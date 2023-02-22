Анчелотти: «Первый поединок прошёл хорошо, во втором придётся бороться»

Главный тренер «Реала» оценил победу своей команды в матче с «Ливерпулем» в Лиге чемпионов (5:2).

Было трудно, особенно учитывая дебют встречи. Мы не потеряли уверенности и понемногу взяли мяч под контроль, в атаке действовали эффективно. Винисиус провел выдающийся матч. Первый поединок прошёл хорошо, во втором придётся бороться и терпеть.

При счете 0:2 я думал о камбэке с «Манчестер Сити», надеясь, что произойдет то же самое. Так и получилось, даже лучше. Мы начали забивать, создавать опасные моменты, стали лучше играть в защите. Еще ничего не решено. «Ливерпулю» во втором тайме досталось, нам – в первом. Я доволен, игра получилась достойной.