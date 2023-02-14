Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: трансферыРоссия. Первая лига 2022/2023

Воспитанник ЦСКА перешёл в «Нефтехимик»

вчера, 12:56

Нападающий «Акрона» Константин Базелюк перешёл в «Нефтехимик».

Подробности контракта не сообщаются.

29-летний Базелюк родился в Витязево в Краснодарском крае. Является воспитанником ЦСКА, в школу которого попал в 13 лет. Был игроком взрослой команды с 2013 по 2019 год, периодически уходя в аренду в различные клубы.

Воспитанник ЦСКА перешёл в «Нефтехимик»

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
ОфициальноПолузащитник сборной Армении перешёл в «СКА-Хабаровск»
Сегодня, 11:22 Фото
ОфициальноНападающий «Рубина» перешёл в «Волгарь»
Вчера, 12:27
Официально«Рубин» объявил о переходе двух футболистов «Нефтехимика»
13 февраля Фото
Официально«Химки» подписали полузащитника сборной Гвинеи-Бисcау из МЛС
11 февраля Фото
В «Амкал» вернулся игрок, переходивший из клуба в болгарский «Ботев»
11 февраля
Официально«Химки» подписали болгарского полузащитника
11 февраля Фото
Сортировать
Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 16:13
Один из когорты проср...х свою карьеру.
112910415
112910415
вчера в 13:37
ох, Базелюк ...
несколько лет назад был на слуху, подавал надежды
Sigurd Ring
Sigurd Ring ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 13:10
А ещё вернуть старый дизайн и оффтопы.
Чего уж тут мелочиться
Sigurd Ring
Sigurd Ring ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 13:08
Вы правы, я сам себе противоречу. Причём делаю это регулярно. Привычка такая дурацкая.
Однако в данном случае, суть противоречия Вы уловили не верно.
Я нигде не утверждал, что играть клонами незаконно. Я лишь указал на то, что у 11-ти игроков не будет ни малейшего шанса против толпы болельщиков.
И это, на мой взгляд, не совсем справедливо. Справедливость и законность - это ведь не одно и тоже.
Вы же сами изначально рассуждали именно о справедливости. У Вас была мысль, что "писатели" имеют несправедливое преимущество. Однако законность их действий не оспаривалась.
Вот и получается, для Вас "писательство" законно, но несправедливо.
Для меня клоноводство несправедливо, но законно.
Возвращаемся к изначальному постулату: справедливость каждый понимает по-своему.

Касательно Кубка Чемпионов. Я всего лишь попытался вывести некую аналогию с футболом, суть которой Вы похоже не уловили.
Не хотите с футболом, могу вывести с рыбалкой.
Чем больше рыболов сидит на берегу, чем больше подкормки подбрасывает, тем больше рыбы он поймает.
Если же прибежать на пять минут, закинуть удочки и дальше убежать по своим делам - улова не будет.
И это справедливо. Вне зависимости от того законно рыбачат рыбаки или браконьерствуют.
shlomo
shlomo
вчера в 13:03, ред.
Что то не прижился в пенатах Армейцев.. удачи в Нефтехимике!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 