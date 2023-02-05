В ПСЖ высказались о переговорах по новому контракту с Месси

Спортивный советник ПСЖ Луиш Кампуш подтвердил намерение парижан продлить контракт с нападающим Лионелем Месси.
Мы ведем переговоры с Лео Месси, так как желаем продлить его контракт. Я бы хотел, чтобы он остался в этом проекте. Сейчас мы ведем диалог, чтобы достичь этой цели и сохранить Месси с нами.
Я понял единственное правило современного футбола: Месси может абсолютно все с этим мячом сделать. Он собрал все титулы, почему бы не сделать "чао" европейскому футболу с прощальным кубком чемпионов? У него в помощниках супербоец Рамос, суперталант Мбаппе, супертехничный Старый друг Неймар.
Это большая сила. .... Если Мбаппе на этот годик свое эго чуть уберет и примет старшинство Месси, а молодежь будет биться как Энцо, Да Поль, Акунья, Макалистер, убрав парижскую спесь, то все возможно. Месси просто так футбол играть не хочет, он может взять этих парней за руку и повести их к историческому результату.
Я понял единственное правило современного футбола: Месси может абсолютно все с этим мячом сделать. Он собрал все титулы, почему бы не сделать "чао" европейскому футболу с прощальным кубком чемпионов? У него в помощниках супербоец Рамос, суперталант Мбаппе, супертехничный Старый друг Неймар.
Это большая сила. .... Если Мбаппе на этот годик свое эго чуть уберет и примет старшинство Месси, а молодежь будет биться как Энцо, Да Поль, Акунья, Макалистер, убрав парижскую спесь, то все возможно. Месси просто так футбол играть не хочет, он может взять этих парней за руку и повести их к историческому результату.