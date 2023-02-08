Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколыИталия. Серия А 2022/2023

«Ювентус» крупно обыграл «Салернитану»

сегодня, 00:48
СалернитанаЛоготип футбольный клуб Салернитана0 : 3Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)ЮвентусМатч завершен

«Салернитана» крупно уступила «Ювентусу» в матче 21-го тура Серии А (0:3).

Счет открыл Душан Влахович — на 26-й минуте он реализовал пенальти. Филип Костич на 45-й удвоил преимущество гостей. На 47-й Влахович оформил дубль.

После матча «Салернитана» идет на 16-м месте (21 пункт), «Ювентус» занимает 10-е место (26 баллов).

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
«Аль-Хиляль» обыграл «Фламенго» и вышел в финал Клубного чемпионата мира
Сегодня, 00:09
«Зандхаузен» Жирова уступил «Фрайбургу» в Кубке Германии
Вчера, 22:03
«Верона» и «Лацио» не выявили победителя в матче чемпионата Италии
06 февраля
«Спартак» разгромил «Краснодар» в матче Зимнего кубка РПЛ
06 февраля
«Зенит» одержал крупную победу над чемпионом Малайзии
06 февраля
«Сочи» крупно обыграл «Ростов» в матче Зимнего кубка РПЛ
06 февраля
Все комментарии
Ironigor
Ironigor
сегодня в 00:51, ред.
Ну наконец-то силы гения Аллегри победили !) Уррааа !)
И даже Влахович забил два мяча и тоже наконец-то !)
Как говорится и палка раз в год стреляет !)
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 