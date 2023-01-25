В «Химках» сообщили, когда будет снят запрет на регистрацию игроков

Генеральный директор «Химок» Николай Оленев сообщил, что запрет на регистрацию новых игроков будет снят в ближайшее время.

На этой неделе мы согласовали все юридические вопросы, связанные с задолженностью по договорам о посреднических услугах с компанией Joint Industries Limited Partnership. Компания зарегистрирована в Шотландии, это не позволило клубу своевременно исполнить обязательства из-за требований российского валютного законодательства, связанного с недружественными странами.

В данный момент клуб нашёл законный выход из сложившейся ситуации, договорившись оплатить задолженности через российское юридическое лицо. Таким образом, задолженности по обоим договорам о посреднических услугах будут ликвидированы в ближайшее время, а с «Химок» будет снят временный запрет на регистрацию футболистов.