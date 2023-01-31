ПСЖ решил арендовать вингера «Челси»

Вингер Хаким Зиеш близок к уходу из «Челси». Сообщается, что марокканский футболист в самое ближайшее время может стать футболистом французского ПСЖ.
Известно, что речь идет об аренде до конца сезона. За ПСЖ может быть закреплено право на полный выкуп исполнителя.
Зиешу однозначно пора на выход. Мучается, а не играет. Пускай переходит в команду лентяев во главе с аргентинским пешеходом, там как раз стиль игры ему подойдёт
Проблема Челси в другом. Нужно много времени, чтобы розыграть всех новых игроков в команде и АПЛ, которые фактически и не знают английский футбол. Кроме того не берут в команду именно британцев, а ведь это было правилом для клуба во время Абрамовича и до него.
Зиешу однозначно пора на выход. Мучается, а не играет. Пускай переходит в команду лентяев во главе с аргентинским пешеходом, там как раз стиль игры ему подойдёт
Проблема Челси в другом. Нужно много времени, чтобы розыграть всех новых игроков в команде и АПЛ, которые фактически и не знают английский футбол. Кроме того не берут в команду именно британцев, а ведь это было правилом для клуба во время Абрамовича и до него.