«Сент-Этьен» упустил возможность подписать Альфонсо Дэвиса в 2017 году

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вчера, 13:42

«Сент-Этьен» мог приобрести нападающего в 2017 году. Сейчас футболист выступает за «Баварию».

В 2017-м Дэвис представлял канадский клуб «Ванкувер Уайткепс». Футболист «Торонто» Крис Мавинга попросил своего агента предложить услуги Альфонсо коллективам из Франции. Однако эта идея не увенчалась успехом: возник вариант с «Сент-Этьеном», но во французском клубе не заинтересовались футболистом, поскольку он был «из нефутбольной Канады».

В 2020 году Дэвис выиграл в составе мюнхенцев Лигу чемпионов, став первым в истории канадцем, который завоевал этот трофей.