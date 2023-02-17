Судья VAR, допустивший ошибку в матче «Арсенала», покинул свою должность

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вчера, 23:35

Арбитр VAR Ли Мейсон больше не будет работать на матчах Английской Премьер-Лиги.

PGMOL (организация, ответственная за официальных лиц матчей в английском профессиональном футболе) и судья приняли решение расстаться по обоюдному согласию.

Ранее Ли Мейсон допустил ошибку, забыв провести линию офсайда в эпизоде с голом нападающего «Брентфорда» Айвена Тоуни во встрече 23-го тура АПЛ с «Арсеналом» (1:1).

Мейсон работал на матчах высшего английского дивизиона в течение 15 лет, обслужив 287 игр АПЛ .