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Игрока «Ньюкасла» лишили прав на год и оштрафовали за пьяное вождение

вчера, 15:02

Форвард «Ньюкасла» Жоэлитон понес наказание за пьяное вождение. Игрок был оштрафован на 29 тысяч фунтов и лишен прав на 12 месяцев.

Эпизод случился 12 января. Бразилец был остановлен дорожной полицией рано утром.

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Все комментарии
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 19:09
Вот чего ему не хватает...
Wolverine Beast
Wolverine Beast
вчера в 18:17
Не повезло парню. Теперь будет пить дома(((
drug01
drug01
вчера в 17:19
Надо привлечь внимание и в команде, ведь это пример очень плохой
daliko_91
daliko_91
вчера в 17:14
Как только бабки лются рекой все сходят с ума
shur
shur
вчера в 16:48
...от футбола надо отстранять, самое жесткое наказание, за наплевательское отношение к судьбам человеческим ...!!!
Варвар7
Варвар7 ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 16:45

Нет уж лучше на такси и что б "водила" постоянно на "мозги капал"!
lotsman
lotsman
вчера в 16:08, ред.
На такси поездит, не велика проблема. А ещё лучше на общественном транспорте, к народу поближе, пообщается, ума наберётся.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 15:31
А ты не нарушай,правильно ,что наказали!
shlomo
shlomo
вчера в 15:22
Все правильно сделали, чтобы другим не повадно было
Roger Young
Roger Young ответ ДСА (раскрыть)
вчера в 15:16
Вывод: нечего пьяным ездить
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 15:07
С бодуна влип?
ДСА
ДСА
вчера в 15:04
Вывод: нечего пьяным по утрам ездить. Вероятность попасться очень большая.
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