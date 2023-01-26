Агент Малкома прокомментировал слухи о возможном переходе игрока в ПСЖ

Луис Фернандо Гарсия, агент нападающего «Зенита» Малкома, опроверг слухи о возможном переходе футболиста в ПСЖ.
Неправда, это ложная новость.
В текущем сезоне Малком забил 15 голов и отдал 7 голевых передач в 23 матчах.
Луис Фернандо Гарсия, агент нападающего «Зенита» Малкома, опроверг слухи о возможном переходе футболиста в ПСЖ.
Неправда, это ложная новость.
В текущем сезоне Малком забил 15 голов и отдал 7 голевых передач в 23 матчах.
Думаю ПСЖ пока не готов к такой сделке...
А по-другому никак...
Думаю ПСЖ пока не готов к такой сделке...
А по-другому никак...
Кому Малком нужен со своими болячками ?
Сиди ровно и греби газодоллары в карман !
Кому Малком нужен со своими болячками ?
Сиди ровно и греби газодоллары в карман !
Это в России он шустрый, а там среди звёзд и близко в основе играть не будет.
Это в России он шустрый, а там среди звёзд и близко в основе играть не будет.