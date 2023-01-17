IFAB в среду обсудит возможность перехода футбола на «чистое» игровое время .

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вчера, 22:23

Международный Совет футбольных ассоциаций ( IFAB ) в среду проведет заседание, на котором обсудит проблему потерь игровых минут в футбольных матчах.

Ожидается, что в качестве контрмеры IFAB рассмотрит возможность использования «чистого» игрового времени. Таким образом, если это предложение в итоге будет принято, секундомер будет останавливаться каждый раз, когда мяч находится вне игры. При этом общее время матча уменьшат, и оно уже не будет составлять 90 минут.

Принятия окончательного решения в среду не ожидается. IFAB лишь проведет предварительные консультации, чтобы заложить базис для возможных реформ правил в будущем.