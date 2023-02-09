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«Челси» подписал нападающего «Саутгемптона»

вчера, 23:26

Нападающий «Саутгемптона» Джимми Морган перешёл в «Челси».

Фото с презентации 17-летнего форварда попали в Сеть. Официально о трансфере молодого игрока будет объявлено в скором времени. Морган будет выступать за молодёжный состав «синих».

«Челси» подписал нападающего «Саутгемптона»

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протон
протон
сегодня в 00:00
Нормальная цена, 25 лет назад Арсенал покупал некоего Джермейна Пеннанта из Нотс Каунти за 2 млн фунтов, а ему было 15 лет. Тогда и взлетели цены на молодежь, Арсенал мешок.
Ironigor
Ironigor
вчера в 23:35, ред.
Челси что творят, сами не ведают !(
Деньги 💰 🏦 💲 на мозги жмут.
Гость
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