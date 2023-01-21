Санкции снова настигли «Ювентус». На этот раз без Серии Б

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вчера, 12:11

С «Юве» сняли 15 очков, и это они неплохо отделались.

Как было принято решение о снятии очков «Ювентуса»

В пятницу вечером было объявлено о решении Федерального апелляционного суда Италии согласиться с выдвинутыми обвинениями и требованием прокурора Федерации футбола Италии наказать «Ювентус» за осуществленные финансовые махинации. У «Старой синьоры» вычли 15 очков прямо сейчас, что откинуло команду за пределы еврокубковой зоны.

Публикации обоснования стоит ожидать в течение 10 дней, после чего у нынешнего руководства туринцев будет 30 дней на подачу апелляции. Заявление «Ювентуса» не заставило себя ждать:

Клуб ждет публикации мотивировочной части решения и, в соответствии с положениями Кодекса спортивного правосудия, объявляет о подаче апелляции в Арбитражную коллегию по гарантиям в спорте.

Помимо наказания, вынесенного судом Федерации Италии, «Ювентус» может пострадать и со стороны УЕФА , заявившего о готовности отстранить туринцев от участия в еврокубках, если будет доказан факт нарушений закона.

Делами, совершаемыми руководством «Юве», стали интересоваться еще осенью 2020-го. Разбирательства проходили в спортивном суде и закончились лишь весной 2022 года. К счастью для клуба, его полностью оправдали, но на этом все не закончилось. Дело перетекло в гражданский суд.

В первую очередь, вопрос касался цепочки взаимообменов, которая создавала несуществующую прибыль. Иллюзия доходов возникала и посредством амортизации. Нужно это было для того, чтобы в отчетах не отображался реальный убыток клуба, отчасти созданный большим контрактом Криштиану Роналду.

Клуб нехило задолжал Криштиану

Помимо легальности финансовых действий с целью снижения расходов клуба, возник вопрос касательно отказа «Ювентуса» от зарплат в пандемийный период. Недавно стало известно, что своеобразный удар «чёрно-белые» получат еще и от Роналду, который имел с командой некое тайное соглашение, найденное весной 2022 года в офисе адвоката Федерико Рестано в Турине. Если верить данному контракту, «Юве» должен был выплатить Криштиану почти 20 миллионов евро.

Договоренности подобного рода заключались «Старой синьорой» во времена ковида, когда игроки были готовы пойти на снижение заработной платы с условием того, что через некоторое время получат деньги неофициально. В период пандемии клуб тайно выплатил 17 футболистам порядка 60 млн евро.

Итальянское СМИ публиковало телефонный разговор между прежним спортивным директором команды Федерико Керубини и юристом «бьянконери»:

Тайная сделка с Роналду не должна быть раскрыта, потому что если это произойдёт, они вцепятся нам в глотку, набросятся на аудиторов и всё такое. И тогда нам придётся провести фиктивную транзакцию.

Наказание понесли и прежние руководители «Юве»

В декабре бывший директор «Ювентуса» Аньелли так комментировал обвинения в финансовых махинациях:

Благодаря большой любви к «Ювентусу» в последние годы я приложил максимум усилий для достижения результатов на поле и за его пределами. «Ювентус» превыше всего и всех. Я уверен, что действовал правильно в последние годы и что обвинения, выдвинутые против нас, необоснованны.

Добрые побуждения не помогли Аньелли и другим экс-руководителям «Старой синьоры» избежать наказания. Самые суровые санкции понес бывший спортивный директор клуба Фабио Паратичи, который отстранен от футбольной деятельности на два с половиной года. Андреа Аньелли и генеральный директор Маурицио Арривабене лишились такой возможности на два года, а спортивный директор Федерико Керубини — на год и 4 месяца. Самое мягкое наказание было вынесено в отношении бывшего вице-президента и звездного полузащитника туринской команды Павла Недведа, который отстранен на 8 месяцев. Лишение права заниматься футбольной деятельностью распространяется лишь на Италию, однако суд подал запрос о том, чтобы дисквалификация также затронула турниры под эгидой УЕФА и ФИФА .

Это может ударить и по «Тоттенхэму», ведь Фабио Паратичи с июня 2021 года является управляющим директором лондонцев. Sky Sports запросили комментарий «шпор» на этот счет. Ответ был краток:

Нет никаких предположений, что он совершил какие-либо правонарушения во время работы в «Тоттенхэме».

Как «Ювентусу» справляться с проблемой в спортивном плане

Решение суда отнять 15 очков больно ударило по «чёрно-белым». До вечера пятницы команда занимала 3-е место и боролась с двумя миланскими клубами за вторую строчку в чемпионате — до идущего на первом «Наполи» слишком далеко, чтобы говорить о какой-либо конкуренции.

В октябре 2022-го «Ювентус» потерпел болезненное поражение в принципиальном матче против «Милана» со счетом 0:2, а также лишился шансов на выход в плей-офф, набрав лишь 3 очка в группе с ПСЖ , «Бенфикой» и «Маккаби». После этого пошли слухи об отставке главного тренера Массимилиано Аллегри, но ему удалось направить команду на победный путь, несмотря на оказываемое всестороннее давление.

«Бьянконери» одержали 8 побед подряд, не пропустив при этом ни одного мяча. Благодаря чему «Старая синьора» не только выползла из середины таблицы, но и ворвалась в гонку за попадание в Лигу чемпионов. Однако теперь клуб откатился на 10-е место, а отставание от еврокубковой зоны очень внушительное. До Лиги конференций 12 очков, а до конца сезона 20 матчей.