Напарник Зе Луиша под завалами, а клубы снимаются с чемпионата. Последствия трагедии в Турции

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сегодня, 20:37

Погибло более 33 тысяч человек.

Откликнулись во всем мире

Футболисты «Барселоны» вышли на поле в майках с отсылкой к Турции и Сирии, чтобы напомнить богатым людям о возможности оказать финансовую помощь. Катар передал 10 000 модульных передвижных домиков, в которых жили фанаты во время чемпионата мира, грамотная помощь. Рядом с футбольными стадионами в Турции оборудованы полевые кухни, ведь без средств существования остались десятки тысяч людей. Кроме погибших, есть также раненые и люди без крыши над головой.

Профессиональные строители и архитекторы годами пытались достучаться до турецких властей. Коррупция помогала строить «скворечники» в зонах высокой сейсмической активности без соблюдения строгих правил, введенных после гибели 17 тысяч человек в результате землетрясения 1999 года. Японцы готовились к страшной стихии, которая ударила по ним в 2011-м, у них жертв было меньше, хотя масштабы разрушений ошарашивали. Турки, к сожалению, оказались беспечнее.

Землетрясение конца двадцатого века тоже повлияло на футбол. Клуб «Коджаэлиспор» на время терял профессиональный статус, хотя сохранил верных фанатов. Еще бы у проверяющих органов нашлась верность своей профессии. В Турции прошла серия «строительных амнистий» для зданий, возведенных с явными нарушениями. Не соблюдали технологии, использовали дешевые материалы. В результате сооружения «складывались», как карточные домики. Только у ассистента тренера «Сивасспора» погибло 15 родственников.

Есть погибший футболист

Легко падали не только старые дома, но и недавно сданные в эксплуатацию. Разумеется, толчки такой силы привели бы к жертвам и разрушениям, независимо от технологии. Но можно было спасти намного больше жизней. Эрдоган приказал наказать подозреваемых в нарушениях правил застройки, но показательные вердикты не вернут жизни и не изменят систему. Ведь помним историю странного «переворота», когда многих посадили, а знаменитый футболист Шюкюр бежал из страны.

Недавно Хакан работал таксистом в США , а теперь занялся политикой. Турецкого комментатора убрали из эфира в перерыве матча ЧМ в Катаре, а потом уволили за простое упоминание гола Хакана на 11-й секунде матча с Южной Кореей на ЧМ -2002. За трагедией всегда стоит тотальная глупость, которая стартует из вседозволенности. В Сирии стихия тоже убила тысячи невинных. Здесь о правилах строительства говорить не приходится.

Воля случая, ведь погиб турецкий голкипер Ахмет Тюркаслан, ему было всего 29 лет. Погиб ассистент тренера клуба третьей лиги Ибрагим Олмез. А ганский хавбек Атсу, бывший игрок «Ньюкасла», неделю назад пропал без вести вместе со спортивным директором его клуба «Хатайспор». На помощь туркам бросились спасатели со всего мира, но чаще им приходится доставать из-под завалов погибших. Или вообще отбиваться от мародеров.

Вооруженные бандиты пользуются чужим горем, чтобы украсть ценные вещи из разваленных домов после стихии. Вот это явление напоминает, что звание «человек» нужно заслужить, не все его оправдывают, особенно в критических жизненных ситуациях. Как и архитекторы, которые прекрасно знали, что нельзя строить без соблюдения технологий, мародеры заслуживают законного и сурового наказания.

Помогают Пирло и Озил

Богатые люди не афишируют меценатство, чтобы не привлекать аферистов. Сами выбирают, кому помогать, нанимая людей для организации благотворительных фондов. Так что информация, будто Месси перечислил 3.5 млн евро туркам – выдумка. Как и претензии к Лионелю, что лишь подписал футболку для аукциона и выразил соболезнования. Конечно же, многие сейчас помогают.

Демирал заработал около 20 млн рублей, продавая футболки с подписями звезд. «Реал» отправил 20 000 комплектов одежды и деньги. УЕФА выделит 200 000 евро, а могли больше, ведь богатая организация. АПЛ пожертвует миллион фунтов. Блогеры собирают деньги – довольно успешно, речь о миллионах евро. Заплаканный Озил, передумавший завершать карьеру, помогал носить коробки с помощью.

Мертенс, который играет за «Галатасарай», а также Пирло, который тренирует команду Оздоева, активно помогали, нужны рабочие руки. Как бы цинично ни звучало, также нужно информационное сопровождение. Новости сменяются, проходит неделя – все забывают о большой чужой беде, живут своей жизнью. А помощь по-прежнему нужна, поскольку регион большой, разрушения на миллиарды евро, пострадавших много.

Два клуба завершили сезон

Для турецкого народа футбол – вторая религия, и это не преувеличение. Клуб «Коджаэлиспор» после старого землетрясения в другой части Турции собирал по двадцать тысяч человек на матчах, когда не имел отношения к высшей лиге. Сейчас сразу две команды. За одну из них выступает немецкий казах Меркель, который просился в сборную России, снялись с чемпионата. Не факт, что у них получится в итоге восстановиться.

В городах, где не удалось оперативно достать всех людей из-под завалов, не до большого футбола. «Хатайспор» снялся с чемпионата. Команда шла на 14-м месте, за нее играл Зе Луиш. Также завершил сезон «Газиантеп», 11-й в таблице чемпионата. Как раз в этом клубе был Меркель, а рядом с ним Лазар Маркович, неудачная ставка «Ливерпуля». В чемпионате Турции было девятнадцать клубов, теперь останется семнадцать.

Заявлено, что за двумя командами закрепят места на следующий сезон. Надеемся, найдутся деньги и силы, чтобы возродить футбол, когда люди спустя месяцы придут в себя и захотят отвлечься. Турецкая Супер-Лига приглашает видных игроков, как раньше. Например, «Галатасарай» забрал капризного Дзаньоло у «Ромы». И параллельно футбольный мир в скорби вместе со всеми.

Желаем терпения и удачи спасателям, ведь тепловизоры показывают, что под завалами остались живые люди. Но не хватает оборудования, чтобы их быстро достать. Жена Атсу – мама его троих маленьких детей, надеется, что Кристиан борется за жизнь и его спасут. Пусть так и произойдет.