Неймар подтвердил конфликт в раздевалке после матча с «Монако»

Нападающий ПСЖ Неймар подтвердил конфликт с советником команды по спортивным вопросам Луишем Кампушем после матча 23-го тура Лиги 1 против «Монако» (1:3).
Это случилось. Мы не согласились с тем, что было сказано тогда в наш адрес, поэтому у нас возникла дискуссия по этому поводу.
Мы все говорим о футболе. Футбол — это общение. Конечно, есть уважение с обеих сторон, и иногда вы не согласны с чем-то. Обсуждение имеет место быть, чтобы улучшить атмосферу в команде, нашу игру.
Иногда появляются вещи, которые попадают в прессу, и они могут очень быстро стать вирусными. Когда такое происходит, мы злимся. Это мой шестой сезон здесь, в ПСЖ, и это сложно. Иногда что-то всплывало в важные моменты, например, перед финалом. Но я не знаю, почему так выходило. Как игрока и товарища по команде это касается не только меня, но и всех, тренера в том числе. Мы должны разобраться в том, что происходит. Такие вещи не должны выходить за пределы раздевалки. Это грустно. Есть то, что нужно решать внутри, а не на улице.