Араухо приехал на матч против «Ман Юнайтед» в ретро-форме «Барселоны»

Защитник «Барселоны» Рональд Араухо выбрал особый стиль перед матчем 1/16 финала Лиги Европы против «Манчестер Юнайтед».
Уругваец приехал на игру в ретро-форме каталонского клуба.
|Барселона2 : 2Манчестер Юнайтед
|Матч завершен
Защитник «Барселоны» Рональд Араухо выбрал особый стиль перед матчем 1/16 финала Лиги Европы против «Манчестер Юнайтед».
Уругваец приехал на игру в ретро-форме каталонского клуба.
Вот если бы он приехал в форме МЮ , вот это был бы особенный стиль !)
Вот если бы он приехал в форме МЮ , вот это был бы особенный стиль !)