Воспитанник ЦСКА перешёл в «Нефтехимик»

Нападающий «Акрона» Константин Базелюк перешёл в «Нефтехимик».
Подробности контракта не сообщаются.
29-летний Базелюк родился в Витязево в Краснодарском крае. Является воспитанником ЦСКА, в школу которого попал в 13 лет. Был игроком взрослой команды с 2013 по 2019 год, периодически уходя в аренду в различные клубы.
несколько лет назад был на слуху, подавал надежды
несколько лет назад был на слуху, подавал надежды
Чего уж тут мелочиться
Чего уж тут мелочиться
Однако в данном случае, суть противоречия Вы уловили не верно.
Я нигде не утверждал, что играть клонами незаконно. Я лишь указал на то, что у 11-ти игроков не будет ни малейшего шанса против толпы болельщиков.
И это, на мой взгляд, не совсем справедливо. Справедливость и законность - это ведь не одно и тоже.
Вы же сами изначально рассуждали именно о справедливости. У Вас была мысль, что "писатели" имеют несправедливое преимущество. Однако законность их действий не оспаривалась.
Вот и получается, для Вас "писательство" законно, но несправедливо.
Для меня клоноводство несправедливо, но законно.
Возвращаемся к изначальному постулату: справедливость каждый понимает по-своему.
Касательно Кубка Чемпионов. Я всего лишь попытался вывести некую аналогию с футболом, суть которой Вы похоже не уловили.
Не хотите с футболом, могу вывести с рыбалкой.
Чем больше рыболов сидит на берегу, чем больше подкормки подбрасывает, тем больше рыбы он поймает.
Если же прибежать на пять минут, закинуть удочки и дальше убежать по своим делам - улова не будет.
И это справедливо. Вне зависимости от того законно рыбачат рыбаки или браконьерствуют.
Однако в данном случае, суть противоречия Вы уловили не верно.
Я нигде не утверждал, что играть клонами незаконно. Я лишь указал на то, что у 11-ти игроков не будет ни малейшего шанса против толпы болельщиков.
И это, на мой взгляд, не совсем справедливо. Справедливость и законность - это ведь не одно и тоже.
Вы же сами изначально рассуждали именно о справедливости. У Вас была мысль, что "писатели" имеют несправедливое преимущество. Однако законность их действий не оспаривалась.
Вот и получается, для Вас "писательство" законно, но несправедливо.
Для меня клоноводство несправедливо, но законно.
Возвращаемся к изначальному постулату: справедливость каждый понимает по-своему.
Касательно Кубка Чемпионов. Я всего лишь попытался вывести некую аналогию с футболом, суть которой Вы похоже не уловили.
Не хотите с футболом, могу вывести с рыбалкой.
Чем больше рыболов сидит на берегу, чем больше подкормки подбрасывает, тем больше рыбы он поймает.
Если же прибежать на пять минут, закинуть удочки и дальше убежать по своим делам - улова не будет.
И это справедливо. Вне зависимости от того законно рыбачат рыбаки или браконьерствуют.