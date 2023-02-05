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ГлавнаяНовостиКонтрактыФранция. Лига 1 2022/2023

В ПСЖ высказались о переговорах по новому контракту с Месси

сегодня, 14:45

Спортивный советник ПСЖ Луиш Кампуш подтвердил намерение парижан продлить контракт с нападающим Лионелем Месси.

Мы ведем переговоры с Лео Месси, так как желаем продлить его контракт. Я бы хотел, чтобы он остался в этом проекте. Сейчас мы ведем диалог, чтобы достичь этой цели и сохранить Месси с нами.

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Все комментарии
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 19:03
Вопрос в деньгах, как всегда...
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 18:12
Главное больше денег предложить 💵
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 18:08
В Париже сейчас самый выгодный проект,просто он чуть затянулся
112910415
112910415
сегодня в 18:00
всё будет хорошо )
BDA8181
BDA8181 ответ shlomo (раскрыть)
сегодня в 17:55
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    сегодня в 17:10
    Кампуш с Малкомом обломался...теперь хоть Месси продлить...)))
    АТГ
    АТГ
    сегодня в 16:59
    Это вам не саудитовский пенальтист
    Elliada
    Elliada
    сегодня в 16:55
    Месси приносит пользу на поле, в финансовом плане и придает престиж ПСЖ. Такого ценного актива хотят сохранить, это понятно
    КЭТиК
    КЭТиК
    сегодня в 16:46
    Ну очень большие деньги на кону.
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    сегодня в 16:14
    Парижане понимают ценность игрока. А тем временем саудиты начинают понимать, как встряли с дайвером...
    drug01
    drug01 ответ lotsman (раскрыть)
    сегодня в 16:00
    Это вполне понятно и они пойдут на это
    shlomo
    shlomo
    сегодня в 15:49
    Ну кто же откажется от лучшего футболиста мира, которому 35, и он прекрасно конкурирует со всовсеми юными по футбольным меркам футболистами, и показывает мастер-класс им. Величайший футболист ведь может и первым Кубком Чемпионов для Парижа ударить в ответ на уважение.

    Я понял единственное правило современного футбола: Месси может абсолютно все с этим мячом сделать. Он собрал все титулы, почему бы не сделать "чао" европейскому футболу с прощальным кубком чемпионов? У него в помощниках супербоец Рамос, суперталант Мбаппе, супертехничный Старый друг Неймар.
    Это большая сила. .... Если Мбаппе на этот годик свое эго чуть уберет и примет старшинство Месси, а молодежь будет биться как Энцо, Да Поль, Акунья, Макалистер, убрав парижскую спесь, то все возможно. Месси просто так футбол играть не хочет, он может взять этих парней за руку и повести их к историческому результату.
    dok66
    dok66
    сегодня в 15:43
    Да и хорошо . Похоже Мисси вполне комфортно в ПСЖ , да и титулы некие можно заработать .
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    сегодня в 15:23
    Думаю что Месси и сам хочет остатся!
    lotsman
    lotsman
    сегодня в 15:20
    Месси сейчас будет завышать цену, после победы на ЧМ.
    Ironigor
    Ironigor
    сегодня в 15:16
    Ну разве только если саудиты не предложат большой куш 💰 💰 💰 💰 💰 !)
    Гость
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