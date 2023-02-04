На игровых шортах «Барселоны» могут появиться патчи спонсоров клуба

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сегодня, 12:31

«Барселона» продолжает искать ресурсы для исправления текущей финансовой ситуации клуба.

Каталонцы всерьез рассматривают возможность нанесения рекламных патчей спонсоров на игровые шорты. Этот актив может помочь «Барсе» и в плане соблюдения фэйр-плей. «Сине-гранатовые» ранее никогда не использовали подобную опцию, хотя некоторые другие команды это практикуют.

Левый рукав футболки, а также ее задняя часть тоже рассматриваются компаниями в качестве места для размещения рекламы. Сообщается, что фирма Phillips всерьез намерена сотрудничать с «Барселоной». Речь в данном случае идет о 8-9 млн евро за сезон.