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Мане впервые с ноября вернулся к тренировкам в общей группе «Баварии»

сегодня, 14:33

Нападающий «Баварии» Садио Мане восстановился от травмы, которую он получил ещё в ноябре прошлого года.

Пресс-служба мюнхенского клуба сообщает, что сегодня сенегалец приступил к тренировкам в общей группе.

Ожидается, что Мане сможет сыграть в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против ПСЖ, который состоится 8 марта.

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Все комментарии
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
сегодня в 15:24
Заметил, что тех, кто линяет с Ливерпуля из-за терок по капусте, будто карма наказывает по части здоровья: тот же Веня в 2019 был пожалуй лучшим плеймейкером Европы, потом год в ПСЖ прокакал, погнавшись за баблом, ну и Роме поломался, вот че не сиделось? Не хочу верить в то, что в руководстве Ливерпуля конченные жлобы, ну дадут прибавку небольшую, но нафига ты то пальцы веером?...

Короче, Мане здоровья, но, такое чувство, что в Мюнхене и без него бы обошлись, да и в Ливерпуле бы зп прибавили, может, не как Чебурашке, но и зависть плохое чувство
shlomo
shlomo
сегодня в 15:13
Ну все теперь ПСЖ совсем хана пришла...:)))
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 14:47
Этак ПСЖ может ещё и в Мюнхене сюрпрайз ждать...
Брулин
Брулин
сегодня в 14:42
Вспоминая, как Мане в 2019 в соло Баварию Ковача разобрал, понимаю, что у него есть возможность большие матчи тащить
нечитайло
нечитайло
сегодня в 14:39
Отдохнувший, загорелый, с новыми силами
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