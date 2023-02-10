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Два основных полузащитника могут покинуть «Челси» этим летом

сегодня, 09:49

Полузащитники Нголо Канте и Мэйсон Маунт могут покинуть «Челси» этим летом.

Переговоры о новых контрактах с игроками зашли в тупик. Француз практически не выходил на поле в нынешнем сезоне из-за травм, а форма англичанина в текущей кампании вызывает вопросы.

У Канте есть предложения из Испании, а на подписание Маунта претендует «Ливерпуль».

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ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ протон (раскрыть)
сегодня в 10:07, ред.
Дружище.
Играю с одного акка. Клоны не создавал и, честно признаться, создавать не собираюсь. Много я не наиграю. Получится выиграть, - так получится; не получится - Бог с ним.
Гость
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