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Захаряна хотели подписать 4 европейских клуба, включая «Ференцварош»

сегодня, 15:57

По данным источника, полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в зимнее трансферное окно намеревались приобрести «Мальорка», «Сельта», «Порту» и «Ференцварош». Об интересе венгерского клуба ранее сообщал журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале.

Клубы предприняли официальные шаги для совершения сделки. По имеющимся сведениям, они были готовы платить 15 миллионов евро отступных, прописанных в контракте, но до трансфера в итоге дело не дошло. Европейские клубы в текущей политической ситуации не хотят напрямую расплачиваться с российскими, предлагая различные схемы. Одна из них — самовыкуп со стороны футболиста, а затем подписание соглашения с новой командой в качестве свободного агента с возвращением уплаченной суммы в качестве подъёмных. Отмечается, что сумма в 15 млн действительна для Испании и Португалии, но не для Венгрии.

По информации, Захарян завершит сезон в «Динамо».

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Все комментарии
баск
баск
сегодня в 18:52
Летом отступная цена за Захаряна увеличится до 25 лямов евро (для чемпионатов евротоп-5). Для остальных, включая и другие клубы РПЛ, переход Захи не предусматривается вообще.

Так что мальорки, сельты и проч. могут и дальше успешно пытаться купить Захаряна..
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 18:48
К мадьярам усач похлопотал а остальны не реально.
протон
протон
сегодня в 18:39
Правильно будет: «Захаряна хотели купить «Порту» Аленичева, «Сельта» Мостового, «Мальорка» Карпина и «Ференцварош» Черчесова. Хавбек доиграет сезон в «Динамо» Йокановича».
witynchik
witynchik ответ adekvat (раскрыть)
сегодня в 18:37
Его и не было
Была статья ради статьи
monah-10
monah-10
сегодня в 18:36
Летом перейдет, и точно ни в Венгрию. Португалия и Германия шикарные варианты, для остальных лиг потеряется. Обкатку надо сначала пройти, а потом и в АПЛ можно.
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 18:12
Я уже об этом думал.
Твой Арсен
Твой Арсен
сегодня в 18:00, ред.
Если это правда, то предложение Порту было интересным. Может не стоило отказываться? Кто знает как там дальше всё обернётся...
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 17:50, ред.
А чё..., армянская диаспора не может ему со 2-м гражданством подсобить ?
Странно...
adekvat
adekvat
сегодня в 16:49
Включая «Ференцварош», а куда делся Челси.
Храневец
Храневец
сегодня в 16:46
Уходили сотни ,играют достойно единицы !
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 16:30
В сухом достоверном остатке? Австро-осетинский горный усач хотел Захаряна.
И никто бы дискутировать и ёрничать на сей счёт не стал.А то нагородят "сорок бочек арестантов".
w1345ds
w1345ds
сегодня в 16:13
"Захаряна хотели подписать" но воз и ныне там.

Вот мне интересно, как одни футболисты переходят в европейские клубы и обратно а другие не могут потому что санкции, как так получается?
Capral
Capral
сегодня в 16:12
Все перечисленные выше клубы, а точнее сказать страны- очень подходят по стилю Захаряну. Да и по цене, вполне нормально. Вот только вопрос, если сделка состоится, где у нас, равноценная замена Захаряну???
rhskmz
rhskmz
сегодня в 16:04
Опять Саламыч ?
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