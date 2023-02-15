Ибрагимович тренировался за «Милан» со своим 16-летним сыном

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович сегодня тренировался со своим 16-летним сыном Максимилианом, который выступает за «россионери» до 18 лет.
Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович сегодня тренировался со своим 16-летним сыном Максимилианом, который выступает за «россионери» до 18 лет.
Футболист он топ. но вот психология хромает а может и долбануть ногой в лицо.
Горячая балканская кровь, иммигрантский район Мальме – в детстве и юности будущая звезда столкнулся с жизнью в нужде, воровал в магазинах, угонял велосипеды.
Темная сторона Златана – коллекция красных карточек и дисквалификаций. Сойтись с соперником глаза в глаза, ударить оппонента, опасно подкатиться и тому подобное.
Картинка с ван дер Вартом из "Аякса": "Я тебя намеренно не травмировал. А если еще раз меня в этом обвинишь, я тебе ноги переломаю. И это будет намеренно".
Футболист он топ. но вот психология хромает а может и долбануть ногой в лицо.
Горячая балканская кровь, иммигрантский район Мальме – в детстве и юности будущая звезда столкнулся с жизнью в нужде, воровал в магазинах, угонял велосипеды.
Темная сторона Златана – коллекция красных карточек и дисквалификаций. Сойтись с соперником глаза в глаза, ударить оппонента, опасно подкатиться и тому подобное.
Картинка с ван дер Вартом из "Аякса": "Я тебя намеренно не травмировал. А если еще раз меня в этом обвинишь, я тебе ноги переломаю. И это будет намеренно".