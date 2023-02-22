Кроос дал комментарий по поводу нового контракта с «Реалом»

Полузащитник «Реала» Тони Кроос высказался о своем контракте с клубом.
Мое будущее? Я еще не решил... Но могу сказать, что осталось не так много времени до того момента, как это решение будет принято.
Ранее сообщалось о возможном варианте продолжения карьеры немца.
При первом взгляде линия кажется богатой, а на самом деле ставить не на что. И такая ситуация уже не первый день.
Я надеюсь, за этот вопрос я в трёхдневный бан не буду отправлен?
При первом взгляде линия кажется богатой, а на самом деле ставить не на что. И такая ситуация уже не первый день.
Я надеюсь, за этот вопрос я в трёхдневный бан не буду отправлен?