Игрока «Ньюкасла» лишили прав на год и оштрафовали за пьяное вождение

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вчера, 15:02

Форвард «Ньюкасла» понес наказание за пьяное вождение. Игрок был оштрафован на 29 тысяч фунтов и лишен прав на 12 месяцев.

Эпизод случился 12 января. Бразилец был остановлен дорожной полицией рано утром.