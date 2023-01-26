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Агент Малкома прокомментировал слухи о возможном переходе игрока в ПСЖ

вчера, 20:36

Луис Фернандо Гарсия, агент нападающего «Зенита» Малкома, опроверг слухи о возможном переходе футболиста в ПСЖ.

Неправда, это ложная новость.

В текущем сезоне Малком забил 15 голов и отдал 7 голевых передач в 23 матчах.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 03:12
Мбаппе и Неймар в обмен на Малкома....
Думаю ПСЖ пока не готов к такой сделке...
А по-другому никак...
ZIBO rock
ZIBO rock
вчера в 22:41
После Паредеса вряд ли ПСЖ у Зенита кого то купит!
dok66
dok66
вчера в 22:19
Малком далеко не дорос до уровня ПСЖ , о чем речь !
rhskmz
rhskmz
вчера в 22:00
Где Зенит и где ПСЖ ?
Кому Малком нужен со своими болячками ?
Сиди ровно и греби газодоллары в карман !
makkie
makkie
вчера в 21:52
Малкому в ПСЖ разве что мячи подавать )
Это в России он шустрый, а там среди звёзд и близко в основе играть не будет.
Elliada
Elliada
вчера в 21:44
Зенитская зарплата его полностью устраивает. Никуда он не уйдет
ssspartak
ssspartak
вчера в 21:25
С каждым годом Малком будет только деградировать. Дело не в зените, а в общем уровне чемпионата и отсутствия матчей с зарубежными командами. Через год-два он не потянет уже никакой ПСЖ
Сп62
Сп62
вчера в 21:15
Если бы это было правдой, то ни один агент не устоял бы от такого приглашения.
протон
протон ответ adekvat (раскрыть)
вчера в 21:09
Эта ситуация будет только нарастать. Думаю, играть откажусь в следующий месяц в связи утратой конкурентной борьбы. Я не в силах воевать с армадой в 500 клонов. Сколько не корми волка он смотрит в лес. Я не в равном бою побеждал этого игрока в прошлом месяце, но уже клоны по геометрии пошли
Варвар7
Варвар7
вчера в 21:08
В ПСЖ и так "полна коробочка" с нападающими.
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