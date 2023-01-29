Чалоба может уйти из «Челси»

Защитник «Челси» Трево Чалоба может покинуть команду.
Это может произойти уже во время текущего трансферного окна. Таким образом «синие» стремятся разгрузить зарплатную ведомость после совершения ряда весомых покупок.
Ранее защитник «Лиона» перешел в лондонский клуб.
Таким же Макаром отпустили Абрахама,потому что хотели лукаку.что из этого вышло мы все помним. Потеряли забивного форварда,который вполне мог в последующих сезонах забить ещё больше.
Таким же Макаром отпустили Абрахама,потому что хотели лукаку.что из этого вышло мы все помним. Потеряли забивного форварда,который вполне мог в последующих сезонах забить ещё больше.
Ваш октябрьский перформанс вообще имел хоть какие-то последствия в плане изменения правил или вас просто проигнорировали?
По-моему ответ очевиден. Ваш крестовый поход провалился.
И ваша сегодняшняя попытка урезонить Гора(или не Гора), уж простите за грубость, выглядит жалкой.
Чего вы собственно от него хотите? Человек играет так как считает нужным. Причём, подчеркну, в рамках правил играет, нечего не нарушая.
Так с какой стати он должен что-то менять?
Конкурс из-за него "умрёт"? Люди уйдут? Так это не его проблемы. Об этом пусть у админов голова болит.
А если администрацию всё устраивает, так и тем более к нему вопросов быть не должно.
И по поводу самоутверждения.
Если вы действительно считаете, что именно ваши октябрьские действия привели к созданию нынешней ситуации, так это не у Гора(не только у Гора) мания величия и жажда признания, а у вас.
Ваш октябрьский перформанс вообще имел хоть какие-то последствия в плане изменения правил или вас просто проигнорировали?
По-моему ответ очевиден. Ваш крестовый поход провалился.
И ваша сегодняшняя попытка урезонить Гора(или не Гора), уж простите за грубость, выглядит жалкой.
Чего вы собственно от него хотите? Человек играет так как считает нужным. Причём, подчеркну, в рамках правил играет, нечего не нарушая.
Так с какой стати он должен что-то менять?
Конкурс из-за него "умрёт"? Люди уйдут? Так это не его проблемы. Об этом пусть у админов голова болит.
А если администрацию всё устраивает, так и тем более к нему вопросов быть не должно.
И по поводу самоутверждения.
Если вы действительно считаете, что именно ваши октябрьские действия привели к созданию нынешней ситуации, так это не у Гора(не только у Гора) мания величия и жажда признания, а у вас.