«Милан» минимально переиграл «Торино» в матче Серии А

«Милан» обыграл «Торино» в матче 22-го тура Серии А (1:0).
Гол забил Оливье Жиру на 62-й минуте. Россиянин Алексей Миранчук отыграл весь поединок.
После этой встречи «Милан» идет на 3-м месте (41 пункт), «Торино» занимает 7-ю позицию (30 баллов).
«Милан» обыграл «Торино» в матче 22-го тура Серии А (1:0).
Гол забил Оливье Жиру на 62-й минуте. Россиянин Алексей Миранчук отыграл весь поединок.
После этой встречи «Милан» идет на 3-м месте (41 пункт), «Торино» занимает 7-ю позицию (30 баллов).
Жиру классно головой смахнул в дальний угол!
Жиру классно головой смахнул в дальний угол!