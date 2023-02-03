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«Ювентус» может продать Погба или расторгнуть с ним контракт

сегодня, 11:49

«Ювентус» может расстаться с полузащитником Полем Погба.

Клуб рассматривает вариант как продажи футболиста, так и расторжения контракта с ним. Француз вернулся в Турин прошлым летом, но так и не сыграл ни одной минуты в этом сезоне из-за травмы колена.

По данным La Gazzetta dello Sport, «чёрно-белые» устали ждать возвращения француза на поле и связывают каждую физическую проблему Погба с ошибками, допущенными летом во время лечения травмы мениска.

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Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 13:10
А когда то подавал большие надежды.
barcamilan
barcamilan
сегодня в 12:50
кому нужно это унылое бревно?
shlomo
shlomo
сегодня в 12:45
Думали, что будет красивый перфоманс - 2 раза забрать Погба из МЮ бесплатно, а оно вот как в итоге вышло. Можно подумать, что это большая неожиданность для Ювентуса - Погба и в МЮ примерно так же периодически "лечился" больше чем играл.

Вот какой баран принимал решение чтоб этого крашеного клоуна с 56ьной прической подписать, изначально было понятно что он токсик и лентяй номер 1 в мире... Хотя, если не ошибаюсь, Аллегри его очень хотел, также как и Паредеса с Ди Марией. Подписали. Один лечится бесконечно, второй через раз лечится, третий просто не играет, хотя здоров. Де Лигт сбежал летом, Влахович думаю убежит следующим летом, Кьеза думаю тоже задумается об этом.Теперь Аллегри хотят сделать менеджером с расширенными полномочиями, чтоб Юве пробили окончательное дно..
112910415
112910415
сегодня в 12:28
какой-то вид расставания давно неизбежен
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
сегодня в 12:20
Теперь только в Аль-Наср, к КриРо.
monah-10
monah-10
сегодня в 11:53
Да кому он теперь такой нужен, 0 в графе сыгранных матчей.
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