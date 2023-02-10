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«Ливерпуль» готов подписать полузащитника «Наполи»

сегодня, 10:46

Полузащитник «Наполи» Пётр Зелиньски может перейти в «Ливерпуль».

«Красные» рассчитывают оформить переход поляка летом 2023-го, когда у игрока останется всего один сезон до истечения контракта. Неаполитанский клуб, скорее всего, не сможет подписать новую сделку с хавбеком, потому что считает его требования по заработной плате завышенными.

В нынешнем сезоне Зелиньски провёл 28 матчей за «Наполи», записав на свой счёт 6 голов и 8 результативных передач.

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Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 11:29
Всё может быть.
Предложат поляку больше и побежит...
Таких как был в футболе Тотти единицы!
Ironigor
Ironigor ответ Шуnя771 (раскрыть)
сегодня в 11:05, ред.
Из-за этого ты постеснялся в ней сфотографироваться ???))) Вообще-то я болею за ЦСКА !!!) 👍🤣
Шуnя771
Шуnя771 ответ Ironigor (раскрыть)
сегодня в 11:00
Бери спартаковскую майку - не прогадаешь!)
Ironigor
Ironigor
сегодня в 10:51
А что по этому поводу скажет руководство Наполи.
Гость
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