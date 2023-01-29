Чалоба может уйти из «Челси»

1674998244

вчера, 16:17

Защитник «Челси» может покинуть команду.

Это может произойти уже во время текущего трансферного окна. Таким образом «синие» стремятся разгрузить зарплатную ведомость после совершения ряда весомых покупок.

Ранее защитник «Лиона» перешел в лондонский клуб.