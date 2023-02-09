«Челси» подписал нападающего «Саутгемптона»

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вчера, 23:26

Нападающий «Саутгемптона» перешёл в «Челси».

Фото с презентации 17-летнего форварда попали в Сеть. Официально о трансфере молодого игрока будет объявлено в скором времени. Морган будет выступать за молодёжный состав «синих».