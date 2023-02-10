«Спартак» переиграл «Сочи» и выиграл Зимний кубок Премьер-Лиги

«Сочи» уступил «Спартаку» в матче 3-го тура Зимнего кубка РПЛ (0:2).
Михаил Игнатов открыл счет на 28-й минуте, Кейта Бальде удвоил преимущество команды на 40-й.
Южане занимают 2-е место в таблице товарищеского турнира (3 балла), «красно-белые» выиграли турнир (8 очков).
Щас накинутся на КББ эксперты и оппоненты).
Проигрыш тоже результат, пища к размышлению, и возможность избежать ошибок приведших к поражению.
Единственное, отметил бы в минус Меладзе, Гара Сочи. Он не игрок старта. Пока партнёры в силах надо реализовывать моменты, которые у Мелкадзе были. В футболе результата не бывает без реализации и возможностей таких больше может не быть, и самому создать не получается. КББ думаю все видит и понимает и к первому официальному матчу выводы сделает.
Спартак с трофеем и с денежным призом. 10 лямов в такое время на дороге не валяются. Тут теперь работать, как в поговорке: курочка по зернышку клюет.
Щас накинутся на КББ эксперты и оппоненты).
Проигрыш тоже результат, пища к размышлению, и возможность избежать ошибок приведших к поражению.
Единственное, отметил бы в минус Меладзе, Гара Сочи. Он не игрок старта. Пока партнёры в силах надо реализовывать моменты, которые у Мелкадзе были. В футболе результата не бывает без реализации и возможностей таких больше может не быть, и самому создать не получается. КББ думаю все видит и понимает и к первому официальному матчу выводы сделает.
Спартак с трофеем и с денежным призом. 10 лямов в такое время на дороге не валяются. Тут теперь работать, как в поговорке: курочка по зернышку клюет.
Состав Сочи слабый до неприличия, и я не представляю себе как Курбан будет работать с этими игроками. По игре Сочи смотрелся не хуже Спартака, имел несколько острых моментов, но в итоге проиграл. И всё-таки футбол Бердыева виден.
Единственное, что можно отметить - это нетипичные для Бердыева голы в ворота Сочи. Если в первом мяче, всё предельно ясно, то второй гол - безусловно позиционная ошибка обороны. Офсайдный гол Спартака диктовал так или иначе логику событий. Без качественного усиления, хотя бы точечного, Курбану будет трудно.
При всем этом игра Сочи, даже с этими игроками, безнадежной не выглядит, а эпизодами смотрится вполне прилично. Ну и конечно, принимая во внимание то, что Бердыев, только начал строительство команды, можно констатировать, что работы у тренера много.
Спартак смотрится солидно, интересно, видна рука тренера и его разноплановый футбол. В общем, будет интрига!
Спартак с победой в турнире!
Состав Сочи слабый до неприличия, и я не представляю себе как Курбан будет работать с этими игроками. По игре Сочи смотрелся не хуже Спартака, имел несколько острых моментов, но в итоге проиграл. И всё-таки футбол Бердыева виден.
Единственное, что можно отметить - это нетипичные для Бердыева голы в ворота Сочи. Если в первом мяче, всё предельно ясно, то второй гол - безусловно позиционная ошибка обороны. Офсайдный гол Спартака диктовал так или иначе логику событий. Без качественного усиления, хотя бы точечного, Курбану будет трудно.
При всем этом игра Сочи, даже с этими игроками, безнадежной не выглядит, а эпизодами смотрится вполне прилично. Ну и конечно, принимая во внимание то, что Бердыев, только начал строительство команды, можно констатировать, что работы у тренера много.
Спартак смотрится солидно, интересно, видна рука тренера и его разноплановый футбол. В общем, будет интрига!
Спартак с победой в турнире!