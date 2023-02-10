Два основных полузащитника могут покинуть «Челси» этим летом

Полузащитники Нголо Канте и Мэйсон Маунт могут покинуть «Челси» этим летом.
Переговоры о новых контрактах с игроками зашли в тупик. Француз практически не выходил на поле в нынешнем сезоне из-за травм, а форма англичанина в текущей кампании вызывает вопросы.
У Канте есть предложения из Испании, а на подписание Маунта претендует «Ливерпуль».
Играю с одного акка. Клоны не создавал и, честно признаться, создавать не собираюсь. Много я не наиграю. Получится выиграть, - так получится; не получится - Бог с ним.
Играю с одного акка. Клоны не создавал и, честно признаться, создавать не собираюсь. Много я не наиграю. Получится выиграть, - так получится; не получится - Бог с ним.