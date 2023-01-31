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ПСЖ решил арендовать вингера «Челси»

сегодня, 00:43

Вингер Хаким Зиеш близок к уходу из «Челси». Сообщается, что марокканский футболист в самое ближайшее время может стать футболистом французского ПСЖ.

Известно, что речь идет об аренде до конца сезона. За ПСЖ может быть закреплено право на полный выкуп исполнителя.

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Все комментарии
22kd94mck2as
22kd94mck2as
сегодня в 02:22
Еще один талант может закончить с футболом за арабское бабло
протон
протон
сегодня в 01:09
логика тут этого ролика Талькова?
протон
протон
сегодня в 01:07
Зиеш, Жоржиньо вполне неплохую чистку затеяли в Челси. Что вполне ожидаемо, после таких трансферов на вход неминуемо следуют и трансферы на выход. Лофтуса и Канте также стоит отпускать.
Зиешу однозначно пора на выход. Мучается, а не играет. Пускай переходит в команду лентяев во главе с аргентинским пешеходом, там как раз стиль игры ему подойдёт
Проблема Челси в другом. Нужно много времени, чтобы розыграть всех новых игроков в команде и АПЛ, которые фактически и не знают английский футбол. Кроме того не берут в команду именно британцев, а ведь это было правилом для клуба во время Абрамовича и до него.
matrix333
matrix333
сегодня в 01:03
КП СС сс, КП сс )) Ждем финал КП.
НЕЭГО И СТ
НЕЭГО И СТ
сегодня в 01:03
Поттера бы ещё прихватили...
Tex
Tex
сегодня в 01:00
Ураааааааа. Вот уж кто не оправдал вообще никаких надежд... Пулишича бы еще прихватили и было бы вообще прекрасно.
Гость
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