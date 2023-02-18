Катарский шейх сделал предложение о покупке 100% акций «Манчестер Юнайтед»

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сегодня, 00:11

Катарский шейх Джассим бин Хамад Аль Тани подал заявку на покупку 100% акций «Манчестер Юнайтед».

Аль Тани является председателем одного из катарских банков QIB. Он подтвердил, что сделал серьёзную заявку на покупку клуба и хочет вернуть «Юнайтед» былую славу, при этом предложение не подразумевает никаких займов. Фонд Nine Two Foundation, принадлежащий Джассиму, будет реинвестировать доходы в футбольные команды, тренировочный центр, стадион и более широкую инфраструктуру, в опыт болельщиков и сообщества, которые поддерживает клуб.