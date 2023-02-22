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Кроос дал комментарий по поводу нового контракта с «Реалом»

сегодня, 12:12

Полузащитник «Реала» Тони Кроос высказался о своем контракте с клубом.

Мое будущее? Я еще не решил... Но могу сказать, что осталось не так много времени до того момента, как это решение будет принято.

Ранее сообщалось о возможном варианте продолжения карьеры немца.

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Все комментарии
shur
shur
сегодня в 13:28
...куда он без Луки, а Лука без него....проверенный годами тендем,лучшая разыгрывающая двойка в клубном чемпе!!!
Ironigor
Ironigor
сегодня в 13:27
Кроос работяга, всегда пригодится. Пригодится в любом клубе. Я думаю что останется в Реале.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 13:21
Как известно из прессы у Тони много вариантов продолжения карьеры - выбирает.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 13:15
Возраст еще вполне позволяет поиграть на высоком уровне.
агентСмит
агентСмит
сегодня в 12:34
Подскажите, пожалуйста, а что в последнее время происходит с линией в КП? Заявлено множество матчей, но на большинство из них поставит невозможно. Даже на такие как "Кубковый продукт России".
При первом взгляде линия кажется богатой, а на самом деле ставить не на что. И такая ситуация уже не первый день.
Я надеюсь, за этот вопрос я в трёхдневный бан не буду отправлен?
Гость
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