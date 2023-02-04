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Бизнесмен из Нигерии планирует купить «Шеффилд Юнайтед»

сегодня, 15:55

Нигерийский бизнесмен Дози Ммобуоси рассматривает возможность приобретения клуба Чемпионшипа «Шеффилд Юнайтед».

Сделка может быть закрыта в ближайшие недели, ее предполагаемая стоимость оценивается в 90 миллионов фунтов стерлингов. Ммобуоси пообещал выполнить отсроченные выплаты клуба. Например, это касается переходов Риана Брюстера и Сандера Берге. Сейчас на клуб наложен запрет на осуществление трансферных сделок из-за невыполненных обязательств по выплатам.

Дози Ммобуоси является предпринимателем, который в 2001 году основал агрофинтехкомпанию Tingo Mobile PLC, которая помогает фермерам управлять своими продажами при помощи смартфонов. Этот бизнес оказался успешен, затем Ммобуоси разработал и запустил первое в Нигерии решение для SMS-банкинга под названием «Flashmecash», которое позже было продано лондонской фирме FMCB.

В 2021 году бизнесмен основал фонд Dozy Mmobuosi Foundation. Организация помогает улучшать качество образования, предпринимательства, здравоохранения и развития информационных технологий в Нигерии.

Сообщается, что состояние Ммобуоси составляет более 7 миллиардов фунтов стерлингов.

На данный момент «Шеффилд Юнайтед» принадлежит принцу Саудовской Аравии Абдалле ибн Мусаиду Аль Сауду.

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Все комментарии
Gahi
Gahi
сегодня в 19:22
Раз у такого предпринимателя есть фонд который работает над качеством образования, то возможно у него и получиться поднять качество игры и управление в клубе под названием "Шеффилд Юнайтед". Чтобы достичь с этой командой определённых успехов. Удачи
протон
протон
сегодня в 18:56
Ну во-первых, это ему решать куда тратить свои деньги.
Во-вторых, Африканский континент и так получает много донатов, начиная от различных ассоциаций, заканчивая всякими звёздами особенно от тех кто связан с Юнисеф.
В третьих, возможно этот человек и так помогает благотворительностью многим людям, не все же 7 млрд ему отдать, людям- которые во многом бездельники, наркоманы и преступники
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 18:45
Негры по праву оккупируют вонючую англию.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 18:08
Покупать фк сейчас опасно,могут прийти в любой момент и всё забрать!
Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ Ice van Reed (раскрыть)
сегодня в 17:37
)
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 17:20
За эти деньги пол Африки можно купить.
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 17:00
Везде свои ребята есть! А в Африке тем более)
Ice van Reed
Ice van Reed ответ Союзник противников (раскрыть)
сегодня в 17:00
)
Ice van Reed
Ice van Reed
сегодня в 16:59
Бизнесмен из Нигерии планирует купить «Шеффилд Юнайтед»
Байкал-38.
Байкал-38.
сегодня в 16:58
Селюк уже начал формировать новый состав «Шеффилд Юнайтед».
112910415
112910415
сегодня в 16:51
почему бы и не впустить в АПЛ умного человека из Африки ?!
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 16:41
"Правь,Британия,морями!"-
этот лозунг-прах и тлен,
ведь на суше правит вами
нигерийский бизнесмен.
dok66
dok66
сегодня в 16:34
А почему бы и нет . Парень похоже хороший математик и вполне может управлять . Вот только англосаксы могут отнять .
Варвар7
Варвар7
сегодня в 16:29
Ну вот уже и африканцы к английскому "пирогу" потянулись.
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