«Ювентус» может продать Погба или расторгнуть с ним контракт

«Ювентус» может расстаться с полузащитником Полем Погба.
Клуб рассматривает вариант как продажи футболиста, так и расторжения контракта с ним. Француз вернулся в Турин прошлым летом, но так и не сыграл ни одной минуты в этом сезоне из-за травмы колена.
По данным La Gazzetta dello Sport, «чёрно-белые» устали ждать возвращения француза на поле и связывают каждую физическую проблему Погба с ошибками, допущенными летом во время лечения травмы мениска.
Вот какой баран принимал решение чтоб этого крашеного клоуна с 56ьной прической подписать, изначально было понятно что он токсик и лентяй номер 1 в мире... Хотя, если не ошибаюсь, Аллегри его очень хотел, также как и Паредеса с Ди Марией. Подписали. Один лечится бесконечно, второй через раз лечится, третий просто не играет, хотя здоров. Де Лигт сбежал летом, Влахович думаю убежит следующим летом, Кьеза думаю тоже задумается об этом.Теперь Аллегри хотят сделать менеджером с расширенными полномочиями, чтоб Юве пробили окончательное дно..
Вот какой баран принимал решение чтоб этого крашеного клоуна с 56ьной прической подписать, изначально было понятно что он токсик и лентяй номер 1 в мире... Хотя, если не ошибаюсь, Аллегри его очень хотел, также как и Паредеса с Ди Марией. Подписали. Один лечится бесконечно, второй через раз лечится, третий просто не играет, хотя здоров. Де Лигт сбежал летом, Влахович думаю убежит следующим летом, Кьеза думаю тоже задумается об этом.Теперь Аллегри хотят сделать менеджером с расширенными полномочиями, чтоб Юве пробили окончательное дно..