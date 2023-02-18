Катарский шейх сделал предложение о покупке 100% акций «Манчестер Юнайтед»

Катарский шейх Джассим бин Хамад Аль Тани подал заявку на покупку 100% акций «Манчестер Юнайтед».
Аль Тани является председателем одного из катарских банков QIB. Он подтвердил, что сделал серьёзную заявку на покупку клуба и хочет вернуть «Юнайтед» былую славу, при этом предложение не подразумевает никаких займов. Фонд Nine Two Foundation, принадлежащий Джассиму, будет реинвестировать доходы в футбольные команды, тренировочный центр, стадион и более широкую инфраструктуру, в опыт болельщиков и сообщества, которые поддерживает клуб.
И они готовы закидать ими остров.
И они готовы закидать ими остров.