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ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиФранция. Лига 1 2022/2023

ПСЖ хотел бесплатно подписать Малкома

сегодня, 15:33

ПСЖ хотел бесплатно оформить трансфер нападающего «Зенита» Малкома в зимнее трансферное окно, сообщает L'Equipe.

По информации источника, изначально спортивный советник парижан Луиш Кампуш попросил игрока приостановить контракт с клубом из Санкт-Петербурга, воспользовавшись правилом ФИФА в отношении футболистов, выступающих в России. «Зенит», предполагая подобный сценарий, прошлым летом включил пункт о компенсации в размере 30 млн евро за трансфер бразильца, когда продлевал с Малкомом контракт.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 18:26, ред.
В Луише Кампуше поначалу проснулся жадный и хитрый французский португалец...
Но доблестные менеджеры Зенита предвидели данную напасть и заранее обрекли Кампуша на облом-обломыч...создав подушку безопасности толщиной в 30 млн евро...
Потому Медведев и говорил что это всё несерьёзно...так...блажь французская....
FenixSL
FenixSL
сегодня в 17:56
конечно
ведь этот кусок не стоит и цента в нормальном футболе
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 15:51
Честно вести бизнес европейцы не хотят.
shlomo2
shlomo2
сегодня в 15:48
Ну нет это совсем уже наглость третьего порядка... фиг вам!
k4z4eaf9k2pe
k4z4eaf9k2pe
сегодня в 15:40
Предлагаю в следующем месяце в качестве приза за первое место разыграть книгу Гора!!!
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