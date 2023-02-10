Два основных полузащитника могут покинуть «Челси» этим летом

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сегодня, 09:49

Полузащитники и могут покинуть «Челси» этим летом.

Переговоры о новых контрактах с игроками зашли в тупик. Француз практически не выходил на поле в нынешнем сезоне из-за травм, а форма англичанина в текущей кампании вызывает вопросы.

У Канте есть предложения из Испании, а на подписание Маунта претендует «Ливерпуль».