«Ювентус» крупно обыграл «Салернитану»

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сегодня, 00:48

«Салернитана» крупно уступила «Ювентусу» в матче 21-го тура Серии А (0:3).

Счет открыл Душан Влахович — на 26-й минуте он реализовал пенальти. Филип Костич на 45-й удвоил преимущество гостей. На 47-й Влахович оформил дубль.

После матча «Салернитана» идет на 16-м месте (21 пункт), «Ювентус» занимает 10-е место (26 баллов).