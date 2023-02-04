Бизнесмен из Нигерии планирует купить «Шеффилд Юнайтед»

1675515339

сегодня, 15:55

Нигерийский бизнесмен Дози Ммобуоси рассматривает возможность приобретения клуба Чемпионшипа «Шеффилд Юнайтед».

Сделка может быть закрыта в ближайшие недели, ее предполагаемая стоимость оценивается в 90 миллионов фунтов стерлингов. Ммобуоси пообещал выполнить отсроченные выплаты клуба. Например, это касается переходов Риана Брюстера и Сандера Берге. Сейчас на клуб наложен запрет на осуществление трансферных сделок из-за невыполненных обязательств по выплатам.

Дози Ммобуоси является предпринимателем, который в 2001 году основал агрофинтехкомпанию Tingo Mobile PLC, которая помогает фермерам управлять своими продажами при помощи смартфонов. Этот бизнес оказался успешен, затем Ммобуоси разработал и запустил первое в Нигерии решение для SMS-банкинга под названием «Flashmecash», которое позже было продано лондонской фирме FMCB.

В 2021 году бизнесмен основал фонд Dozy Mmobuosi Foundation. Организация помогает улучшать качество образования, предпринимательства, здравоохранения и развития информационных технологий в Нигерии.

Сообщается, что состояние Ммобуоси составляет более 7 миллиардов фунтов стерлингов.

На данный момент «Шеффилд Юнайтед» принадлежит принцу Саудовской Аравии Абдалле ибн Мусаиду Аль Сауду.