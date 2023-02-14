Soccer.ru
ГлавнаяНовостиСкандалы, интриги...Франция. Лига 1 2022/2023

Неймар подтвердил конфликт в раздевалке после матча с «Монако»

вчера, 09:25
МонакоЛоготип футбольный клуб Монако3 : 1Логотип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)Пари Сен-ЖерменМатч завершен

Нападающий ПСЖ Неймар подтвердил конфликт с советником команды по спортивным вопросам Луишем Кампушем после матча 23-го тура Лиги 1 против «Монако» (1:3).

Это случилось. Мы не согласились с тем, что было сказано тогда в наш адрес, поэтому у нас возникла дискуссия по этому поводу.

Мы все говорим о футболе. Футбол — это общение. Конечно, есть уважение с обеих сторон, и иногда вы не согласны с чем-то. Обсуждение имеет место быть, чтобы улучшить атмосферу в команде, нашу игру.

Иногда появляются вещи, которые попадают в прессу, и они могут очень быстро стать вирусными. Когда такое происходит, мы злимся. Это мой шестой сезон здесь, в ПСЖ, и это сложно. Иногда что-то всплывало в важные моменты, например, перед финалом. Но я не знаю, почему так выходило. Как игрока и товарища по команде это касается не только меня, но и всех, тренера в том числе. Мы должны разобраться в том, что происходит. Такие вещи не должны выходить за пределы раздевалки. Это грустно. Есть то, что нужно решать внутри, а не на улице.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
ОфициальноФНЛ выступила с официальным заявлением по ситуации с дракой футболистов
Вчера, 13:39
В «Шиннике» подтвердили информацию о стычке российских и украинских игроков
Вчера, 11:34
«Шинник» проводит расследование в связи с инцидентом в Турции
Вчера, 10:53
Адвокат рассказал, что может грозить Нобоа по итогам конфликта с девушкой
13 февраля
Нобоа отреагировал на обвинения в том, что он избил свою девушку
13 февраля
Стало известно, за что Неймар критиковал своих партнёров в матче с «Монако»
13 февраля
Сортировать
Все комментарии
ДСА
ДСА
вчера в 11:03
Получают очень много, а результата не дают. Критика в их адрес правомерна.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 10:34
Неймар вообще конфликтный игрок
Gahi
Gahi
вчера в 10:31
Сегодня будет понятно насколько всё-таки команда ПСЖ смогла собраться на игру против "Баварии" и какую роль в ней будет играть Неймар.
112910415
112910415
вчера в 10:27
а кому сейчас легко ?
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 10:06
Дипломатично высказался по возникшей проблеме.
Alex12357
Alex12357
вчера в 09:32
Неймар решил покинуть ПСЖ-это очень мудрое решение,играть в такой обстановке ,когда руководят Афро-Французы-увы это просто невозможно!!!
Варвар7
Варвар7
вчера в 09:27
Неймар решил немного "сгладить углы"
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 