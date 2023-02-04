Soccer.ru
ГлавнаяНовостиФинансыИспания. Примера 2022/2023

На игровых шортах «Барселоны» могут появиться патчи спонсоров клуба

сегодня, 12:31

«Барселона» продолжает искать ресурсы для исправления текущей финансовой ситуации клуба.

Каталонцы всерьез рассматривают возможность нанесения рекламных патчей спонсоров на игровые шорты. Этот актив может помочь «Барсе» и в плане соблюдения фэйр-плей. «Сине-гранатовые» ранее никогда не использовали подобную опцию, хотя некоторые другие команды это практикуют.

Левый рукав футболки, а также ее задняя часть тоже рассматриваются компаниями в качестве места для размещения рекламы. Сообщается, что фирма Phillips всерьез намерена сотрудничать с «Барселоной». Речь в данном случае идет о 8-9 млн евро за сезон.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
«Бенфика» — королева трансферного рынка. Чистая прибыль перевалила за миллиард евро
02 февраляВадим Багров в блоге Символические сборные туров и сезоновКомментарии4
Слухи90% зарплаты Роналду будет платить правительство Саудовской Аравии
02 февраля
Стало известно, какую сумму получит победитель Зимнего кубка РПЛ
01 февраля
Бешеные траты не всегда на пользу. Подводные камни дорогих покупок
27 январяСергей Иванов в блоге Смотри ширеКомментарии6
«Барселона» может использовать новый финансовый рычаг
26 января
Клубы России попали в топ-10 по затратам на трансферы в 2022 году
26 января
Все комментарии
Франц Кафка
Франц Кафка
сегодня в 14:19
Копейки по сравнению с рекламными доходами клубов АПЛ
g9xqfvad392q
g9xqfvad392q
сегодня в 13:00, ред.
Не знаю, что такое патчи на шортах. Если от слова пачкать, то рискну предположить, что спереди окажется желтенький патч, а сзади коричневенький
wz6jxxeun78g
wz6jxxeun78g
сегодня в 12:44
    Ironigor
    Ironigor
    сегодня в 12:42
    Шакира будет безума от этой новости !)
    Гость
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     