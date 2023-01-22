Худший из богатейших клубов планеты. «Эвертон» может вылететь впервые за 72 года

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вчера, 18:38

Легендарные «ириски» на дне.

Доходы «Эвертона» ещё выше, чем у «Ньюкасла»

В двадцатке самых богатых клубов планеты одиннадцать из АПЛ , что не удивляет. Достаточно быть популярным локально в Англии, чтобы ТВ-контракт и доходы в дни матчей привлекли спонсоров. «Эвертон» заработал за прошлый финансовый год 213.7 млн евро. Больше, чем «Ньюкасл». 19-е место среди главных богатеев футбольного мира. «Ириски» не единственные там неудачники. Например, «Вест Хэм» богаче, чем чемпион Италии «Милан», а «Лестер» и «Лидс» перед ливерпульцами.

Но чужие беды не отменят проблемы «Эвертона». У клуба 21 поражение в 2022-м в АПЛ , по набранным очкам это 87-й клуб четырех высших английских лиг. Сколько еще страдать? Лэмпард набрал меньше очков в АПЛ , чем сыграл матчей. У Фрэнка сейчас 20 матчей, 15 пунктов. Огромные проблемы в атаке — меньше забили только португальцы из «Вулверхэмптона», но с игрой в запасе. У «Эвертона» 15 голов. Лишь 3 победы, худший результат. Проиграли 11 матчей. Легко могут финишировать на последнем месте.

За 7 сезонов выбросили 701 млн евро на новичков

За это же время «Ливерпуль», который трижды был в финале Лиги чемпионов и выиграл АПЛ , потратил лишь на 53 миллиона больше. А если добавить доходы от трансферов, то баланс у соседей лучше. «Эвертон» в минусе на 289 млн евро только по покупкам и продажам. Добавьте зарплаты, которые не компенсируют, как в случае с «красными», премиальные УЕФА – получите финансовую дыру в более чем миллиард евро.

И совершенно ясно, что если у команды хватает денег для седьмого места по расходам на трансферы в АПЛ , то 19-е место в таблице точно не устраивает. Даже если справедливо отметить, что шестерка богачей давно оторвалась – «Челси» и «Тоттенхэм» в два с половиной раза доходнее, то нельзя спорить, что «Эвертон» мог работать успешнее.

Шутка ли, по расходам на игроков «Эвертон» равен «Реалу». Это не какой-то прикол — Перес потратил на новичков тоже 701 млн евро за семь сезонов. Англичане выше «Боруссии» Д, «Наполи», «Монако» и «Баварии». Немецкий клуб опережают на сто миллионов евро. Но много тратить недостаточно, потому что надо уметь делать ставки на тренеров.

Куман, Эллардайс, Силва, Бенитес и Лэмпард ничего не дали клубу. И у Анчелотти не получилось, хотя это редкий для «Эвертона» наставник, у которого больше побед, чем поражений в последние годы. Бенитес и Лэмпард развалили то, что до них не клеилось. Идея «вернуть, как было» — призвать Роберто Мартинеса, не сработает, испанец пошел тренировать Роналду.

«Ириски» могут развалиться после вылета в Чемпионшип

По составу «Эвертон» точно не двадцатая команда АПЛ . Но серия из восьми матчей без побед утянула на дно. Нельзя кричать, что «ириски» всегда бездарные. Например, вырвали ничью в гостях у «Манчестер Сити». Но тот результат скорее говорит о несовершенстве команды Гвардиолы, чем позволяет нахваливать «Эвертон». Фанаты привыкли, что нет трофеев – Кубок Англии в последний раз выигрывали в середине девяностых, а чемпионами не были тридцать шесть лет.

«Севильей» тоже не стали, чтобы снова выиграть еврокубок, как в восьмидесятых. Но «Гудисон Парк» знавал лучшие времена. Полицейские расследуют случаи нападений на руководителей клуба со стороны фанатов, но виноваты не болельщики. У «Эвертона» было больше времени и денег, чем у «Ньюкасла». Однако «сороки» быстро подскочили в тройку, а клуб из Ливерпуля близок к вылету из АПЛ . Причем им полезно будет подучить историю скитаний «Лидса».

Когда за семь лет семь тренеров без учета исполняющих обязанности, то бардак – второе имя. Могут покинуть первый дивизион впервые с весны 1951 года, когда проиграли гонку за спасение «Челси». Целых семьдесят два года «Эвертон» — клуб с 145-летней историей, держался. Говорят, Лэмпарда может заменить молодой тренер Руни, но если владелец «ирисок» Фархад Мошири прикроет лавочку с большим клубным оборотом, то надо готовиться к Чемпионшипу и, скорее всего, продаже команды.

Лучше бы иранец (или кто там на самом деле главный) нашел нормального управляющего. Впереди матчи против «Арсенала» и «Ливерпуля», поражение от Мойеса вряд ли последнее в серии бедняги Лэмпарда, которого скоро назовут тайным агентом «Ливерпуля» фанаты в футболках «Эвертона».