Судья VAR, допустивший ошибку в матче «Арсенала», покинул свою должность

Арбитр VAR Ли Мейсон больше не будет работать на матчах Английской Премьер-Лиги.
PGMOL (организация, ответственная за официальных лиц матчей в английском профессиональном футболе) и судья приняли решение расстаться по обоюдному согласию.
Ранее Ли Мейсон допустил ошибку, забыв провести линию офсайда в эпизоде с голом нападающего «Брентфорда» Айвена Тоуни во встрече 23-го тура АПЛ с «Арсеналом» (1:1).
Мейсон работал на матчах высшего английского дивизиона в течение 15 лет, обслужив 287 игр АПЛ.
После сезона 2020/21 арбитр перешёл на VAR. Всего за свою карьеру в профессиональном футболе 51-летний судья провёл более 500 матчей. В футбольную лигу он пришёл в 1998 году.