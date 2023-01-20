Роналду может подать в суд на «Ювентус» из-за секретного документа

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вчера, 23:15

Нападающий «Аль-Насра» может подать в суд на «Ювентус» из-за тайного соглашения.

По этой договоренности туринцы должны были выплатить португальцу около 19,6 млн евро. О существовании тайного соглашения Роналду и «Юве» стало известно в ходе обысков в офисе адвоката Федерико Рестано в Турине. В рамках договора клуб до сих пор не выплатил футболисту указанную сумму, которая ему была обещана даже в том случае, если он покинет команду.

Суть ситуации заключается в следующем: в период пандемии «Ювентус» заключил с несколькими футболистами соглашение по снижению зарплаты. Игроки согласились понизить оклад, свои деньги они бы получили позднее неофициально.

Роналду пополнил состав «Ювентуса» в 2018 году, его зарплата в клубе составляла 31 млн евро в год. Ушел из коллектива он в 2021-м.