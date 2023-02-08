«Ювентус» крупно обыграл «Салернитану»

«Салернитана» крупно уступила «Ювентусу» в матче 21-го тура Серии А (0:3).
Счет открыл Душан Влахович — на 26-й минуте он реализовал пенальти. Филип Костич на 45-й удвоил преимущество гостей. На 47-й Влахович оформил дубль.
После матча «Салернитана» идет на 16-м месте (21 пункт), «Ювентус» занимает 10-е место (26 баллов).
И даже Влахович забил два мяча и тоже наконец-то !)
Как говорится и палка раз в год стреляет !)
И даже Влахович забил два мяча и тоже наконец-то !)
Как говорится и палка раз в год стреляет !)