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Роналду может подать в суд на «Ювентус» из-за секретного документа

вчера, 23:15

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду может подать в суд на «Ювентус» из-за тайного соглашения.

По этой договоренности туринцы должны были выплатить португальцу около 19,6 млн евро. О существовании тайного соглашения Роналду и «Юве» стало известно в ходе обысков в офисе адвоката Федерико Рестано в Турине. В рамках договора клуб до сих пор не выплатил футболисту указанную сумму, которая ему была обещана даже в том случае, если он покинет команду.

Суть ситуации заключается в следующем: в период пандемии «Ювентус» заключил с несколькими футболистами соглашение по снижению зарплаты. Игроки согласились понизить оклад, свои деньги они бы получили позднее неофициально.

Роналду пополнил состав «Ювентуса» в 2018 году, его зарплата в клубе составляла 31 млн евро в год. Ушел из коллектива он в 2021-м.

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Все комментарии
adekvat
adekvat ответ Elliada (раскрыть)
сегодня в 05:06
Да кто ж его посадит он же памятник.
FenixSL
FenixSL ответ Carl Lewis (раскрыть)
сегодня в 02:27
учитывая что он их уже заработал, просто ожидает заслуженный кеш
а мафия есть мафия)
Carl Lewis
Carl Lewis
сегодня в 02:22
Он хочет заработать денег, и имеет на это право.
Agamaga........
Agamaga........
сегодня в 02:11
Всё тайное становится явным!
А когда дело касается финансов, то это уже махинации, которые караются законом. Если судить за это криша в условной США, то ему бы грозил электрический стул, а если в СА, то скорее всего отсечение головы.
Но могут договориться, чтобы он отыграл 2,5 года не за 500 млн, а за 5 млн.
Gahi
Gahi
сегодня в 01:13
В этой ситуации Криштиану Роналду это нужно, чтобы портить себя репутацию. Думаю что контракт заключённый с новым арабским клубом полностью покрывает все его издержки как в финансовом плане, так и в моральном. Удачи
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 00:12
Не каются, ну никак не каются.
Рон первый год полностью тянул "Старую" за подол и на тебе, кидочек на два червонца...)
Elliada
Elliada
вчера в 23:42
Я, конечно, не юрист, но по-моему тайное соглашение Роналду и Ювентуса незаконное, так как оно пошло в обход отчетности и налоговой. И за этого у Юве проблемы. Подав в суд, Роналду фактически признает себя виновным и ему будет грозить уголовное наказание. Стоит ли рисковать ради 20 млн, тем более что контракт с Аль-Насром принесет 500 млн???? Думаю, он мелочный тип, поэтому в суд всё же подаст.
Гость
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