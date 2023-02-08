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«Аль-Хиляль» обыграл «Фламенго» и вышел в финал Клубного чемпионата мира

сегодня, 00:09
ФламенгоЛоготип футбольный клуб Фламенго (Рио-де-Жанейро)2 : 3Логотип футбольный клуб Аль-Хиляль (Эр-Рияд)Аль-ХиляльМатч завершен

Бразильский «Фламенго» уступил команде «Аль-Хиляль» из Саудовской Аравии в полуфинальном матче Клубного чемпионата мира (2:3).

Гости открыли счет на 4-й минуте — с пенальти отличился Салем Ад-Даусари. Педро Абреу на 20-й счет сравнял. На 45+1-й Ад-Даусари оформил дубль. Бразильцы остались в меньшинстве на 45+8-й минуте — вторую желтую карточку получил Жерсон. Лусиано Вьетто забил третий гол гостей на 70-й, а итоговый счет на 90+1-й Педро Абреу.

В финале «Аль-Хиляль» сыграет с победителем пары «Аль-Ахли» — «Реал».

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Источник: soccer.ru Фото: Сайт thesun.co.uk
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Все комментарии
rhskmz
rhskmz
сегодня в 00:36
Купи продай
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 00:11
Дожили... Клубный футбол ЮА вообще до ручки дошёл.
Colchoneros
Colchoneros
сегодня в 00:10
Аль-Хиляль вытащили за уши!
Гость
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