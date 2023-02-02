ПСЖ хотел бесплатно подписать Малкома

ПСЖ хотел бесплатно оформить трансфер нападающего «Зенита» Малкома в зимнее трансферное окно, сообщает L'Equipe.
По информации источника, изначально спортивный советник парижан Луиш Кампуш попросил игрока приостановить контракт с клубом из Санкт-Петербурга, воспользовавшись правилом ФИФА в отношении футболистов, выступающих в России. «Зенит», предполагая подобный сценарий, прошлым летом включил пункт о компенсации в размере 30 млн евро за трансфер бразильца, когда продлевал с Малкомом контракт.
Но доблестные менеджеры Зенита предвидели данную напасть и заранее обрекли Кампуша на облом-обломыч...создав подушку безопасности толщиной в 30 млн евро...
Потому Медведев и говорил что это всё несерьёзно...так...блажь французская....
Но доблестные менеджеры Зенита предвидели данную напасть и заранее обрекли Кампуша на облом-обломыч...создав подушку безопасности толщиной в 30 млн евро...
Потому Медведев и говорил что это всё несерьёзно...так...блажь французская....
ведь этот кусок не стоит и цента в нормальном футболе
ведь этот кусок не стоит и цента в нормальном футболе