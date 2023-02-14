Неймар подтвердил конфликт в раздевалке после матча с «Монако»

Нападающий ПСЖ подтвердил конфликт с советником команды по спортивным вопросам после матча 23-го тура Лиги 1 против «Монако» (1:3).

Это случилось. Мы не согласились с тем, что было сказано тогда в наш адрес, поэтому у нас возникла дискуссия по этому поводу.

Мы все говорим о футболе. Футбол — это общение. Конечно, есть уважение с обеих сторон, и иногда вы не согласны с чем-то. Обсуждение имеет место быть, чтобы улучшить атмосферу в команде, нашу игру.