор будет сделан просто в пользу увеличения добавленных минут к матчам (как на ЧМ в Катаре) или же и вовсе будет решено оставить текущую систему.