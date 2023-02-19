Мане впервые с ноября вернулся к тренировкам в общей группе «Баварии»

Нападающий «Баварии» Садио Мане восстановился от травмы, которую он получил ещё в ноябре прошлого года.
Пресс-служба мюнхенского клуба сообщает, что сегодня сенегалец приступил к тренировкам в общей группе.
Ожидается, что Мане сможет сыграть в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против ПСЖ, который состоится 8 марта.
Короче, Мане здоровья, но, такое чувство, что в Мюнхене и без него бы обошлись, да и в Ливерпуле бы зп прибавили, может, не как Чебурашке, но и зависть плохое чувство
Короче, Мане здоровья, но, такое чувство, что в Мюнхене и без него бы обошлись, да и в Ливерпуле бы зп прибавили, может, не как Чебурашке, но и зависть плохое чувство