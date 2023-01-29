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Чалоба может уйти из «Челси»

вчера, 16:17

Защитник «Челси» Трево Чалоба может покинуть команду.

Это может произойти уже во время текущего трансферного окна. Таким образом «синие» стремятся разгрузить зарплатную ведомость после совершения ряда весомых покупок.

Ранее защитник «Лиона» перешел в лондонский клуб.

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Все комментарии
Romeo 777
Romeo 777 ответ Naherger (раскрыть)
вчера в 23:24
Абрахам в Италии пропал в этом сезоне.
Naherger
Naherger
вчера в 22:53
По мне так он интереснее кулибали. И,что важно, моложе.
Таким же Макаром отпустили Абрахама,потому что хотели лукаку.что из этого вышло мы все помним. Потеряли забивного форварда,который вполне мог в последующих сезонах забить ещё больше.
azkan
azkan ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 22:07
Уверенности и креатива не хватает. И вина здесь может быть и не самого игрока, а Поттер и Тухель его ставили и ставят в рамки, где он не может раскрыться?
A.S.A
A.S.A
вчера в 18:44, ред.
Не могу сказать, что уход Трево станет потерей для Челси. Чесно говоря не тянет он уровень топ клуба. Свой шанс в этом сезоне он получил, не скажу что он провалился или много привозил, нет, просто чего то ему не хватает. Для самого игрока лучше покинуть клуб, перейти в условный Кристал Пэлас или Эвертон, где он будет игроком основы, получит достаточно игрового времени, наберется уверенности и опыта, и если проявит себя, то Челси придет за ним, ну или не Челси а другой большой клуб.
Sigurd Ring
Sigurd Ring ответ aгeнт Cмит (раскрыть)
вчера в 16:30
Стесняюсь спросить, а вы своих целей-то добились? Конкурс улучшили? Высокомерие админа победили?
Ваш октябрьский перформанс вообще имел хоть какие-то последствия в плане изменения правил или вас просто проигнорировали?
По-моему ответ очевиден. Ваш крестовый поход провалился.
И ваша сегодняшняя попытка урезонить Гора(или не Гора), уж простите за грубость, выглядит жалкой.
Чего вы собственно от него хотите? Человек играет так как считает нужным. Причём, подчеркну, в рамках правил играет, нечего не нарушая.
Так с какой стати он должен что-то менять?
Конкурс из-за него "умрёт"? Люди уйдут? Так это не его проблемы. Об этом пусть у админов голова болит.
А если администрацию всё устраивает, так и тем более к нему вопросов быть не должно.

И по поводу самоутверждения.
Если вы действительно считаете, что именно ваши октябрьские действия привели к созданию нынешней ситуации, так это не у Гора(не только у Гора) мания величия и жажда признания, а у вас.
Гость
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