Мбаппе хочет перейти в «Реал» летом 2024 года

1676030244

сегодня, 14:57

Нападающий ПСЖ всё ещё хочет перейти в «Реал».

По данным источника, вероятность ухода форварда из парижского клуба летом 2023-го крайне мала. Однако Мбаппе может бесплатно покинуть ПСЖ летом 2024 года, если не активирует опцию продления контракта.

«Реал» следит за ситуацией вокруг будущего игрока.