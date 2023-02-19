Мане впервые с ноября вернулся к тренировкам в общей группе «Баварии»

1676806417

сегодня, 14:33

Нападающий «Баварии» восстановился от травмы, которую он получил ещё в ноябре прошлого года.

Пресс-служба мюнхенского клуба сообщает, что сегодня сенегалец приступил к тренировкам в общей группе.