Представители Озила сообщили, что футболист доиграет сезон до конца

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вчера, 20:48

Полузащитник клуба «Истанбул Башакшехир» доиграет сезон до конца. Об этом сообщили представители игрока.

Ранее появилась информация о том, что экс-футболист сборной Германии решил завершить карьеру после матча с «Кайсериспором».