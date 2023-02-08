«Аль-Хиляль» обыграл «Фламенго» и вышел в финал Клубного чемпионата мира

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сегодня, 00:09

Бразильский «Фламенго» уступил команде «Аль-Хиляль» из Саудовской Аравии в полуфинальном матче Клубного чемпионата мира (2:3).

Гости открыли счет на 4-й минуте — с пенальти отличился Салем Ад-Даусари. Педро Абреу на 20-й счет сравнял. На 45+1-й Ад-Даусари оформил дубль. Бразильцы остались в меньшинстве на 45+8-й минуте — вторую желтую карточку получил Жерсон. Лусиано Вьетто забил третий гол гостей на 70-й, а итоговый счет на 90+1-й Педро Абреу.

В финале «Аль-Хиляль» сыграет с победителем пары «Аль-Ахли» — «Реал».