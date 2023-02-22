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Источник рассказал, как Промес тренировался отдельно от «Спартака»

сегодня, 19:56

Знакомый с ситуацией источника рассказал, как нападающий Квинси Промес поддерживал форму в Москве, пока «Спартак» проводил зимние сборы в Турции и ОАЭ.

После того как стало ясно, что Квинси точно не летит со «Спартаком» на сборы, клуб отправил голландца тренироваться с молодёжной командой. Со вторым составом Промес работал около 10 дней. После этого он перешёл на индивидуальную работу с одним из тренеров «Спартака», с которым, например, поддерживал форму Кейта Бальде во время дисквалификации.

Индивидуальные тренировки полузащитника были направлены на физику, а нагрузки были идентичны тем, которые получали игроки основной команды на сборах. Программа составлялась тренерским штабом, а показатели Квинси ежедневно направлялись тренерам для изучения.

Промесу почти ежедневно присылали видеозаписи с тренировок команды. Тренерский штаб «Спартака» по видеосвязи связывался с игроком для объяснения тактических нюансов. Теории для голландца проводились ежедневно.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 21:11
держись, Квинси, скоро веселее будет !
cdecsq42pj6a
cdecsq42pj6a ответ ДСА (раскрыть)
сегодня в 20:17
Теперь будет жить вечно у нас
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 20:13
Он за это время успел записать и прорекламировать музыкальный ролик, потренироваться на груше. Лавры Николсона покоя не дают...
ДСА
ДСА
сегодня в 20:03
На Родину ему ох как не хочется.
Гость
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