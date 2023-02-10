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Мбаппе хочет перейти в «Реал» летом 2024 года

сегодня, 14:57

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе всё ещё хочет перейти в «Реал».

По данным источника, вероятность ухода форварда из парижского клуба летом 2023-го крайне мала. Однако Мбаппе может бесплатно покинуть ПСЖ летом 2024 года, если не активирует опцию продления контракта.

«Реал» следит за ситуацией вокруг будущего игрока.

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Все комментарии
Juventus CR7
Juventus CR7
сегодня в 15:51
А Реал ли хочет чтобы ОН перешёл в из клуб??? Наверняка Реал и рассматривать не будет его кандидатуру. Так как он себя повел по отношению до королевского клуба, будет огромной ошибкой если команда таки размышляет над его приобретением. Пускай теперь играет в Париже до конца своей карьеры. Любой уважающий себя топ клуб прежде чем начать с ним какие то контакты насчёт приобретением 100 раз подумает прежде чем примет какое то решение. Вот таким образом он себя показал в Европе. Теперь все будут смотреть на историю с Реалом. Одним словом удачи и процветание ему в Париже!!!
shlomo
shlomo
сегодня в 15:23
Санта-Барбара продолжается. "Бесплатно в Реал или мешок денег на продление с Парижанами", сезон 2.....

В начале 2024 года снова будет говорить Реал мой любимый клуб с детства, а летом продлит контракт с ПСЖ ещё с лучшими условиями, ну и Макрон тоже сделает звонок что бы это было значимо, короче проходили....

Если посмотреть правде в глаза, то его уже давно в Мадриде никто не ждёт (да и болельщики после его прошлой выходке не очень будут ему рады). Да, талант у него конечно есть, но с таким неуважением к королевскому клубу и жадности, кому он сдался? Если Винисус перестанет ассистировать и будет требовать, чтобы все на него играли - будет то же самое, только на много дешевле...
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 15:04
И снова старые песни о главном. Это хотение тянется уже очень долго.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 15:01
Что-то пошло не так в ПСЖ ? Не слушается тебя руководство клуба, да и Месси с Неймаром от рук отбились ?!!)))
Гость
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