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«Спартак» переиграл «Сочи» и выиграл Зимний кубок Премьер-Лиги

вчера, 21:01
СочиЛоготип футбольный клуб Сочи0 : 2Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

«Сочи» уступил «Спартаку» в матче 3-го тура Зимнего кубка РПЛ (0:2).

Михаил Игнатов открыл счет на 28-й минуте, Кейта Бальде удвоил преимущество команды на 40-й.

Южане занимают 2-е место в таблице товарищеского турнира (3 балла), «красно-белые» выиграли турнир (8 очков).

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Все комментарии
makkie
makkie ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 12:27
Анатолий, я не думаю, что это прям проблема.

Любому тренеру важно, чтобы в его распоряжении были хорошие футболисты. А дальше он решит, кто будет играть в старте, а кто выходить на замену. Гораздо хуже, если в обойме 12-13 человек, из которых 4-5 вчерашних дублёров.

Да и потом Мозес и Мартинс после травм. Вряд ли они сразу начнут сезон в стартовом составе. Скорее будут получать игровое время через замены. Тавареш тоже после "крестов", поэтому и ему нужно время на восстановление кондиций.

Радует, что у Абаскаля играют лучшие. Неважно, кто ты: Шамар или Денисов, если соответствуешь на тренировках и в матчах - получаешь игровое время и на тебя рассчитывают. Маслов вначале сидел на лавке, а осенью стал выходить в старте. Потому что Чернов сбавил в игре. Соболев отвоевал себе место у Шамара, который начинал как игрок основного состава в начале сезона. Пруцев сильно спрогрессировал и стал незаменимым осенью. Это оптимальный подход!

В общем, Абаскаль разберётся и никакой проблемы в большой обойме нет.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 11:51
Никого Зенит не ослаблял....
Если бы ваши слова имели под собой почву то Влашичи-Захаряны-Миранчуки-Сафоновы играли бы давно в Зените....так как только игроки подобного уровня попадают под выражение "ослабление конкурента"...
Зенит если и ослабляет то исключительно бразильские клубы...где черпает действительно ценные ресурсы для гегемонии....а то что даёт кров и шанс проявить себя некоторым отечественным игрокам - так то и назвать то нельзя "ослаблением"...
Ни в коей мере ввиду воспитанности и уважения к старшим, не пытаюсь изменить Ваше восприятие по отношению к питерскому клубу...оно известно...и несомненно имеет право на существование...
Но и потоки возводимой напраслины нельзя оставить без внимания...
Я знаю многих людей у которых руководство Зенита в классификации бытия где то между "Доктором Зло" и "Ганнибалом Лектором"...но 90% из этого надуманные причины...так называемые "самоуспокоительные баллады" про "макробюджет Зенита"...про "скупку всего что шевелится"...которых почему то не бывает во времена когда Зенит оступается и упускает чемпионство...
Всё меняется ...всё проходит...как утверждал один израилев царь...
Может уже в этом сезоне...Вам на радость Абаскаль свергнет Зенит с пьедестала...
Я так завсегда за конкуренцию...удивительно что во времена когда Зенит был упакован на 200 млн евро...у конкурентов по РПЛ хватало мастерства и опыта отбирать у него чемпионство...а когда на какие то 150 млн - как то не очень...
Может дело не в Зените...а в конкурентах...повыгонявших всех футбольных людей...и набравших "менеджеров"
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ makkie (раскрыть)
сегодня в 11:49
Макс, я с тобой почти полностью согласен, но хочу задать тебе один вопрос. Как думаешь, когда вернутся на поле Мозес, Мартинс, да и Промес, на лавку придется сесть Зиньковскому, Литвинову, Игнатову и , возможно Шамару, это реальная проблема? А веди теперь при наличии Дуарте и Товареша, неясна ситуация с Давыдовым и Масловым ? Это не будет проблемой?
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 11:43
    makkie
    makkie ответ Capral (раскрыть)
    сегодня в 11:18, ред.
    На сборах Спартак оставляет приятное впечатление. Надеюсь, это перенесётся и на официальные матчи, где нужно будет выкладываться на 200%.
    Прессинг Сочи - это тактически обосновано. Там есть кому начать атаку и забросить на ход партнёрам. Если не прессинговать, это товарищи будут чувствовать себя как рыба в воде и спокойно искать адресатов. Вчера тот же Пруцев персонально по Нобоа играл и мешал ему свободно принимать мяч и раскидывать передачи.
    Ну и прессинг вратаря - Адамов не очень играет ногами, поэтому выбивал абы куда, а мы делали подборы и перехваты.

    Абаскаль всех удивляет своей работой. Дай Бог и дальше это продлится. Весна станет определяющей в его работе - если сдюжит, получит массу предложений из той же Испании. Всё в его руках и ногах футболистов.

    Спасибо за пожелания и вам тоже удачи!
    Динамо на днях рекордный для России контракт с букмекером подписало, а это дополнительная прибыль клубу. Похвально!
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    сегодня в 10:56
    Так это гостеприимные зенитовцы затеяли всё это безобразие в конце кубкового матча ???
    А теперь сами на себя пишут жалобы в CAS ??
    РусБрянск
    РусБрянск ответ Jeck Denielse (раскрыть)
    сегодня в 10:47
      ANATOLY KANDAUROV
      ANATOLY KANDAUROV ответ Jeck Denielse (раскрыть)
      сегодня в 10:08
      А причем здесь Семак? Все знают, что Газпром не догонишь. Он формирует бюджет страны на 56%.
      ANATOLY KANDAUROV
      ANATOLY KANDAUROV ответ Jeck Denielse (раскрыть)
      сегодня в 10:07
      Нюанса 2. Ослабить кого могли, уже ослабили. Благо денег на это немерено. 2. Байка о том, что Кубок не нужен смешна и напоминает известную ситуацию, когда петух не может догнать курицу, он говорит : " Не догоню, то согреюсь", вроде как ему не надо.. Было бы не надо, не затеяли бы ни мордобой, ни эти кляузы. Одним словом стыдоба!
      Владимир_Спартак
      Владимир_Спартак ответ Jeck Denielse (раскрыть)
      сегодня в 09:33
        Владимир_Спартак
        Владимир_Спартак ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
        сегодня в 09:30, ред.
        Привет Толя...!!!.). Ну Волгу то они пройдут...но они смотрят дальше . Им же потом могут и посильнее клубы достаться. А они то в своих задумках хотят все и вся под себя подгрести ....)
        Сергеевич вернулся1
        Сергеевич вернулся1
        сегодня в 07:08
        Мореману 14-15-17-18 веков.: Кто-то армянский лаваш надкусывает по усам, бороде крошится, а в рот не попал). Кто-то по зёрнышку, как курочка, 10 лямов, запивая холодного пива из трофея).
        Jeck Denielse
        Jeck Denielse ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
        сегодня в 06:27
        Ну а вариантов то немного...
        Ослабить кого то..тем более запросом в забугорье...Зениту ненадобно...ибо и так всех сильней...
        Да ещё и в кубке...от обладания которым ему ни горячо ни холодно...как мы видим по результатам с Факелом да и тем же Спартаком в столице...

        ...посему и вывод один...Зенитом движет исключительная тяга к непредвзятости... достоверности фактов...объективизму.
        ANATOLY KANDAUROV
        ANATOLY KANDAUROV ответ Jeck Denielse (раскрыть)
        сегодня в 05:13
        Слова Зенит и, справедливость, совершенно несовместимы как термины разных языков.
        Jeck Denielse
        Jeck Denielse
        сегодня в 01:25, ред.
        Абаскаля с титулом !!!!

        Если к Зимнему кубку прибавятся Весенний, Летний и Осенний - то сезона через 4 сможет догнать Семака по трофеям...))
        Jeck Denielse
        Jeck Denielse ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
        сегодня в 01:16
        Ответ очевиден....
        Потому как Зенит за справедливость...в любой ситуации...а не в поиске сиюминутного исправления несправедливости ради результата...
        Юрий Сенатов 1
        Юрий Сенатов 1 ответ Capral (раскрыть)
        вчера в 23:48, ред.
        Да-да, про интеллект. А я уж и забыл тему разговора. Извини. Последнее: не передёргивай, не твои ответы клонят меня ко сну ( об этом не было ни слова!), а наши разговоры могут затянуться на часы, а нам с вами это не нужно.
        Capral
        Capral ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
        вчера в 23:48
        Если мои ответы клонят тебя ко сну- значит больше не спрашивай.
        Capral
        Capral ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
        вчера в 23:46
        Ты спрашивал, что значит футбольный интеллект. Я по пунктам тебе ответил то, что знаю. А Мудрик в этой теме, лишь косвенно проходит. Но посмотреть его игру- стоит. Талантливый парень.
        Юрий Сенатов 1
        Юрий Сенатов 1 ответ Capral (раскрыть)
        вчера в 23:42, ред.
        Я не видел ни одной игры с его участием, поэтому не вправе рассуждать о возможностях и способностях этого футболиста. Что касается других названных вами игроков прошлого, то наш разговор мог затянуться на ночь, а это никому не интересно. Да и модераторы могли от него заснуть.
        Capral
        Capral ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
        вчера в 23:40, ред.
        Ну и конечно, ты со мной несогласен.
        Юрий Сенатов 1
        Юрий Сенатов 1 ответ Capral (раскрыть)
        вчера в 23:38
        Я ознакомился с вашим мнением по этому футболисту. Мне этого было вполне достаточно.
        Capral
        Capral ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
        вчера в 23:35
        Юра, ответ на твой вопрос, я оставил тебе в рубрике про Мудрика. Ты мне не ответил и не отреагировал. Зачем же спрашивал?
        ANATOLY KANDAUROV
        ANATOLY KANDAUROV ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
        вчера в 23:35
        Ответь. мне Вова, а почему Спартак, которому играть с Локо на Кубок не жалуется и не пускает сопли по поводу дисквы 3 -х игроков, а Зенит, которому играть с аутсайдером ФНЛ Волгой, столько слез и соплей пролил, что думаешь, а может Волга реально суперклуб? Скажи как, что думаешь на этот счет?
        Capral
        Capral ответ makkie (раскрыть)
        вчера в 23:31, ред.
        Приветствую, Максим!
        Да ладно, проехали. Если по вашей игре, конкретно, меня несколько удивил ваш прессинг в 1-м тайме. Для меня, прессинг в исполнении Спартака, как-то непривычно. Прессинг- это для силовиков, но точно не для Спартака, с его воздушным, креативным футболом. Но, тренеру видней. Ваша игра впечатляет, смотрится- солидно, монолитно, и, я даже сказал бы элитной. Если так и дальше пойдет, я вынужден буду публично просить прощения перед тобой, Макс и в частности перед Абаскалем за то недоверие, которое я выражал в прошлом сезоне! Вобщем, удачи Спартаку и его многочисленным болельщикам!!!
        ANATOLY KANDAUROV
        ANATOLY KANDAUROV ответ pomor45 (раскрыть)
        вчера в 23:31
        Я думаю, что размер бюджета, потраченного на команду позволяет указать иное имя (кличку) "прожорливой свиньи. Если сам не догадался , подскажу. .Слово из 5 букв, средняя "н"
        Юрий Сенатов 1
        Юрий Сенатов 1
        вчера в 23:22, ред.
        Сколько же физических и душевных сил тратят футболисты на такую бездумную беготню !
        Во времена существования газеты "Советский спорт", в отчёте по итогам игры была бы всего одна строчка " В игре чувствовался нерв". Больше никаких комментариев этот матч не заслуживает.
        makkie
        makkie ответ Capral (раскрыть)
        вчера в 23:20
        Приветствую, Виктор!

        Уточню, что нет в моменте с первым голом Спартака офсайда.
        По футбольным правилам центральная линия в расчёт как "офсайдная" не берётся. Смотрят на какой половине поля был футболист в момент передачи от партнёра. Игнатов был на своей половине поля, поэтому офсайд здесь не фиксируется. Если бы заступил на чужую половину - было бы вне игры.

        Об это комментаторы, кстати, упомянули в концовке матча. Я тоже думал, что по линии ориентируются, ан-нет.

        А так Сочи довольно живо играл. Но у Спартака мяч лучше ходил и за счёт этого удавалось держать темп и развивать атаки. Но и брака в передачах было много. Есть над чем работать, в общем.

        Ждём возобновления сезона!
        Boricku
        Boricku
        вчера в 22:59
        Помни 10ое в рпль после победного кубка за матч премьер
        pomor45
        pomor45 ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
        вчера в 22:27
          Гость
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