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Месси и ПСЖ хотят продолжить сотрудничество

сегодня, 11:57

Нападающий Лионель Месси и ПСЖ хотят продлить соглашение как можно скорее.

Перед финалом чемпионата мира 2022 представители аргентинца провели переговоры с клубом. Стороны достигли устного соглашения, они вернутся к этому вопросу немного позже. Эта встреча состоится в феврале. Ранее общение сторон происходило в онлайн-формате. Агенты футболиста прилетят в Париж для проведение диалога с клубом. Стороны хотят уладить этот вопрос как можно скорее, с другими коллективами Месси пока что не общается.

Ранее сообщалось о запасном плане парижан касательно нападающего.

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Все комментарии
OLYMPIQUE DE MARSEILLE
OLYMPIQUE DE MARSEILLE
сегодня в 14:43
Значит быть этому.
112910415
112910415
сегодня в 14:18
стороны легко договорятся, санта - барбара не нужна
Alex12357
Alex12357 ответ МASTER CHIEF (раскрыть)
сегодня в 13:46
Значит их связывает нечто большее чем футбол.
МASTER CHIEF
МASTER CHIEF
сегодня в 13:11
Значит ПСЖ не хочет победы в ЛЧ, и им достаточно банкротства!
shlomo
shlomo
сегодня в 12:44
Ну посмотрим на сколько ( финансово) ПСЖ сможет уговорить Месси...:))))
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 12:31
До февраля надо всё утрясти!
агент.Смит
агент.Смит ответ протон (раскрыть)
сегодня в 12:30
И всё-таки способ предложенный выше про разбивку ставок на больших кэфах действенный. Сейчас проставляю ставку на 14 аккаунтов по 30 штук для запуска группы без призов в следующем месяце. При этом проставляю вообще не думая по 15 ставок на каждый матч. Проставил на семи - заниматься таким каждую неделю точно не стану. Чтобы регулярно делать так на сотне аккаунтах - нужно жить на сайте - времени на работу, учёбу и просто жизнь не останется.
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