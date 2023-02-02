«Бенфика» — королева трансферного рынка. Чистая прибыль перевалила за миллиард евро

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вчера, 12:31

Фернандес не побил клубный рекорд, но был близок.

Вратари

Эдерсон

Пришел: 500 тысяч евро.

Ушел: 40 млн евро.

С Облаком «продешевили», хотя отдали в четыре раза дороже, чем подписали. А с Эдерсоном история еще круче. Бразилец пришел за 500 тысяч, а ушел в «Манчестер Сити» за сорок миллионов, причем деньги быстро отработал. Фантастика, «Бенфике» удается грамотно менять звезд на дешевых, но качественных игроков.

Альтернатива: Ян Облак (пришел: 4 млн евро; ушел: 16 млн евро).

Защитники

Нелсон Семеду

Пришел: академия.

Ушел: 35,7 млн евро.

Семеду не заменил Алвеса на правом фланге «Барселоны». И в «Вулверхэмптоне» не играет, как Триппьер в «Ньюкасле». Но в «Бенфику» пришел бесплатно, а принес большие деньги – более 30 млн евро. Каталонцы просчитались, а «орлы» получили средства для воспитания новых Семеду, как когда-то от «Валенсии» деньги за Мигела.

Альтернатива: Луиш Мигел (пришел: св. агент; ушел: 8 млн евро).

Рубен Диаш

Пришел: академия.

Ушел: 71,6 млн евро.

Был футболистом года в АПЛ . Без стабильной помощи португальца оборона Гвардиолы не становится лучше. Рубен – классный исполнитель, которого в школе «Бенфики» грамотно воспитали и быстро отдали в богатый клуб из Англии. Классика жанра для «Бенфики». Трансфер Давида Луиса тоже впечатляет – продали в 50 раз дороже.

Альтернатива: Давид Луис (пришел: 500 тысяч евро; ушел: 25 млн евро).

Виктор Линделеф

Пришел: 3 млн евро.

Ушел: 35 млн евро.

Взяли парня за 3 миллиона, а отдали в МЮ за 35. Скауты «Бенфики» — фантастические профессионалы. Как и все, кто ведет переговоры с покупателями. Виктор был хорош в Лиссабоне, но в момент перехода в МЮ его переоценивали, что и доказали последующие выступления шведа. А в резерве легендарный Алдаир. Попал в «Рому», где стал чемпионом Италии, из «Бенфики». Подписали за 100 тысяч, продали за 9 миллионов.

Альтернатива: Алдаир (пришел: 100 тысяч евро; ушел: 9 млн евро).

Фабиу Коэнтрау

Пришел: 900 тысяч евро.

Ушел: 30 млн евро.

«Бенфика» пользуется своей дикой популярностью. Коэнтрау был увлечен семейным бизнесом — морской рыбалкой, которой Фабиу занимается сейчас. Но близкий друг Роналду с радостью перешел в популярную «Бенфику». А дальше португальцы выманили у «Реала» 30 млн евро за парня, который нередко был травмирован. А на замене здесь Канселу, один из героев свежего трансферного окна.

Альтернатива: Жоау Канселу (пришел: академия; ушел: 15 млн евро).

Полузащитники

Ренату Санчеш

Пришел: академия.

Ушел: 35 млн евро.

Далеко не все дорогие продажи оказываются удачными для покупателей. Но Санчеш, пусть не заиграл в «Баварии», позже был хорош в «Лилле». А теперь в составе ПСЖ . Не худшая карьера, тем более, началась с того, что Ренату стал чемпионом Европы. «Бенфика» заработала деньги и не мучилась с полузащитником, пока он набирался опыта.

Альтернатива: Неманья Матич (пришел: 5 млн евро; ушел: 25 млн евро).

Энцо Фернандес

Пришел: 12 млн евро.

Ушел: 121 млн евро.

И Энцо Перес, и Хави Гарсия, и Андре Гомеш, и многие другие хавбеки тоже приносили «Бенфике» большие деньги. В новом случае им придется поделиться с «Ривер Плейтом», таков был уговор. Но раз Боэли заплатит 121 млн евро, то денег хватит всем. Даже на адвокатов для руководства «Бенфики», ведь их обвиняют во множестве правонарушений. Будет горько, если такие талантливые в бизнесе люди нагло жульничали.

Альтернатива: Энцо Перес (пришел: 2.4; ушел: 25 млн евро).

Аксель Витсель

Пришел: 9 млн евро.

Ушел: 40 млн евро.

Был в пятерке самых дорогих продаж в истории «Зенита». Геннадий Орлов заявит, что бельгийца подписали за 40 тысяч рублей, но на деле за 40 млн евро. Витсель сначала отправился в Китай, потом вернулся в Европу. Немного ленивый игрок, а если ищете трудолюбивых, то в запасе Рамирес, один из героев «Челси» по пути к первой победе в ЛЧ .

Альтернатива: Рамирес (пришел: 7.5; ушел: 22 млн евро).

Нападающие

Анхель Ди Мария

Пришел: 8 млн евро.

Ушел: 33 млн евро.

В 2023 году подписать игрока калибра Ди Марии за 8 млн евро невозможно. Даже если ему всего двенадцать лет и международные трансферы запрещены. «Росарио» продешевил, а «Бенфика» позже получила 33 млн евро за игрока, который выиграет все – Лигу чемпионов, Кубок Америки и чемпионат мира. Дальше «Реал» передал Анхеля МЮ за 75 млн евро. Пусть не заиграл, но стал легендой в других местах.

Альтернатива: Гонсалу Гедеш (пришел: академия; ушел: 30 млн евро).

Жоау Фелиш

Пришел: академия.

Ушел: 127.2 млн евро.

И Николаса Гайтана не забывайте, тоже до перехода в «Атлетико» бегал за «Бенфику». А до этого в Мадрид отправился Симао. Видим стабильные поставки атакующих хавбеков и вингеров. Не все себя оправдывают, у Фелиша есть проблемы с переходом во взрослый футбол. Но это парень, за полугодичную аренду которого платят 11 млн евро. Жоау еще себя покажет? Желаем ему зрелости на поле в АПЛ .

Альтернатива: Родриго (пришел: 6 млн евро; ушел: 30 млн евро).

Дарвин Нуньес

Пришел: 24 млн евро.

Ушел: 80 млн евро.

А ведь были еще де Томас, Йович, Хименес… Пусть за Дарвина отдали 24 млн евро, но получили ассисты и голы уругвайца, а «Ливерпуль» выложил 80 млн евро, хотя сам мог забрать из «Альмерии» Дарвина. Но у скаутов «Бенфики» уникальный аналитический дар, играют на опережение. Чистая прибыль от двух десятков трансферов – 783 млн евро, с ума можно сойти.

Альтернатива: Лука Йович (пришел: 6 млн евро; ушел: 22.5 млн евро).