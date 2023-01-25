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В «Химках» сообщили, когда будет снят запрет на регистрацию игроков

вчера, 21:56

Генеральный директор «Химок» Николай Оленев сообщил, что запрет на регистрацию новых игроков будет снят в ближайшее время.

На этой неделе мы согласовали все юридические вопросы, связанные с задолженностью по договорам о посреднических услугах с компанией Joint Industries Limited Partnership. Компания зарегистрирована в Шотландии, это не позволило клубу своевременно исполнить обязательства из-за требований российского валютного законодательства, связанного с недружественными странами.

В данный момент клуб нашёл законный выход из сложившейся ситуации, договорившись оплатить задолженности через российское юридическое лицо. Таким образом, задолженности по обоим договорам о посреднических услугах будут ликвидированы в ближайшее время, а с «Химок» будет снят временный запрет на регистрацию футболистов.

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Химки
Источник: tass.ru
РФС запретил «Химкам» регистрировать новых игроков
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Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 04:37
Можно было и применить санкции к заграничному посреднику и ничего не платить.
Longless
Longless
вчера в 22:00
В данный момент клуб нашёл законный выход из сложившейся ситуации. Теперь будем надеется на лучшее. Химки еще в деле.
Гость
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