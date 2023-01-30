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«Сент-Этьен» упустил возможность подписать Альфонсо Дэвиса в 2017 году

вчера, 13:42

«Сент-Этьен» мог приобрести нападающего Альфонсо Дэвиса в 2017 году. Сейчас футболист выступает за «Баварию».

В 2017-м Дэвис представлял канадский клуб «Ванкувер Уайткепс». Футболист «Торонто» Крис Мавинга попросил своего агента предложить услуги Альфонсо коллективам из Франции. Однако эта идея не увенчалась успехом: возник вариант с «Сент-Этьеном», но во французском клубе не заинтересовались футболистом, поскольку он был «из нефутбольной Канады».

В 2020 году Дэвис выиграл в составе мюнхенцев Лигу чемпионов, став первым в истории канадцем, который завоевал этот трофей.

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Все комментарии
ДСА
ДСА
вчера в 15:42
Таких промашек можно найти сколько угодно. Никогда не знаешь, что точно звезда вырастет.
4ve8q5vdeg3s
4ve8q5vdeg3s
вчера в 14:23
Потом бы могли выручит на канадце в разы больше для скромного бюджета провинциального французского клуба
Гость
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