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«Милан» минимально переиграл «Торино» в матче Серии А

сегодня, 00:45
МиланЛоготип футбольный клуб Милан1 : 0Логотип футбольный клуб Торино (Турин)ТориноМатч завершен

«Милан» обыграл «Торино» в матче 22-го тура Серии А (1:0).

Гол забил Оливье Жиру на 62-й минуте. Россиянин Алексей Миранчук отыграл весь поединок.

После этой встречи «Милан» идет на 3-м месте (41 пункт), «Торино» занимает 7-ю позицию (30 баллов).

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Все комментарии
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
сегодня в 09:27
Еле еле выиграли.
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 08:57
Милан с победой,наконец то свершилось!
A.S.A
A.S.A
сегодня в 08:55
После серии неудачных матчей, Милан наконец то одержал очень важную победу. Важная и с психологической точки зрения и с турнирной! Но игра оставляет желать лучшего! Конкретно по игре Торино было ближе к победе и проигрыша явно не заслуживали
barcamilan
barcamilan
сегодня в 08:48
наконец то победили, надеюсь с иброй начнем снова побеждать
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 08:00
1-0 тоже победа, как и разгром.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 07:29
Главное Победа, счёт не важен...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 07:27
Милан совсем не вывозит!
112910415
112910415
сегодня в 07:24
Милану это нужно !
Варвар7
Варвар7
сегодня в 06:14
У Торино ещё есть шансы побороться за еврокубки.
ОПС
ОПС ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
сегодня в 03:49, ред.
Полностью с Вами согласен, от слова до слова. И еще одно добавление - В комментариях, где мы сейчас находимся, должны быть только вопросы к модераторам и их ответы по чему то непонятному, как вообще то и должно быть. А личная переписка с разборками и взаимными претензиями никому неинтересна.
q5qnue2x78fq
q5qnue2x78fq
сегодня в 02:30
Ну наконец-то и Милан взял долгожданные три очка
IKER-RAUL
IKER-RAUL
сегодня в 01:27
игра скучная, но после серии поражений, Милан с важной в психологическом плане победой!
Жиру классно головой смахнул в дальний угол!
witynchik
witynchik
сегодня в 01:25
Да неужели
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