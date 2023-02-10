Мбаппе хочет перейти в «Реал» летом 2024 года

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе всё ещё хочет перейти в «Реал».
По данным источника, вероятность ухода форварда из парижского клуба летом 2023-го крайне мала. Однако Мбаппе может бесплатно покинуть ПСЖ летом 2024 года, если не активирует опцию продления контракта.
«Реал» следит за ситуацией вокруг будущего игрока.
В начале 2024 года снова будет говорить Реал мой любимый клуб с детства, а летом продлит контракт с ПСЖ ещё с лучшими условиями, ну и Макрон тоже сделает звонок что бы это было значимо, короче проходили....
Если посмотреть правде в глаза, то его уже давно в Мадриде никто не ждёт (да и болельщики после его прошлой выходке не очень будут ему рады). Да, талант у него конечно есть, но с таким неуважением к королевскому клубу и жадности, кому он сдался? Если Винисус перестанет ассистировать и будет требовать, чтобы все на него играли - будет то же самое, только на много дешевле...
В начале 2024 года снова будет говорить Реал мой любимый клуб с детства, а летом продлит контракт с ПСЖ ещё с лучшими условиями, ну и Макрон тоже сделает звонок что бы это было значимо, короче проходили....
Если посмотреть правде в глаза, то его уже давно в Мадриде никто не ждёт (да и болельщики после его прошлой выходке не очень будут ему рады). Да, талант у него конечно есть, но с таким неуважением к королевскому клубу и жадности, кому он сдался? Если Винисус перестанет ассистировать и будет требовать, чтобы все на него играли - будет то же самое, только на много дешевле...