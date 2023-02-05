Месси и ПСЖ хотят продолжить сотрудничество

1675587476

сегодня, 11:57

Нападающий и ПСЖ хотят продлить соглашение как можно скорее.

Перед финалом чемпионата мира 2022 представители аргентинца провели переговоры с клубом. Стороны достигли устного соглашения, они вернутся к этому вопросу немного позже. Эта встреча состоится в феврале. Ранее общение сторон происходило в онлайн-формате. Агенты футболиста прилетят в Париж для проведение диалога с клубом. Стороны хотят уладить этот вопрос как можно скорее, с другими коллективами Месси пока что не общается.

Ранее сообщалось о запасном плане парижан касательно нападающего.