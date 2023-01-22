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Худший из богатейших клубов планеты. «Эвертон» может вылететь впервые за 72 года

вчера, 18:38
Лэмпард и игроки Эвертона

Легендарные «ириски» на дне.

Доходы «Эвертона» ещё выше, чем у «Ньюкасла»

В двадцатке самых богатых клубов планеты одиннадцать из АПЛ, что не удивляет. Достаточно быть популярным локально в Англии, чтобы ТВ-контракт и доходы в дни матчей привлекли спонсоров. «Эвертон» заработал за прошлый финансовый год 213.7 млн евро. Больше, чем «Ньюкасл». 19-е место среди главных богатеев футбольного мира. «Ириски» не единственные там неудачники. Например, «Вест Хэм» богаче, чем чемпион Италии «Милан», а «Лестер» и «Лидс» перед ливерпульцами.

Но чужие беды не отменят проблемы «Эвертона». У клуба 21 поражение в 2022-м в АПЛ, по набранным очкам это 87-й клуб четырех высших английских лиг. Сколько еще страдать? Лэмпард набрал меньше очков в АПЛ, чем сыграл матчей. У Фрэнка сейчас 20 матчей, 15 пунктов. Огромные проблемы в атаке — меньше забили только португальцы из «Вулверхэмптона», но с игрой в запасе. У «Эвертона» 15 голов. Лишь 3 победы, худший результат. Проиграли 11 матчей. Легко могут финишировать на последнем месте.

За 7 сезонов выбросили 701 млн евро на новичков

За это же время «Ливерпуль», который трижды был в финале Лиги чемпионов и выиграл АПЛ, потратил лишь на 53 миллиона больше. А если добавить доходы от трансферов, то баланс у соседей лучше. «Эвертон» в минусе на 289 млн евро только по покупкам и продажам. Добавьте зарплаты, которые не компенсируют, как в случае с «красными», премиальные УЕФА – получите финансовую дыру в более чем миллиард евро.

И совершенно ясно, что если у команды хватает денег для седьмого места по расходам на трансферы в АПЛ, то 19-е место в таблице точно не устраивает. Даже если справедливо отметить, что шестерка богачей давно оторвалась – «Челси» и «Тоттенхэм» в два с половиной раза доходнее, то нельзя спорить, что «Эвертон» мог работать успешнее.

Шутка ли, по расходам на игроков «Эвертон» равен «Реалу». Это не какой-то прикол — Перес потратил на новичков тоже 701 млн евро за семь сезонов. Англичане выше «Боруссии» Д, «Наполи», «Монако» и «Баварии». Немецкий клуб опережают на сто миллионов евро. Но много тратить недостаточно, потому что надо уметь делать ставки на тренеров.

Куман, Эллардайс, Силва, Бенитес и Лэмпард ничего не дали клубу. И у Анчелотти не получилось, хотя это редкий для «Эвертона» наставник, у которого больше побед, чем поражений в последние годы. Бенитес и Лэмпард развалили то, что до них не клеилось. Идея «вернуть, как было» — призвать Роберто Мартинеса, не сработает, испанец пошел тренировать Роналду.

«Ириски» могут развалиться после вылета в Чемпионшип

По составу «Эвертон» точно не двадцатая команда АПЛ. Но серия из восьми матчей без побед утянула на дно. Нельзя кричать, что «ириски» всегда бездарные. Например, вырвали ничью в гостях у «Манчестер Сити». Но тот результат скорее говорит о несовершенстве команды Гвардиолы, чем позволяет нахваливать «Эвертон». Фанаты привыкли, что нет трофеев – Кубок Англии в последний раз выигрывали в середине девяностых, а чемпионами не были тридцать шесть лет.

«Севильей» тоже не стали, чтобы снова выиграть еврокубок, как в восьмидесятых. Но «Гудисон Парк» знавал лучшие времена. Полицейские расследуют случаи нападений на руководителей клуба со стороны фанатов, но виноваты не болельщики. У «Эвертона» было больше времени и денег, чем у «Ньюкасла». Однако «сороки» быстро подскочили в тройку, а клуб из Ливерпуля близок к вылету из АПЛ. Причем им полезно будет подучить историю скитаний «Лидса».

Когда за семь лет семь тренеров без учета исполняющих обязанности, то бардак – второе имя. Могут покинуть первый дивизион впервые с весны 1951 года, когда проиграли гонку за спасение «Челси». Целых семьдесят два года «Эвертон» — клуб с 145-летней историей, держался. Говорят, Лэмпарда может заменить молодой тренер Руни, но если владелец «ирисок» Фархад Мошири прикроет лавочку с большим клубным оборотом, то надо готовиться к Чемпионшипу и, скорее всего, продаже команды.

Лучше бы иранец (или кто там на самом деле главный) нашел нормального управляющего. Впереди матчи против «Арсенала» и «Ливерпуля», поражение от Мойеса вряд ли последнее в серии бедняги Лэмпарда, которого скоро назовут тайным агентом «Ливерпуля» фанаты в футболках «Эвертона».

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DXTK
DXTK ответ Rafael Benitez (раскрыть)
вчера в 22:28, ред.
Я ничего плохого не говорю о Бенитесе, но он в Эвертоне провалился его уволили после после того как в 13 матчах 9 из них проиграли. фанаты его поливали, не забывая что он был тренером Ливерпуля.

В январе 2022 года в гостевом матче против Норвича болельщики ливерпульской команды вывесили баннер «Бенитес, убирайся из нашего клуба. - Поведение тренера по ходу игры, когда после пропущенного второго гола он шел к скамейке, улыбаясь и потирая руки, также вызвало критику болельщиков. К этому моменту клуб находился на 15 месте.......

По мимо Ливерпуля, короткого захода в Челси, где он брал еврокубки, Бенитес не плохо управлялся с Ньюкаслом, вернул обратно в элиту, но он тренировал в эпоху самодура Эшли. Который на отрез не хотел усилять состав. Хоть клуб и занимал с 10 по 13 место.

PS И может хорошо что Рафик ушел из Эвертона, по крайней мере, если ирисы уже вылетят он никакого отношения к этому не будет иметь.
Rafael Benitez
Rafael Benitez ответ DXTK (раскрыть)
вчера в 22:02
Вообще спад у Эвертона начался на второй сезон при Кумане, когда из клуба ушли несколько ключевых игроков и на замену купили игроков которые не смогли их заменить.
Такие большие траты в ТО обусловлены тем, что Эвертон пригласил спортивного директора Лестера - Стива Уолша. Он накупил большую часть игроков которые не заиграли, хотя в Лестере он пригласил таких игроков как Канте, Марез, Варди. Потом началась чехарда с тренерами.
Если судить объективно, то наиболее успешным тренером будет Куман так как он занял 7 место в АПЛ. Но мы знаем успехи других тренеров и то что трудности были у других тренеров, особенно у Бенитеса. Ведь у него даже не было тех игроков которые были при Кумане (на второй провальный сезон), Марко Силве, Эллардайсе, Анчелотти. Ключевые игроки были в лазарете.
Понятно что вам симпатичен Анчелотти и тут есть основание его уважать, но при таком количестве травмированных игроков и у Анчелотти были бы сложности. А выиграть у Ливерпуля (когда основные дефы были травмированы), а у Эвертона были те, когда у Бенитеса их не было, не становится такой сложной задачей. Тем более, есть разница между тем Ливерпулем который чудом залез в тройку АПЛ и Ливерпулем который шел на квадрупл.
Сами болельщики Эвертона считали что Эвертон при Бенитесе играл лучше, чем при Анчелотти (когда он ставил закрытый футбол). Но не сложилось у Бенитеса с Эвертоном, а у болельщиков не хватило веры в Рафу. Не будь он тренером Ливерпуля возможно все было бы по другому. Либо нужны болельщики с большим сердцем которые примут Рафу как своего.
А все так и получается, что в Челси его не приняли так как Рафа с Ливерпулем одолевал Челси, теперь Эвертон, потому что Рафа тренировал Ливерпуль. В АПЛ уже команд не осталось которых можно возглавить, а возглавлять команду которая ведет борьбу за выживание это не уровень топ тренера и смысла там большого нет.
DXTK
DXTK
вчера в 20:32
Руни о котором пишут, как замену, мягко говоря не слишком хорошо покидал Эвертон при Мойесе. Хотя и возвращался домой, но что-то я не вижу в нем спасителя. И будет сравним наверно именно с приходом Ширерав Ньюкасл, звезда АПЛ, да и ни чем не лучше Лэмпарда у которого есть хоть опыт в элите, а Руни по моему утонул вместе с Дерби. понятно у клуба там свои проблемы.
DXTK
DXTK ответ Joseph Dredd (раскрыть)
вчера в 20:13
Данкан Фергюсон, да у него нету опыта, но он приходит во время игры, сегодня именно такой тренер нужен клубу, который их сможет сплотить. бывший игрок. Хотя может шотландцу и не стоит пачкаться.

Еще можно вспомнить Есть неудачные пример в Ньюкасле Ширер, легенда клуба, который возглавил сорок по спасению клуба в апреле 2009 году, получился этот эксперимент неудачным. клуб впервые за 16 лет покинул элиту.

Ps Просто какого опытного тренера сюда поставить из свободных, разве только Почеттино попробовать, но клуб в таком состоянии, что даже его опыт в АПЛ не поможет, хотя может и взбодрит их. И потом тут не понятно игроки так играют или ведут они в*йну с руководством, тренерами. Мы может лишь догадываться.
Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ DXTK (раскрыть)
вчера в 19:48
Какого плана тренер нужен Эвертону, по Вашему мнению?
Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ shlomo (раскрыть)
вчера в 19:47
Все перечисленное не спасает от провалов само по себе.
rubin kazzzan
rubin kazzzan
вчера в 19:42
Такая команда и вылет! Обидно будет!!!
DXTK
DXTK
вчера в 19:33
Если брать тренеров то как раз Мартинес и был тем тренером с которого и началось возвращение евртона во вторую часть таблицы.

Эллардайс наверно больше как спаситель выступал для клуба, нежели тренер с перспективой стать на долгие годы у руля клуба.

Куман за сезон вернул клуб в 10ку финишировав на 7 месте, но второй сезон оказался неудачным, двоякое впечатление от его работы.

Бенитес сам в общем виноват что сунулся туда, ведь прекрасно понимал что после Ливерпуля теплого приема на гудисон парк он не получит ни от фанатов ни от игроков, а руководство просто хотели тренера, по аналогии с Анчелотти, тренером с опытом в АПЛ и кубкового бойца.

А Лэмпард не построил Дерби Каунти, ничего не получилось в родном Челси, и видимо тоже будет ждать и с Эвертоном.

Анчелотти просто более опытный тренер и понимает как даже с таким составом добиваться максимума для них. помнится у итальянца даже был шикарный старт в 4 матчах 4 победы и даже как то увидели Эвертон возглавляющим турнируню таблицу, но итальянец ушел так как поступило предложение от Реала, где перспектив больше.

В 97 или в 98 году даже такой тренер как Говард Кендал который дважы приводил Эвертон к чемпионству в 80-х, чуть не вылетел из АПЛ. После их тренировал шотландец который брал титулы в 90-х с Рейнджерс Уолтер Смит чуть к хренам также не вылетел из Лиги его как раз сменил Мойес.

Есть только три тренера в Истории АПЛ с 1992 в Эвертоне которые добивались нормальных результатов это Джо Роил, экс игрок ирис, выигравший последний для них трофей кубок англии 95 года, Дэвид Мойес, который стабилизировал Эвертон в середине нулевых, ну и наверно Анчелотти.

Я не понимаю почему экс игроку Данкану Фергюсону не дали возможность возглавить клуб, пока он был ИО клуб показывал характерную игру, но поставили Бенитеса, а затем сделали ставку на Лэмпарда, может команда как раз и сопротивляется этому. мне кажется при шотландце у клуба и игроков было желание играть, да и порядок мне кажется был бы, все же он был харезматичным игроком, да и легенда клуба в АПЛ.

PS А на счет денег потраченных клубом, так сказать можно так про Эвертон - Не в коня корм.
shlomo
shlomo
вчера в 19:07
Спасибо за статью...

Да уж вот это и есть парадокс... вроде и игроки есть, и финансы есть, и тренеры есть, а маячит Шип...
Гость
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