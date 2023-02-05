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Представители Озила сообщили, что футболист доиграет сезон до конца

вчера, 20:48

Полузащитник клуба «Истанбул Башакшехир» Месут Озил доиграет сезон до конца. Об этом сообщили представители игрока.

Ранее появилась информация о том, что экс-футболист сборной Германии решил завершить карьеру после матча с «Кайсериспором».

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Все комментарии
Gahi
Gahi
вчера в 22:36
Всё правильно нужно доиграть сезон и устроить прощальный матч для футболиста который становился чемпионом мира. Удачи
Варвар7
Варвар7
вчера в 22:02
Уговорили всё таки ещё немного поиграть.
sova147
sova147
вчера в 21:28, ред.
Надо конечно доиграть сезон, контракт
shlomo
shlomo ответ alexgurzan (раскрыть)
вчера в 21:27
Благодарю Вас!
alexgurzan
alexgurzan ответ shlomo (раскрыть)
вчера в 21:26
Добрый вечер.
Уже поправил, меры приняты.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 21:21, ред.
Он обязан доиграть сезон.
протон
протон
вчера в 21:14
"Никто не говорит что бы создали второй аккаунт, хотя он у вас есть, это я знаю. jesssssy, который только ставит лайк вам, это вы сами."
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Это моя может быть, супруга, сестра, брат? Вы проверяли айпи адрес? Убеждены в этом?

Там у вас будут +2000 очков каждный день,
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Хоть 10 к. Что вы меня туда приглашаете,
Помимо Вас меня туда приглашали другие в прошлом году. Мне просто не интересно, при всем моем уважении к тем, кто приглашал.

Мои условия таковы: Вы в марте оставляете один клон в моей группе, побеждаете я Вас поздравлю, Я уверен, что тактически стратегически не важно Вас обыграю. Вам придется набирать 40 к баллов оно Вам надо? ) ставьте хоть на кефах 1000 без разницы. Ваша фишка это просто клонирование.
shlomo
shlomo
вчера в 21:13, ред.
Уважаемая администрация!

Namuri 144 / 253сегодня в 21:05

Может пора принимать кардинальные решения????
Namuri
Namuri
вчера в 21:02
Да никто и не говорит, что бы вы создали второй аккаунт. Вот с этого - протона, почему не играете в группе без призов? Если хотя бы в марте будете играть, обещяю больше никогда не использовать клоны. А если нет, значит это будет постоянно. Подумайте, один раз играйте в марте. Там у вас будут +2000 очков каждный день, вы не можете столько собрать в каждый день комментами. И будете комментировать ради удовольсвия. 1984 и я будем играть в марте там. Никто не говорит что бы создали второй аккаунт, хотя он у вас есть, это я знаю. jesssssy, который только ставит лайк вам, это вы сами.
протон
протон
вчера в 20:59
"пРОТОН, 1984 пусть играет в группе без призов, там - и у меня, и у него один аккаунт и равные условия."

Третий месяц может четвёртый вызываю Вас на дуэль в основной группе,
вы игнорируете что мешает Вам биться на равных в основной группе? Могу ответить что у вас не хватит сил и средств вы проиграете в чистую, как и в прошлые месяцы и останетесь без призов. Вы просто боитесь моей тактики, что я вымалываю игрока набирая баллы, а ваша тактика это перебирание сим карт и поиск паролей.
shlomo
shlomo
вчера в 20:49
Сделал одолжение... и то хорошо...:)))
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