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Анчелотти: «Первый поединок прошёл хорошо, во втором придётся бороться»

сегодня, 08:47
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль2 : 5Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалМатч завершен

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти оценил победу своей команды в матче с «Ливерпулем» в Лиге чемпионов (5:2).

Было трудно, особенно учитывая дебют встречи. Мы не потеряли уверенности и понемногу взяли мяч под контроль, в атаке действовали эффективно. Винисиус провел выдающийся матч. Первый поединок прошёл хорошо, во втором придётся бороться и терпеть.

При счете 0:2 я думал о камбэке с «Манчестер Сити», надеясь, что произойдет то же самое. Так и получилось, даже лучше. Мы начали забивать, создавать опасные моменты, стали лучше играть в защите. Еще ничего не решено. «Ливерпулю» во втором тайме досталось, нам – в первом. Я доволен, игра получилась достойной.

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Все комментарии
Варвар7
Варвар7
сегодня в 11:20
Карло решил проявить дипломатичность.
ЦСКА 06
ЦСКА 06
сегодня в 11:00
Реал может преподнести сюрприз в ответном матче. Реал челси в прошлом году подтверждение. Но Ливерпуль слишком слабый для этого
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 09:45, ред.
И реал и Карло круты необычайно. С 0:2 прийти к 5:2, да еще в гостях это фантастика. Видимо Клопп уже finish
drug01
drug01
сегодня в 09:44
Результат просто прекрасный, дома будет легче
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 09:11
Дома то уж точно Реал не проиграет - это точно.
shlomo2
shlomo2
сегодня в 09:05
Скромный папа Карло.... дело сделано на 90%
Конкурс бот
Конкурс бот
сегодня в 09:00
Тажутин Артур больше всех вчера набрал очков в Соккер-Мании - 17. Поздравляем! Лига чемпионов 2022/2023
adekvat
adekvat
сегодня в 08:54
Да все уже решено, не переживай.
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