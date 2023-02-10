«Ливерпуль» готов подписать полузащитника «Наполи»

Полузащитник «Наполи» Пётр Зелиньски может перейти в «Ливерпуль».
«Красные» рассчитывают оформить переход поляка летом 2023-го, когда у игрока останется всего один сезон до истечения контракта. Неаполитанский клуб, скорее всего, не сможет подписать новую сделку с хавбеком, потому что считает его требования по заработной плате завышенными.
В нынешнем сезоне Зелиньски провёл 28 матчей за «Наполи», записав на свой счёт 6 голов и 8 результативных передач.
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Таких как был в футболе Тотти единицы!
Предложат поляку больше и побежит...
Таких как был в футболе Тотти единицы!