Представители Озила сообщили, что футболист доиграет сезон до конца

Полузащитник клуба «Истанбул Башакшехир» Месут Озил доиграет сезон до конца. Об этом сообщили представители игрока.
Ранее появилась информация о том, что экс-футболист сборной Германии решил завершить карьеру после матча с «Кайсериспором».
Полузащитник клуба «Истанбул Башакшехир» Месут Озил доиграет сезон до конца. Об этом сообщили представители игрока.
Ранее появилась информация о том, что экс-футболист сборной Германии решил завершить карьеру после матча с «Кайсериспором».
Уже поправил, меры приняты.
Уже поправил, меры приняты.
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Это моя может быть, супруга, сестра, брат? Вы проверяли айпи адрес? Убеждены в этом?
Там у вас будут +2000 очков каждный день,
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Хоть 10 к. Что вы меня туда приглашаете,
Помимо Вас меня туда приглашали другие в прошлом году. Мне просто не интересно, при всем моем уважении к тем, кто приглашал.
Мои условия таковы: Вы в марте оставляете один клон в моей группе, побеждаете я Вас поздравлю, Я уверен, что тактически стратегически не важно Вас обыграю. Вам придется набирать 40 к баллов оно Вам надо? ) ставьте хоть на кефах 1000 без разницы. Ваша фишка это просто клонирование.
-----
Это моя может быть, супруга, сестра, брат? Вы проверяли айпи адрес? Убеждены в этом?
Там у вас будут +2000 очков каждный день,
----
Хоть 10 к. Что вы меня туда приглашаете,
Помимо Вас меня туда приглашали другие в прошлом году. Мне просто не интересно, при всем моем уважении к тем, кто приглашал.
Мои условия таковы: Вы в марте оставляете один клон в моей группе, побеждаете я Вас поздравлю, Я уверен, что тактически стратегически не важно Вас обыграю. Вам придется набирать 40 к баллов оно Вам надо? ) ставьте хоть на кефах 1000 без разницы. Ваша фишка это просто клонирование.
Namuri 144 / 253сегодня в 21:05
Может пора принимать кардинальные решения????
Namuri 144 / 253сегодня в 21:05
Может пора принимать кардинальные решения????
Третий месяц может четвёртый вызываю Вас на дуэль в основной группе,
вы игнорируете что мешает Вам биться на равных в основной группе? Могу ответить что у вас не хватит сил и средств вы проиграете в чистую, как и в прошлые месяцы и останетесь без призов. Вы просто боитесь моей тактики, что я вымалываю игрока набирая баллы, а ваша тактика это перебирание сим карт и поиск паролей.
Третий месяц может четвёртый вызываю Вас на дуэль в основной группе,
вы игнорируете что мешает Вам биться на равных в основной группе? Могу ответить что у вас не хватит сил и средств вы проиграете в чистую, как и в прошлые месяцы и останетесь без призов. Вы просто боитесь моей тактики, что я вымалываю игрока набирая баллы, а ваша тактика это перебирание сим карт и поиск паролей.