Источник рассказал, как Промес тренировался отдельно от «Спартака»

Знакомый с ситуацией источника рассказал, как нападающий поддерживал форму в Москве, пока «Спартак» проводил зимние сборы в Турции и ОАЭ .

После того как стало ясно, что Квинси точно не летит со «Спартаком» на сборы, клуб отправил голландца тренироваться с молодёжной командой. Со вторым составом Промес работал около 10 дней. После этого он перешёл на индивидуальную работу с одним из тренеров «Спартака», с которым, например, поддерживал форму Кейта Бальде во время дисквалификации.

Индивидуальные тренировки полузащитника были направлены на физику, а нагрузки были идентичны тем, которые получали игроки основной команды на сборах. Программа составлялась тренерским штабом, а показатели Квинси ежедневно направлялись тренерам для изучения.

Промесу почти ежедневно присылали видеозаписи с тренировок команды. Тренерский штаб «Спартака» по видеосвязи связывался с игроком для объяснения тактических нюансов. Теории для голландца проводились ежедневно.