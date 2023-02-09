«Челси» подписал нападающего «Саутгемптона»

Нападающий «Саутгемптона» Джимми Морган перешёл в «Челси».
Фото с презентации 17-летнего форварда попали в Сеть. Официально о трансфере молодого игрока будет объявлено в скором времени. Морган будет выступать за молодёжный состав «синих».
Нападающий «Саутгемптона» Джимми Морган перешёл в «Челси».
Фото с презентации 17-летнего форварда попали в Сеть. Официально о трансфере молодого игрока будет объявлено в скором времени. Морган будет выступать за молодёжный состав «синих».
Деньги 💰 🏦 💲 на мозги жмут.
Деньги 💰 🏦 💲 на мозги жмут.