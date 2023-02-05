В ПСЖ высказались о переговорах по новому контракту с Месси

Спортивный советник ПСЖ подтвердил намерение парижан продлить контракт с нападающим .

Мы ведем переговоры с Лео Месси, так как желаем продлить его контракт. Я бы хотел, чтобы он остался в этом проекте. Сейчас мы ведем диалог, чтобы достичь этой цели и сохранить Месси с нами.