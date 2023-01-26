Игрока «Ньюкасла» лишили прав на год и оштрафовали за пьяное вождение

Форвард «Ньюкасла» Жоэлитон понес наказание за пьяное вождение. Игрок был оштрафован на 29 тысяч фунтов и лишен прав на 12 месяцев.
Эпизод случился 12 января. Бразилец был остановлен дорожной полицией рано утром.
Форвард «Ньюкасла» Жоэлитон понес наказание за пьяное вождение. Игрок был оштрафован на 29 тысяч фунтов и лишен прав на 12 месяцев.
Эпизод случился 12 января. Бразилец был остановлен дорожной полицией рано утром.
Нет уж лучше на такси и что б "водила" постоянно на "мозги капал"!
Нет уж лучше на такси и что б "водила" постоянно на "мозги капал"!