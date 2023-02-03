«Ювентус» может продать Погба или расторгнуть с ним контракт

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сегодня, 11:49

«Ювентус» может расстаться с полузащитником .

Клуб рассматривает вариант как продажи футболиста, так и расторжения контракта с ним. Француз вернулся в Турин прошлым летом, но так и не сыграл ни одной минуты в этом сезоне из-за травмы колена.

По данным La Gazzetta dello Sport, «чёрно-белые» устали ждать возвращения француза на поле и связывают каждую физическую проблему Погба с ошибками, допущенными летом во время лечения травмы мениска.