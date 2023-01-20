Роналду может подать в суд на «Ювентус» из-за секретного документа

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду может подать в суд на «Ювентус» из-за тайного соглашения.
По этой договоренности туринцы должны были выплатить португальцу около 19,6 млн евро. О существовании тайного соглашения Роналду и «Юве» стало известно в ходе обысков в офисе адвоката Федерико Рестано в Турине. В рамках договора клуб до сих пор не выплатил футболисту указанную сумму, которая ему была обещана даже в том случае, если он покинет команду.
Суть ситуации заключается в следующем: в период пандемии «Ювентус» заключил с несколькими футболистами соглашение по снижению зарплаты. Игроки согласились понизить оклад, свои деньги они бы получили позднее неофициально.
Роналду пополнил состав «Ювентуса» в 2018 году, его зарплата в клубе составляла 31 млн евро в год. Ушел из коллектива он в 2021-м.
а мафия есть мафия)
а мафия есть мафия)
А когда дело касается финансов, то это уже махинации, которые караются законом. Если судить за это криша в условной США, то ему бы грозил электрический стул, а если в СА, то скорее всего отсечение головы.
Но могут договориться, чтобы он отыграл 2,5 года не за 500 млн, а за 5 млн.
А когда дело касается финансов, то это уже махинации, которые караются законом. Если судить за это криша в условной США, то ему бы грозил электрический стул, а если в СА, то скорее всего отсечение головы.
Но могут договориться, чтобы он отыграл 2,5 года не за 500 млн, а за 5 млн.
Рон первый год полностью тянул "Старую" за подол и на тебе, кидочек на два червонца...)
Рон первый год полностью тянул "Старую" за подол и на тебе, кидочек на два червонца...)