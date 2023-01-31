Захаряна хотели подписать 4 европейских клуба, включая «Ференцварош»

1675169876

сегодня, 15:57

По данным источника, полузащитника «Динамо» в зимнее трансферное окно намеревались приобрести «Мальорка», «Сельта», «Порту» и «Ференцварош». Об интересе венгерского клуба ранее сообщал журналист в своём телеграм-канале.

Клубы предприняли официальные шаги для совершения сделки. По имеющимся сведениям, они были готовы платить 15 миллионов евро отступных, прописанных в контракте, но до трансфера в итоге дело не дошло. Европейские клубы в текущей политической ситуации не хотят напрямую расплачиваться с российскими, предлагая различные схемы. Одна из них — самовыкуп со стороны футболиста, а затем подписание соглашения с новой командой в качестве свободного агента с возвращением уплаченной суммы в качестве подъёмных. Отмечается, что сумма в 15 млн действительна для Испании и Португалии, но не для Венгрии.

По информации, Захарян завершит сезон в «Динамо».