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ГлавнаяНовостиТренировкиИталия. Серия А 2022/2023

Ибрагимович тренировался за «Милан» со своим 16-летним сыном

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minai
minai
вчера в 23:29
Это враньё. Его сыну лет 30.
Van Vanovich
Van Vanovich
вчера в 21:41
Какие были топ нападающие у Аякса- Ибрагимович и Суарес, которые все умели, Сейчас таких нет...
sova147
sova147
вчера в 21:32
Молодец готовит замену себе!!!!!
протон
протон ответ ssspartak (раскрыть)
вчера в 21:00
Я могу привести очень много примеров. Я могу собрать материал и вам отправить. Сегодня вижу ролик, где Ибра, мною любимый, дергает за волосы парня, бьет скамью на трибуне. Снимает скрытая камера. Парень не доволен его действием, а он улыбается. и дернул так, что голова откинулась.
Футболист он топ. но вот психология хромает а может и долбануть ногой в лицо.

Горячая балканская кровь, иммигрантский район Мальме – в детстве и юности будущая звезда столкнулся с жизнью в нужде, воровал в магазинах, угонял велосипеды.

Темная сторона Златана – коллекция красных карточек и дисквалификаций. Сойтись с соперником глаза в глаза, ударить оппонента, опасно подкатиться и тому подобное.
Картинка с ван дер Вартом из "Аякса": "Я тебя намеренно не травмировал. А если еще раз меня в этом обвинишь, я тебе ноги переломаю. И это будет намеренно".
ssspartak
ssspartak ответ протон (раскрыть)
вчера в 20:52
Он просто на публику любит "играть")) Что он сделал не уравновешенного? Вспомните поведение Ди Канио или хотябы Рой Кина. Ибрагимович не покажется таким не уравновешенным в ряду с ними. Всё познается в сравнении
протон
протон
вчера в 20:44
Как по мне Ибрагимович психически не уравновешенный типаж. Но как футболист отменный.
Гость
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