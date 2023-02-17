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ГлавнаяНовостиЗаграница: событияАнглия. Премьер-Лига 2022/2023

Судья VAR, допустивший ошибку в матче «Арсенала», покинул свою должность

вчера, 23:35

Арбитр VAR Ли Мейсон больше не будет работать на матчах Английской Премьер-Лиги.

PGMOL (организация, ответственная за официальных лиц матчей в английском профессиональном футболе) и судья приняли решение расстаться по обоюдному согласию.

Ранее Ли Мейсон допустил ошибку, забыв провести линию офсайда в эпизоде с голом нападающего «Брентфорда» Айвена Тоуни во встрече 23-го тура АПЛ с «Арсеналом» (1:1).

Мейсон работал на матчах высшего английского дивизиона в течение 15 лет, обслужив 287 игр АПЛ.

После сезона 2020/21 арбитр перешёл на VAR. Всего за свою карьеру в профессиональном футболе 51-летний судья провёл более 500 матчей. В футбольную лигу он пришёл в 1998 году.

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Перевод с dailymail.co.uk
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Все комментарии
ekt2wkt3hm2n
ekt2wkt3hm2n
сегодня в 00:44
Судья ушёл а результат уже не изменишь!
Tex
Tex
сегодня в 00:41
Радует, что комментаторы не допускают ошибки...
azkan
azkan
сегодня в 00:33
А результат то уже не изменишь. И хорошо, что такого спеца убрали....
Варвар7
Варвар7
сегодня в 00:26
Интересно получается "забыл", чего напомнить не кому было? Он чего один в комнате ВАР сидит? Гать надо всех сколько их там было в этой комнате.
Гость
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