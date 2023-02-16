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Араухо приехал на матч против «Ман Юнайтед» в ретро-форме «Барселоны»

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Ironigor
Ironigor
вчера в 20:01, ред.
И что в этом особого ?!
Вот если бы он приехал в форме МЮ , вот это был бы особенный стиль !)
Гость
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