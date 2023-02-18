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Катарский шейх сделал предложение о покупке 100% акций «Манчестер Юнайтед»

сегодня, 00:11

Катарский шейх Джассим бин Хамад Аль Тани подал заявку на покупку 100% акций «Манчестер Юнайтед».

Аль Тани является председателем одного из катарских банков QIB. Он подтвердил, что сделал серьёзную заявку на покупку клуба и хочет вернуть «Юнайтед» былую славу, при этом предложение не подразумевает никаких займов. Фонд Nine Two Foundation, принадлежащий Джассиму, будет реинвестировать доходы в футбольные команды, тренировочный центр, стадион и более широкую инфраструктуру, в опыт болельщиков и сообщества, которые поддерживает клуб.

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Все комментарии
3nmt8rc7dcn4
3nmt8rc7dcn4
сегодня в 01:32
Да уж, деньги в арабов есть.
И они готовы закидать ими остров.
rhskmz
rhskmz
сегодня в 00:51
Похоже на дурака и фантики ...
sova147
sova147
сегодня в 00:49
Вернуть былую игру нужны не только деньги но и игроки!
Ironigor
Ironigor
сегодня в 00:16
А вот это уже интересно. И кто же сможет отказаться от своих процентов вложений в МЮ.
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